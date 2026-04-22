Donald Trump Perpanjang Gencatan Senjata dengan Iran Tanpa Batas Waktu Demi Kelancaran Negosiasi

Presiden Donald Trump memutuskan untuk memperpanjang gencatan senjata dengan Iran secara tak terbatas guna memberikan kesempatan bagi perumusan proposal kesepakatan baru di tengah kebuntuan diplomatik.

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump , secara resmi mengumumkan perpanjangan gencatan senjata dengan Iran tanpa batas waktu yang ditentukan, efektif mulai Selasa, 21 April. Langkah strategis ini diambil sebagai upaya terakhir untuk memberikan ruang bagi proses perundingan yang sempat mengalami kebuntuan.

Keputusan ini muncul di tengah ketegangan yang masih menyelimuti kedua negara, meskipun sebelumnya Trump sempat bersikap keras dan menyatakan tidak akan ada lagi perpanjangan waktu bagi Teheran. Menurut pernyataan resmi yang dirilis melalui platform Truth Social, Trump menekankan bahwa durasi gencatan senjata ini akan terus berlangsung hingga Iran mampu menyerahkan proposal kesepakatan yang lebih solid, komprehensif, dan dapat diterima oleh pihak Amerika Serikat. Dalam instruksinya kepada jajaran militer, Trump menegaskan bahwa meskipun gencatan senjata diperpanjang, blokade terhadap pelabuhan Iran tetap akan dijalankan dengan pengawasan ketat. Militer Amerika Serikat diperintahkan untuk tetap berada dalam posisi siaga penuh guna mengantisipasi segala bentuk provokasi atau ancaman yang mungkin muncul selama masa negosiasi berlangsung. Sementara itu, pihak Iran dilaporkan tetap bersikap waspada terhadap potensi serangan mendadak dari Amerika Serikat, sembari memantau perkembangan situasi terkait penyitaan kapal kargo di perairan Teluk Oman. Ketegangan di lapangan semakin memuncak karena adanya aksi saling klaim dan ancaman, di mana Iran dikabarkan telah memblokir jalur pelayaran strategis di Selat Hormuz sebagai bentuk tekanan balik terhadap blokade yang dilakukan oleh kapal-kapal perang Amerika Serikat. Proses negosiasi yang sebelumnya difasilitasi di Islamabad dilaporkan menemui jalan buntu akibat perbedaan pandangan yang sangat fundamental antara kedua belah pihak. Salah satu poin perdebatan yang paling sengit berkaitan dengan tuntutan Amerika Serikat agar Iran menyerahkan stok uranium yang telah diperkaya, sebuah permintaan yang secara tegas ditolak oleh pihak Teheran. Iran bersikukuh bahwa kedaulatan mereka atas sumber daya nuklir tidak dapat diganggu gugat, sehingga proposal yang mereka susun nantinya akan sangat bergantung pada hasil diskusi mengenai kompensasi ekonomi dan penghapusan sanksi. Situasi ini menciptakan dinamika yang sangat rapuh, di mana ancaman perang terbuka dan upaya diplomasi berjalan beriringan. Trump sendiri dalam pernyataannya tidak menampik kemungkinan opsi militer tetap menjadi pilihan jika perundingan ini kembali gagal. Dunia internasional kini menanti langkah selanjutnya dari Teheran, mengingat stabilitas di kawasan Teluk sangat bergantung pada bagaimana kesepakatan ini dapat segera difinalisasi guna menghindari eskalasi konflik yang lebih luas dan merusak rute perdagangan minyak global





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Iran Restock Rudal dan Drone saat Donald Trump Sibuk 'Omon-omon'Portal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Donald Trump Tolak Perpanjang Gencatan Senjata dengan Iran di Tengah Persiapan PerundinganPresiden AS Donald Trump menolak memperpanjang gencatan senjata dengan Iran dan mengancam aksi militer, meski delegasi kedua negara dijadwalkan bertemu di Pakistan.

Donald Trump Sebut Tak Tertarik Perpanjang Gencatan Senjata Iran: Tak Ada Deal, Bom akan Kembali JatuhTrump enggan perpanjang gencatan senjata Iran tanpa kesepakatan. Ia peringatkan serangan dan bom akan kembali terjadi jika negosiasi gagal.

Trump Perpanjang Gencatan Senjata dengan IranPresiden AS Donald Trump secara mendadak mengumumkan perpanjangan gencatan senjata dengan Iran, dengan alasan adanya keretakan internal di pemerintahan Iran dan permintaan dari Pakistan. Perpanjangan ini juga menyebabkan pembatalan kunjungan Wakil Presiden AS JD Vance ke Pakistan.

Gencatan Senjata AS-Iran Berakhir 22 April, Trump Enggan Perpanjang, Dunia Menanti 4 Skenario KrusialGencatan senjata AS-Iran berakhir 22 April. Trump enggan memperpanjang, negosiasi belum pasti, risiko konflik kembali meningkat.

Trump Perpanjang Gencatan Senjata dengan Iran Tanpa Batas WaktuPresiden AS Donald Trump secara mengejutkan memperpanjang gencatan senjata dengan Iran tanpa batas waktu, atas permintaan Pakistan sebagai mediator. Keputusan ini diambil untuk memberi ruang bagi perundingan damai, meskipun Iran meragukan motif di balik perpanjangan tersebut dan blokade laut AS tetap berlanjut.

