Don Lee Ucapkan Terima Kasih ke Pemprov DKI Jakarta Atas Dukungan Syuting Film 'Extraction: Tygo'

Aktor Korea Selatan Ma Dong-seok (Don Lee) menyampaikan apresiasi kepada Pemprov DKI Jakarta atas dukungan selama syuting film internasional 'Extraction: Tygo'. Syuting dilakukan di beberapa lokasi di Jakarta, termasuk kawasan Kota Tua, dengan melibatkan bintang lain seperti Lisa dari BLACKPINK.

Aktor ternama Korea Selatan, Ma Dong-seok, yang lebih dikenal dengan nama panggung Don Lee , menyampaikan rasa terima kasih mendalam kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta atas dukungan yang diberikan selama proses pengambilan gambar film internasional berjudul ' Extraction: Tygo '. Ungkapan terima kasih ini disampaikan melalui sebuah video yang diunggah oleh akun Instagram resmi Wakil Gubernur DKI Jakarta , Bapak Rano Karno.

Dalam video tersebut, Don Lee secara langsung menyampaikan apresiasinya terhadap bimbingan dan kerja sama yang diberikan, serta menyoroti kepemimpinan dan dukungan yang sangat dihargai dari kota Jakarta. Pengambilan gambar film 'Extraction: Tygo' melibatkan Don Lee dan sejumlah kru film yang melakukan syuting di berbagai lokasi strategis di Jakarta, termasuk kawasan bersejarah Kota Tua. Kehadiran aktor laga yang terkenal melalui perannya dalam film 'Train to Busan' ini menarik perhatian luas publik Indonesia, yang menunjukkan antusiasme besar terhadap produksi film internasional di ibu kota. Don Lee, yang dikenal dengan postur tubuhnya yang kuat dan kemampuan aktingnya yang memukau, menjadi daya tarik utama dalam film tersebut. Proses syuting di Jakarta tidak hanya memberikan pengalaman baru bagi para kru film, tetapi juga memberikan dampak positif bagi industri perfilman Indonesia. Film ini menjadi bukti nyata bahwa Jakarta mampu menjadi lokasi yang menarik bagi produksi film berskala internasional. Selain Don Lee, film 'Extraction: Tygo' juga menampilkan bintang internasional lainnya, yaitu Lisa dari grup musik K-pop populer, BLACKPINK. Keterlibatan Lisa semakin menambah daya tarik film ini bagi penggemar di seluruh dunia. Pemilihan Jakarta sebagai lokasi syuting film berskala besar ini bukan hanya sekadar keputusan produksi, tetapi juga merupakan upaya untuk membangun jembatan budaya yang memperkenalkan Jakarta ke panggung dunia. Bapak Rano Karno, Wakil Gubernur DKI Jakarta, merespons positif unggahan video dari Don Lee, menyatakan optimismenya terhadap visi Jakarta sebagai Kota Sinema. Ia berharap kolaborasi ini menjadi awal dari lebih banyak karya besar yang lahir di Jakarta, dan semakin membuka peluang bagi pertumbuhan dan perkembangan industri kreatif di Jakarta untuk dapat dikenal luas di kancah internasional. Pemerintah daerah secara aktif mendukung pengembangan industri kreatif, khususnya perfilman, dengan menyediakan fasilitas, perizinan yang mudah, dan kerja sama yang erat dengan para pelaku industri. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem perfilman yang kondusif, sehingga mampu menarik investasi dan menghasilkan karya-karya berkualitas tinggi yang dapat mengharumkan nama Indonesia di mata dunia. Kehadiran film-film internasional seperti 'Extraction: Tygo' memberikan kesempatan bagi para sineas lokal untuk belajar dan berkolaborasi dengan para profesional dari berbagai negara. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas produksi film di Indonesia dan memberikan pengalaman berharga bagi para pekerja film. Selain itu, pengambilan gambar di lokasi-lokasi ikonik di Jakarta juga memberikan promosi gratis bagi pariwisata kota, karena akan menarik minat wisatawan untuk berkunjung dan melihat langsung lokasi-lokasi syuting film tersebut. Pemilihan lokasi syuting di Kota Tua juga memiliki nilai sejarah dan budaya yang tinggi, yang akan semakin memperkaya pengalaman menonton bagi para penonton film. Dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah, industri perfilman Jakarta diharapkan dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian dan citra Indonesia di mata dunia. Kerja sama antara pemerintah daerah dan para pelaku industri perfilman diharapkan dapat terus terjalin dan diperkuat, sehingga dapat menciptakan sinergi yang positif bagi perkembangan industri kreatif di Jakarta





