Donald Trump Tolak Perpanjang Gencatan Senjata dengan Iran di Tengah Persiapan Perundingan

Presiden AS Donald Trump menolak memperpanjang gencatan senjata dengan Iran dan mengancam aksi militer, meski delegasi kedua negara dijadwalkan bertemu di Pakistan.

Presiden Amerika Serikat , Donald Trump , secara tegas menyatakan penolakannya untuk memperpanjang masa gencatan senjata dengan Iran yang dijadwalkan akan berakhir pada hari Rabu, 22 April 2026. Keputusan ini menandai eskalasi ketegangan diplomatik yang signifikan antara kedua negara setelah periode tenang yang dimulai sejak 8 April lalu.

Dalam pernyataan publiknya, Trump menekankan bahwa militer Amerika Serikat kini berada dalam posisi yang sangat siap untuk melancarkan kembali operasi militer, termasuk melakukan pengeboman terhadap target-target strategis di Iran, jika perintah tersebut diberikan oleh komando tertinggi. Trump berpendapat bahwa waktu gencatan senjata yang berlangsung selama ini telah dimanfaatkan secara optimal oleh pihak Pentagon untuk melakukan pengisian ulang stok amunisi dan memperkuat kesiapan armada perang mereka. Menurut klaim sang Presiden, Amerika Serikat tidak memiliki waktu luang untuk terus memperpanjang durasi gencatan senjata tersebut karena kebutuhan mendesak untuk menjaga supremasi militer di kawasan. Lebih lanjut, Presiden Trump melontarkan ancaman yang cukup keras dengan menyatakan bahwa ia tidak akan segan untuk memerintahkan serangan pengeboman dalam skala besar apabila tidak segera tercapai kesepakatan konkret sebelum tenggat waktu gencatan senjata berakhir. Trump meyakini bahwa posisi Iran saat ini jauh lebih rentan dan lebih membutuhkan kelanjutan gencatan senjata dibandingkan dengan Amerika Serikat. Ia membandingkan kesiapan pasokan militer kedua belah pihak dengan penuh percaya diri, menyebutkan bahwa gudang senjata Amerika Serikat telah terisi penuh, sementara ia meragukan Iran mampu melakukan langkah serupa dalam periode yang sama. Narasi yang dibangun oleh Trump ini mencerminkan pendekatan diplomasi koersif yang menjadi ciri khas pemerintahannya, di mana tekanan militer terus dipertahankan sebagai instrumen negosiasi utama di atas meja perundingan internasional. Di sisi lain, otoritas Pakistan berperan sebagai mediator dalam upaya mencari titik temu antara Washington dan Teheran. Laporan terkini menyebutkan bahwa kedua negara sebenarnya telah mencapai kesepakatan awal untuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi guna memulai perundingan babak kedua yang rencananya akan dilaksanakan pada Rabu pagi waktu setempat. Gedung Putih telah memberikan konfirmasi resmi bahwa Wakil Presiden JD Vance akan memimpin delegasi Amerika Serikat dalam pertemuan krusial di Pakistan tersebut. Sementara itu, Iran dikabarkan akan mengutus Ketua DPR Mohammad Bagher Qalibaf untuk mewakili kepentingan negara mereka. Namun, hingga saat ini, pemerintah Iran belum memberikan pernyataan konfirmasi resmi mengenai partisipasi delegasi mereka dalam pertemuan tersebut, yang menimbulkan spekulasi mengenai keraguan Teheran terhadap iktikad baik dari pihak Washington. Meskipun ada upaya diplomasi yang sedang berjalan, sikap keras kepala Trump yang secara eksplisit menolak perpanjangan gencatan senjata meskipun perundingan menunjukkan perkembangan positif, semakin menambah ketidakpastian akan masa depan stabilitas keamanan di Timur Tengah





Donald Trump Iran Gencatan Senjata Amerika Serikat Diplomasi

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Trump ancam hancurkan pembangkit listrik Iran jika tolak kesepakatanPresiden Amerika Serikat Donald Trump pada Minggu mengancam akan menghancurkan pembangkit listrik dan jembatan milik Iran jika Teheran menolak untuk menerima ...

Trump Ancam Ratakan Jembatan dan Pembangkit Listrik Iran Jika Tolak KesepakatanBerita Trump Ancam Ratakan Jembatan dan Pembangkit Listrik Iran Jika Tolak Kesepakatan terbaru hari ini 2026-04-19 23:38:20 dari sumber yang terpercaya

Iran Ingin Akhiri Perang Secara Terhormat, Presiden Pezeshkian Tegas Tolak Tekanan Trump soal NuklirIran dorong perdamaian dan tolak tekanan Trump soal nuklir. Presiden Pezeshkian ingin akhiri konflik dengan AS secara terhormat dan diplomatis di 2024

Iran Belum Kirim Delegasi di Perundingan Kedua, Emosi Donald Trump MeledakPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Trump Keluarkan Peringatan ke Iran, Ancam Ini jika Tolak BerundingTrump memperingatkan Iran agar segera berunding, dengan ancaman konsekuensi besar jika menolak di tengah ketegangan yang masih tinggi.

Trump Tolak Cabut Blokade Hormuz Sebelum Iran TundukPresiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan tidak akan mencabut blokade terhadap pelabuhan Iran sebelum tercapai kesepakatan dengan Teheran. Pernyataan keras ini

