Dominasi Warna Merah Muda di Sepatu Pemain Piala Dunia 2026

Pada awal Pekan Piala Dunia 2026, warna merah muda muncul sebagai tren dominan di sepatu pemain dari berbagai negara, didukung oleh produsen sepatu olahraga ternama, serta menginspirasiEven ofisial pertandingan untuk mengadopsi nuansa pink sebagai penghormatan terhadap tuan rumah Miami.

Gelaran Piala Dunia 2026 yang dihosting oleh Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat telah memasuki hari ke-7 pada Rabu, 17 Juni 2026. Selama tujuh hari pertama'-nya, kaleng penonton dan penggemar sepak bola di seluruh dunia telah terbiasa dengan warna merah muda yang mendominasi sepatu sejumlah besar pemain.

Warna pink, dengan kontrasnya terhadap latar belakang rumput hijau di stadion, tidak hanya menarik perhatian visual namun juga berfungsi untuk meningkatkan keterbacaan gerakan kaki dan bola bagi penonton di tribun, sekaligus menciptakan identitas visual yang kuat bagi turnemen. Fenomena ini dapat dilihat dalam berbagai pregol dan sesi latihan, di mana pemain dari berbagai negara seperti Bosnia dengan Kerim Alajbegovic, Uruguay Guillermo Varela, dan Arab Saudi Abdullah Alhamddan terlihat berkompetisi dengan sepatu berwarna merah muda.

Bahkan dalam sesi latihan timnas Korea Selatan di Guadalajara, Meksiko, penerapan warna ini juga terlihat. Produsen sepatu olahraga ternama seperti Nike, Adidas, Puma, New Balance, dan Skechers semua merilis edisi khusus merah muda untuk Piala Dunia 2026 ini. Menurut Odinga Nimako, Director of Product Management di Nike, dalam wawancara dengan The Athletic, permintaan akan sepatu warna merah muda sangat tinggi.

Ini terbukti dari pertandingan pembuka antara Afrika Selatan kontra Meksiko, di mana pemain seperti Khuliso Mudau, Nkosinathi Sibisi, dan Raul Jimenez mengenakan sepatu pink. Hal yang sama juga dilakukan oleh tim Kanada melawan Bosnia-Herzegovina, dengan hampir seluruh skuad Kanada, termasuk Jonathan David, memakai sepatu merah muda.

Bintang Portugal Cristiano Ronaldo juga ikut serta dengan memakai sepatu Nike merah muda saat laga grup K melawan DR Kongo pada Kamis malam, 18 Juni 2026, meski hasil pertandingan hanya berakhir imbang 1-1 tanpa gol dari Ronaldo. Tren warna merah muda ini juga meluas ke aspek logistik dan ofisial pertandingan. Ofisial dalam laga Grup H antara Uruguay dan Arab Saudi di Miami Gardens mengenakan kaus berwarna merah muda sebagai penghormatan kepada kota Miami yang identik dengan flamingo merah muda.

Walaupun dominasi pink sangat kuat, masih terdapat beberapa bintang yang mempertahankan preferensi warna mereka. Lionel Messi dari Argentina, misalnya, tetap konsisten dengan sepatu Adidas putih-biru muda beraksen emas. Sementara Ronaldo, selain memakai versi merah muda, juga memiliki sepatu khusus berwarna emas untuk momen-momen tertentu. Tren "merah muda adalah hitam yang baru" ini mengindikasikan pergeseran persepsi terhadap warna yang sebelumnya dianggap feminin kini menjadi simbol sportif, maskulin, dan kompetitif di arena sepak bola global.

Fenomena warna ini menjadi salah satu ciri khas visual Piala Dunia 2026 yang memudahkan penonton mengikuti aksi di lapangan sekaligus menciptakan kesan estetika yang terekam kuat dalam ingatan publik





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