Donald Trump Mengumumkan Paket Pendanaan Sebesar US$ 700 Juta untuk Industri Batu Bara

Presiden AS Donald Trump mengumumkan paket pendanaan sebesar US$ 700 juta untuk menghidupkan kembali industri batu bara di AS. Paket ini bertujuan untuk menurunkan harga energi dan biaya hidup bagi warga AS. Trump menggunakan Undang-Undang produksi pertahanan untuk membiayai inisiatif ini.

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan paket pendanaan sebesar US$ 700 juta atau Rp 12,62 triliun untuk menghidupkan kembali industri batu bara di AS.

Paket ini bertujuan untuk menurunkan harga energi dan biaya hidup bagi warga AS. Trump menggunakan Undang-Undang (UU) produksi pertahanan untuk membiayai inisiatif ini. UU ini memberikan wewenang luas kepada presiden untuk mendukung industri yang dianggap vital bagi keamanan nasional. Dengan paket ini, Trump berencana untuk melindungi 14 pembangkit listrik tenaga batu bara dan 42 tambang batu bara, serta membangun dua pembangkit listrik tenaga batu bara baru dan satu terminal ekspor baru yang besar.

Trump juga menuturkan bahwa dana federal US$ 500 juta atau Rp 9,01 triliun akan dialokasikan untuk menyelamatkan 14 pembangkit listrik tenaga batu bara yang ada dan membuka terminal ekspor baru di California. Departemen Energi akan memberikan tambahan dana sebesar US$ 200 juta atau Rp 3,6 triliun untuk membangun pembangkit listrik tenaga batu bara baru di Alaska dan West Virginia.

Rencana ini diharapkan dapat menciptakan lebih dari 14.000 lapangan kerja dan menghemat biaya pembangkit energi baru bagi konsumen AS sebesar US$ 50 miliar atau Rp 901,90 triliun. Trump menilai bahwa negara-negara yang sukses bergantung pada batu bara dan mengkritik negara-negara gagal karena berinvestasi dalam sumber energi terbarukan seperti tenaga angin. Rencana investasi di batu bara ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan harga energi yang lebih tinggi akibat perang dengan Iran dan penutupan Selat Hormuz.

Rata-rata harga satu galon bensin di AS mencapai US$ 4,24 atau Rp 76.481 pada Kamis pekan ini, menurut AAA. Angka ini naik dari US$ 2,98 atau Rp 53.753 saat AS dan Israel mulai menyerang Iran





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Donald Trump Paket Pendanaan Industri Batu Bara Harga Energi Biaya Hidup

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