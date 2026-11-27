Program Trump Accounts kini memiliki total dana lebih dari USD 9 miliar berkat sumbangan keluarga Trump dan investor besar lainnya.

Total dana simpanan dalam program Trump Accounts telah melampaui angka US$ 9 miliar (setara Rp 165,15 triliun). Pencapaian ambisius ini didorong oleh kontribusi besar dari keluarga dan kerabat Presiden Amerika Serikat Donald Trump sejak peluncuran resmi program investasi anak-anak tersebut pada 4 Juli lalu. Program yang diklaim sebagai terobosan finansial terbesar dalam sejarah negara tersebut kini menjadi fokus perhatian global atas antusiasme donasi yang masif dari berbagai kalangan masyarakat.

Berita terbaru ini mengemuka saat Presiden Donald Trump menjadi sorotan utama dalam Konferensi Tingkat Tinggi Kerja sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di Shenzhen, China, pada Kamis, 19 November 2026. Selama pertemuan tersebut, fokus dunia tidak hanya tertuju pada diplomasi antarnegara, tetapi juga pada keberhasilan domestik program ekonomi yang dijalankan oleh pemerintahan Trump yang sedang berkuasa saat ini.

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Mekanisme Dana dan Sumbangan Mil dolar

Departemen Keuangan Amerika Serikat dalam pengumuman eksklusif pada Selasa waktu setempat mengungkapkan bahwa sebanyak US$ 1 miliar (Rp 18,35 triliun) masuk ke rekening investasi anak-anak tersebut dari lebih dari 3 juta individu. Jumlah ini belum mencakup dana awal yang disuntikkan oleh pemerintah maupun hibah filantropi dari para donatur besar seperti Michael dan Susan Dell. Kontribusi kolektif dari jutaan warga negara ini menunjukkan tingkat partisipasi publik yang sangat tinggi dalam program yang dirancang khusus untuk masa depan generasi muda Amerika.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent memuji antusiasme tinggi warga Amerika dalam menyokong program tersebut. Bessent menyatakan bahwa rakyat Amerika berinvestasi di Trump Accounts dengan kemurahan hati yang mencerminkan naluri terbaik dari karakter bangsa mereka. Pernyataan ini menyoroti bagaimana program investasi anak-anak tersebut berhasil menyatukan dukungan publik melalui skema finansial yang transparan dan menarik bagi keluarga biasa maupun individu yang memiliki kemampuan ekonomi lebih.

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Sudut Pandang Pejabat dan Dampak Regulasi

Frank Bisignano, Kepala Internal Revenue Service (IRS) atau Layanan Pendapatan Dalam Negeri, menilai program ini sebagai terobosan bersejarah bagi anak-anak di AS. Bisignano menyebut Trump Accounts sebagai program pemerintah yang transformatif dan perusahaan rintisan (start-up) pemerintah terbesar dalam sejarah Amerika. Pendekatan ini mengubah cara tradisional dalam mengelola dana tabungan pendidikan dan kekayaan jangka panjang untuk generasi penerus bangsa.

Rekening yang juga dikenal sebagai akun 529A ini terbuka bagi setiap anak di AS berusia di bawah 18 tahun yang memiliki nomor Jaminan Sosial (Social Security). Orang tua, wali, kakek-nenek, dan pihak lainnya dapat secara kolektif menyetor hingga US$ 5.000 (Rp 91,75 juta) per anak setiap tahun menggunakan dana setelah pajak hingga satu tahun sebelum penerima manfaat menginjak usia 18 tahun. Batas kontribusi tahunan ini akan disesuaikan dengan inflasi setelah tahun 2027 untuk menjaga daya beli dana yang terkumpul.

Anak-anak yang lahir pada periode 2025 hingga 2028 berhak menerima setoran satu kali sebesar US$ 1.000 (Rp 18,35 juta) langsung dari Departemen Keuangan AS. Mereka juga memiliki peluang untuk mendapatkan pendanaan tambahan sesuai dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh otoritas fiskal. Aturan sementara yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan pada akhir September lalu kini mengizinkan Trump Accounts menampung donasi saham, membuka jalan bagi lebih banyak hibah filantropi dari kalangan korporasi dan individu kaya.

Komitmen Investor Teknologi dan Masa Depan

Perencana keuangan bersertifikat di platform penasihat Kitces.com, Ben Henry-Moreland, menilai aturan baru tersebut membuat program ini jauh lebih menarik. Hal ini memungkinkan pendiri perusahaan dan pemegang saham kaya untuk menghindari pajak keuntungan modal yang biasanya muncul jika mereka menjual saham dan menyumbangkan uang tunainya. Meskipun akumulasi kekayaan anak menjadi terikat pada kinerja masing-masing perusahaan yang disumbangkan, mekanisme ini memberikan efisiensi pajak yang signifikan bagi para donator.

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Chairman Snowflake Frank Slootman bersama istrinya, Brenda, baru-baru ini mengumumkan akan memberikan hibah sebesar US$ 1.000 (Rp 18,35 juta) kepada setiap anak di negara bagian Montana yang lahir pada 2023 dan 2024. Langkah konkret dari pemimpin perusahaan teknologi besar ini menginspirasi donatur lain untuk mengikuti jejak mereka dalam mendukung masa depan anak-anak melalui instrumen investasi yang inovatif ini.

Dalam wawancara eksklusif dengan program Squawk on the Street CNBC pada 20 November lalu, Bessent mengumumkan bahwa salah satu pendiri perusahaan kecerdasan buatan Anthropic akan memberikan hibah besar ke Trump Accounts dalam beberapa pekan ke depan. Sumber terpercaya yang enggan disebutkan namanya karena sifatnya yang pribadi mengungkapkan bahwa ini adalah bagian dari rencana filantropi yang lebih luas dari salah satu pendiri Anthropic, Tom Brown. Bessent menegaskan bahwa dana tersebut akan mencapai 100% manfaat bagi anak-anak Amerika.

Miliarder Elon Musk juga menulis dalam unggahannya di platform X bahwa ia berencana memberikan satu lembar saham SpaceX kepada setiap anak di AS pada 2027. Langkah ini oleh para pengamat kemungkinan besar akan disalurkan melalui Trump Accounts sebagai bagian dari program investasi massal. Presiden SpaceX Gwynne Shotwell juga menyatakan akan mendonasikan sekitar 2 juta lembar saham SpaceX milik dirinya dan suaminya ke rekening-rekening tersebut, menambah daftar besar investor yang berkomitmen pada program ini.

CEO Altimeter Capital sekaligus pendiri Invest America dan salah satu arsitek Trump Accounts, Brad Gerstner, mengungkapkan kepada program Halftime Report CNBC bahwa lebih banyak donasi berskala besar tengah disiapkan. Gerstner berambisi agar semua orang memiliki saham di perusahaan teknologi dominan seperti Nvidia, Anthropic, dan OpenAI. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya telah menciptakan 70 juta rekening saham gratis untuk setiap warga negara di bawah usia 18 tahun guna mendukung hal tersebut, dan pengumuman besar lainnya segera akan datang.