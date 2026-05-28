Donald Trump Beri Ultimatum ke Iran: AS Siap 'Menghabisi' jika Tidak Patuh

Presiden AS Donald Trump mengumumkan kemajuan dalam pembicaraan dengan Iran namun juga mengeluarkan ultimatum keras, sementara Iran mengklaim ada draft kesepakatan yang dibantah oleh Gedung Putih.

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump , kembali melontarkan pernyataan keras terkait Iran dalam rapat kabinet di Washington DC. Trump mengklaim Iran mulai memberikan apa yang diinginkan Amerika Serikat, namun ia juga memberikan ultimatum bahwa AS siap menghabisi Iran jika tidak patuh.

Pernyataan tersebut disampaikan langsung di depan Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth. Dalam sesi tanya jawab dengan wartawan, Trump menyebut pembicaraan dengan Iran berjalan cukup baik dan menegaskan negaranya mampu mengakhiri konflik dengan sangat cepat apabila diperlukan. Trump juga menyinggung berbagai perang besar yang pernah melibatkan AS dan mengatakan pemerintahannya ingin meminimalkan korban jiwa dalam setiap langkah yang diambil. Sementara itu, media pemerintah Iran mengklaim ada draft kesepakatan yang sedang disusun terkait penarikan pasukan AS dan pencabutan blokade pelabuhan Iran.

Namun Gedung Putih langsung membantah laporan tersebut dan menyebut informasi yang beredar sebagai rekayasa media Iran. Ketegangan AS dan Iran pun kembali menjadi sorotan dunia internasional





Kementerian Intelijen Iran Tuduh AS dan Israel Usaha Gulingkan dan Pecah Belah Iran via Non-MiliterKementerian Intelijen Iran mengklaim bahwa Amerika Serikat dan Israel masih memiliki tujuan untuk menggulingkan Republik Islam Iran dan memecah belah negara tersebut, melalui cara-cara nonmiliter setelah kegagalan dalam perang terbuka. Pernyataan ini merujuk pada upaya meningkatkan tekanan ekonomi, penyelundupan senjata besar-besaran, serta perangkat komunikasi ilegal seperti Starlink. Konflik ini termasuk dalam perang bayangan selama beberapa dekade, termasuk sabotase fasilitas nuklir dan pembunuhan ilmuwan, sebelum terjadi pertarungan 12 hari pada tahun lalu yang merupakan konflik berkelanjutan pertama antara kedua musuh bebuyutan yang tidak berujung pada perang terbuka.

Trump Sebut AS Belum Puas dengan Kesepakatan Iran, Serangan Bisa BerlanjutPresiden AS Donald Trump mengatakan, Washington belum puas dengan syarat-syarat kesepakatan Iran.

Waduh! AS Ancam Bom Oman, Berpotensi Ciptakan Perang BaruPresiden AS Donald Trump mengancam akan meledakkan Oman jika bekerja sama dengan Iran mengendalikan Selat Hormuz.

AS Beri Sanksi Otoritas Khusus Iran yang Kendalikan Pelayaran Selat HormuzPada 28 Februari, AS dan Israel melancarkan serangan bersama terhadap sejumlah target di Iran, termasuk di Teheran, yang menyebabkan kerusakan dan korban sipil.

