Presiden Donald Trump menuduh negosiator Iran memperlambat kesepakatan dan berjanji menyerang setelah 2027 jika tak ada hasil, memperuncing ketegangan militer dengan Teheran.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan kemungkinan besar akan kembali melancarkan serangan terhadap Iran setelah tanggal satu Januari dua ribu dua puluh tujuh jika kedua negara gagal mencapai kesepakatan diplomatik. Pernyataan tegas ini disampaikan pada hari Minggu tanggal dua puluh dua November dua ribu dua puluh enam dan menandai perubahan nada dalam hubungan diplomatik antara Washington dan Teheran yang sedang tegang.

Trump Tuduh Iran Perlambat Proses Diplomasi

Dalam laporan yang dirujuk pada tanggal dua puluh dua November dua ribu dua puluh enam tersebut, Donald Trump secara eksplisit menuduh para negosiator Iran sengaja memperlambat proses negosiasi yang sedang berlangsung. Selain itu, ia juga menuding pemerintah Iran meningkatkan aksi militer setelah pelaksanaan pemilu di Amerika Serikat, sebuah langkah yang dilihat oleh Gedung Putih sebagai provokasi yang tidak diperlukan.

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Meski menuduh pihak lawan, laporan tersebut juga menyebutkan bahwa Presiden AS Donald Trump menegaskan bahwa Gedung Putih dan Teheran masih melanjutkan pembicaraan tidak langsung. Trump turut menyebut perundingan yang sedang berlangsung sebagai sesuatu yang sia-sia, namun ia tetap mempertahankan jalur komunikasi terbuka dengan pihak Iran demi menghindari eskalasi yang lebih jauh.

Kontradiksi Janji Sebelum dan Sesudah Pemilu Sela

Sebelumnya, pada hari Kamis tanggal delapan Oktober dua ribu dua puluh enam, Donald Trump menyatakan kepada wartawan bahwa ia tidak akan menyerang Iran dalam waktu dekat. Ia pun menambahkan bahwa tim negosiasinya sudah diskusi dengan produktif dengan Republik Islam Iran, ketika saat itu AS sedang bersiap-siap untuk pemilu sela atau midterm election yang akan diselenggarakan pada tanggal tiga November dua ribu dua puluh enam.

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Pada hari Senin tanggal dua November dua ribu dua puluh enam, Donald Trump kembali menegaskan ia tidak akan melancarkan serangan ke Republik Islam Iran. Trump menjawab tidak saat para wartawan menanyakan apakah AS akan kembali menyerang Iran setelah pemilu yang akan berlangsung pada hari Selasa tanggal tiga November dua ribu dua puluh enam. Saat itu Donald Trump ditemui wartawan setelah menghadiri kegiatan di dekat kolam Reflecting Pool di Washington.

Eskalasi Pasca-Pemilu dan Kekhawatiran Media

Meskipun Donald Trump memberi jaminan damai, pada tanggal tiga November dua ribu dua puluh enam sejumlah Media AS melaporkan bahwa Trump telah mempertimbangkan kemungkinan melancarkan operasi militer berskala besar tidak lama setelah pemilu paruh waktu tersebut. Laporan ini menciptakan ketidakpastian di pasar dan meningkatkan kekhawatiran bahwa situasi keamanan di Timur Tengah akan memburuk jika negosiasi gagal.

Pada tanggal dua puluh delapan Februari dua ribu dua puluh enam, AS dan Israel melancarkan serangan terhadap sejumlah sasaran di Iran yang kemudian dibalas oleh Teheran. Insiden ini menjadi latar belakang ketegangan yang tinggi sebelum upaya gencatan senjata dilakukan di bulan berikutnya.

Gencatan Senjata Gagal dan Sengketa Selat Hormuz

Pada bulan Juni dua ribu dua puluh enam, Iran dan AS menandatangani nota kesepahaman dengan tujuan menghentikan pertempuran. Isi kesepakatan tersebut adalah gencatan senjata selama enam puluh hari dan kerangka untuk mencapai perdamaian permanen antara kedua negara yang selama ini bermusuhan.

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Namun, dalam hitungan minggu kedua negara sudah melancarkan aktivitas militer dan perselisihan terkait kontrol atas Selat Hormuz. Kegagalan menjaga gencatan senjata menunjukkan rapuhnya kepercayaan antara Washington dan Teheran serta meningkatkan risiko konflik berskala penuh di masa depan.

Dampak Geopolitik di Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tujuh

Janji Donald Trump untuk menyerang setelah tahun baru dua ribu dua puluh tujuh jika tidak ada kesepakatan menempatkan dunia pada posisi kritis. Langkah ini bisa memicu destabilisasi regional yang lebih luas, terutama jika Iran menganggapnya sebagai ancaman eksistensial terhadap rezim mereka.

Komunitas internasional kini menanti perkembangan negosiasi lebih lanjut antara Gedung Putih dan Teheran. Keputusan yang diambil dalam beberapa minggu ke depan akan menentukan apakah dunia akan menghindari konflik besar atau justru masuk ke dalam spiral kekerasan yang sulit dihentikan.