Dominasi Transaksi Digital: Usia 30-an ke Atas Pimpin Penggunaan PayLater di Ramadan 2026

Data transaksi digital selama Ramadan 2026 menunjukkan perubahan signifikan dalam perilaku konsumen, dengan kelompok usia 30-an ke atas memimpin penggunaan layanan pembayaran tunda untuk memenuhi kebutuhan esensial. Pria semakin adaptif dalam memanfaatkan teknologi keuangan, dan kebutuhan harian menjadi prioritas utama.

Sabtu, 11 April 2026 | 18:17 WIB Ilustrasi Pria Pakai Paylater (Unsplash/Blake Wisz) Kelompok usia 30 tahun ke atas mendominasi transaksi digital selama Ramadan 2026 untuk memenuhi kebutuhan esensial rumah tangga. Pengguna laki-laki lebih dominan menggunakan layanan pembayaran tunda untuk mengatur arus kas sebelum penerimaan THR secara terukur. Volume transaksi digital meningkat 27% saat masyarakat memanfaatkan tenor pendek guna menjaga stabilitas keuangan selama periode Ramadan.

Pergeseran perilaku konsumen ini mencerminkan adaptasi yang signifikan terhadap teknologi finansial, dengan individu di kelompok usia 30-an menunjukkan tingkat penggunaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Ini mengindikasikan bahwa kepercayaan terhadap metode pembayaran digital telah tumbuh, serta kesadaran akan manfaatnya dalam mengelola keuangan pribadi. Kelompok usia 30 tahun ke atas, yang seringkali memiliki tanggung jawab finansial yang lebih besar seperti kebutuhan keluarga, persiapan mudik, dan urusan rumah tangga, menjadi pengguna aktif layanan pembayaran tunda. Mereka memanfaatkan layanan ini untuk mengelola pengeluaran mereka secara lebih efektif selama bulan Ramadan yang penuh tantangan finansial. Hal ini menunjukkan bahwa metode pembayaran digital bukan lagi hanya milik anak muda, tetapi telah menjadi alat yang sangat berguna bagi semua kalangan usia dalam mengelola keuangan mereka di tengah lonjakan kebutuhan.\Lebih Dominan dalam Mengatur Ritme Belanja Satu temuan unik lainnya adalah perbandingan pengguna antara laki-laki dan perempuan yang mencapai 53% berbanding 47%. Meski tipis, angka ini menunjukkan bahwa laki-laki kini semakin adaptif dalam menggunakan teknologi keuangan untuk menjaga arus kas tetap stabil. Pola ini terlihat jelas pada pertengahan Ramadan. Alih-alih menunggu THR cair, banyak orang memilih untuk membereskan kebutuhan penting lebih awal. Penggunaan metode pembayaran tunda kini bukan lagi sekadar soal konsumsi impulsif, melainkan alat untuk mengatur ritme pengeluaran agar tidak 'jebol' di satu waktu. Indina Andamari, SVP Marketing & Communications Kredivo mengatakan, “Yang menarik bukan cuma transaksinya yang naik, tapi cara orang pakainya juga makin terarah. Kami melihat pengguna cenderung pakai lebih dari sekali dalam sebulan, tapi tetap memilih tenor pendek. Ini menunjukkan bahwa mulai digunakan sebagai alat bantu untuk mengatur cash flow tetap stabil, terutama di momen sebelum gajian dan THR.” Peningkatan adopsi teknologi finansial oleh pria menunjukkan perubahan signifikan dalam perilaku konsumen. Laki-laki semakin menyadari manfaat dari penggunaan layanan pembayaran tunda untuk mengatur keuangan mereka, terutama dalam mengelola arus kas sebelum menerima THR. Hal ini juga menunjukkan bahwa stigma negatif terhadap penggunaan layanan pembayaran tunda mulai memudar, dan masyarakat semakin melihatnya sebagai alat yang berguna untuk perencanaan keuangan yang bijaksana. Data tersebut memberikan wawasan tentang bagaimana layanan pembayaran tunda digunakan oleh berbagai demografi dan membantu membedakan strategi yang lebih efektif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan Harian Jadi Prioritas Utama Berbeda dengan stereotipe belanja barang mewah, mayoritas transaksi justru menyasar kebutuhan esensial. Kategori seperti pulsa, tagihan, hingga belanja bulanan (groceries) menjadi favorit utama. Bahkan, volume transaksi di minimarket meningkat tajam hingga 160% dibandingkan periode tahun sebelumnya. Pergeseran prioritas belanja selama Ramadan menunjukkan bahwa masyarakat memprioritaskan kebutuhan sehari-hari di atas keinginan untuk membeli barang mewah. Ini mencerminkan pemahaman yang lebih baik tentang pengelolaan keuangan dan keinginan untuk memastikan stabilitas finansial selama periode yang sibuk. Data transaksi yang meningkat tajam di minimarket dan kategori lainnya menunjukkan bahwa masyarakat menggunakan layanan pembayaran tunda untuk memenuhi kebutuhan esensial mereka, seperti makanan, minuman, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Perubahan perilaku ini juga mencerminkan adaptasi masyarakat terhadap kenaikan harga barang dan kebutuhan yang terus meningkat.\Berikut adalah beberapa pola unik yang tertangkap selama periode tersebut: Siang Hari Jadi Waktu Favorit: Mayoritas transaksi terjadi antara pukul 12.00 hingga 18.00, menunjukkan orang lebih produktif mengecek stok kebutuhan di sela aktivitas harian. Tenor Pendek sebagai Safe Zone: Pilihan bayar dalam 1 bulan menjadi favorit karena dianggap paling realistis untuk menutup kebutuhan tanpa beban jangka panjang. Transaksi Berulang namun Terkontrol: Rata-rata pengguna bertransaksi 4–5 kali dalam sebulan dengan nominal Rp800 ribu hingga Rp1,5 juta, menunjukkan penggunaan yang lebih terukur. Transformasi perilaku ini membuktikan bahwa masyarakat kini semakin dewasa dalam berutang. Transaksi yang meningkat selama Ramadan dan Lebaran 2026—yakni naik sebesar 27% secara volume—menunjukkan peran penting teknologi finansial sebagai jembatan ekonomi. Sebagai salah satu penyedia layanan, Kredivo mencatat bahwa kemudahan yang ditawarkan membantu masyarakat tetap tangguh secara finansial di tengah tekanan inflasi musiman. “Kredivo menghadirkan 0% bunga dan admin untuk pembayaran dalam 1 bulan karena kami melihat PayLater semakin relevan sebagai alat bantu untuk mengatur pengeluaran, seiring perannya yang kian menjadi bagian dari kebutuhan sehari-hari masyarakat. Yang penting, tetap digunakan secara bijak dan sesuai kemampuan, supaya manfaatnya bisa dirasakan secara berkelanjutan,” tutup Indina. Peningkatan penggunaan layanan pembayaran tunda selama Ramadan dan Lebaran menunjukkan bahwa teknologi finansial telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat. Kemudahan dan fleksibilitas yang ditawarkan oleh layanan ini membantu masyarakat untuk mengelola keuangan mereka dengan lebih baik, terutama selama periode ketika pengeluaran cenderung meningkat. Kredivo, sebagai salah satu penyedia layanan, menekankan pentingnya penggunaan layanan pembayaran tunda secara bijak dan bertanggung jawab. Pengguna harus selalu mempertimbangkan kemampuan mereka untuk membayar kembali pinjaman tepat waktu, sehingga mereka dapat menikmati manfaat dari layanan tersebut tanpa menimbulkan masalah keuangan di kemudian hari. Dengan menawarkan bunga dan biaya admin nol persen untuk pembayaran dalam satu bulan, Kredivo berupaya untuk mendukung masyarakat dalam mengelola keuangan mereka secara efektif dan berkelanjutan





