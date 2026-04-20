Dominasi Sempurna, Antwerp Amankan Tiket FIBA 3x3 World Tour Zadar 2026

Tim Antwerp sukses menjuarai FIBA 3x3 Shibuya Challenger 2026 di Jepang setelah tampil dominan sepanjang turnamen dan mengamankan posisi di World Tour Zadar.

Tim bola basket 3x3 asal Belgia, Antwerp , resmi mengamankan tiket menuju ajang bergengsi FIBA 3x3 World Tour Zadar 2026 setelah menunjukkan dominasi luar biasa di turnamen FIBA 3x3 Shibuya Challenger yang diselenggarakan di Jepang. Keberhasilan ini diraih setelah mereka tampil konsisten dan tak terbendung sejak memasuki babak gugur. Dalam perjalanan menuju partai puncak, Antwerp harus menghadapi lawan-lawan tangguh yang memiliki reputasi tinggi di kancah internasional.

Pada babak perempat final, mereka sukses membungkam tim raksasa asal Serbia, Ub, dengan skor ketat 18-15. Momentum kemenangan tersebut berlanjut ke babak semifinal di mana Antwerp harus berhadapan dengan Valencia Basket. Dalam duel sengit tersebut, Dennis Donkor tampil sebagai motor serangan utama dengan mencetak sembilan poin krusial, membawa timnya unggul tipis 18-16. Memasuki babak final, Antwerp semakin memperlihatkan kelasnya dengan mengendalikan ritme pertandingan sejak menit-menit awal. Jonas Foerts, yang bertindak sebagai motor penggerak serangan, tampil impresif dan memastikan timnya mendikte permainan di bawah jaring. Dengan koordinasi yang sangat rapi, Antwerp akhirnya menutup laga final dengan skor meyakinkan 22-15. Kemenangan ini sekaligus membuktikan bahwa strategi permainan yang diterapkan tim pelatih berjalan dengan sempurna. Foerts mengungkapkan pasca pertandingan bahwa rahasia utama kesuksesan mereka terletak pada keseimbangan antara ketahanan fisik yang prima serta ketenangan saat menghadapi situasi kritis di lapangan. Menurutnya, kemampuan seluruh pemain untuk tetap fokus dan menjalankan peran masing-masing adalah kunci utama yang membuat mereka mampu meminimalisir kesalahan mendasar di momen-momen krusial. Tidak hanya Antwerp, dua tim lainnya yakni Shanghai dan Fuengirola juga berhak melaju ke panggung World Tour Zadar 2026 berkat pencapaian impresif mereka sepanjang turnamen di Shibuya. Cameron Forte, yang menjadi salah satu pemain kunci bagi tim pesaing, mengakui bahwa Antwerp memiliki kolektivitas permainan yang jauh lebih solid dibandingkan tim lain. Meskipun sempat memberikan perlawanan sengit, terutama saat timnya harus menelan kekalahan tipis 19-21 dari Fuengirola di babak semifinal, Forte menyoroti bahwa faktor pelanggaran yang terlalu sering dilakukan tim lawan di babak final menjadi penghambat ritme permainan mereka. Selain dominasi tim, ajang ini juga memberikan apresiasi individu, di mana pemain Valencia Basket, Ivan Aurrecoechea, keluar sebagai pencetak angka terbanyak sepanjang turnamen dengan total torehan 39 poin. Keberhasilan penyelenggaraan Shibuya Challenger 2026 ini memberikan sinyal positif bagi perkembangan bola basket 3x3 dunia menuju kompetisi yang lebih besar di Zadar nantinya





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pertandingan Amal Clash of Legends: Barca Legends vs DRX World Legends di SUGBKLaga amal bertajuk Clash of Legends mempertemukan tim legenda Barcelona (Barca Legends) melawan tim legenda dunia (DRX World Legends) di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta. Pertandingan ini dihadiri oleh sejumlah pemain legendaris seperti Rivaldo, Ronaldo Nazario, Makelele, Sergi Barjuan, Juan Pablo Sorin, dan Michel Salgado.

Read more »

Terkesan dengan Indonesia, Sebastien Frey Janji Bakal KembaliSebastien Frey baru saja tampil bersama tim DRX World Legends melawan Barcelona Legends di Stadion GBK, Jakarta.

Read more »

Lindungi generasi dengan imunisasiSetiap pekan terakhir di bulan April, kalender kesehatan global menandai satu agenda besar, yakni Pekan Imunisasi Dunia (PID).Sejak diprakarsai oleh World ...

Read more »

Timnas Basket 3x3 Indonesia usung dua misi di Asian Beach Games 2026Tim Nasional Basket 3x3 Indonesia mengusung dua misi utama saat berkompetisi di Asian Beach Games 2026 di China, yaitu mempersembahkan prestasi maksimal dan ...

Read more »

Sean Gelael gagal podium di Imola akibat penalti ‘unsafe release’Pembalap Indonesia Sean Gelael gagal meraih podium pada putaran pembuka FIA World Endurance Championship (WEC) 2026 di Sirkuit Imola, Italia, Minggu, setelah ...

Read more »

Antwerp lolos ke World Tour Zadar usai juara Shibuya Challenger 2026Tim bola basket 3x3 Antwerp berhasil lolos ke World Tour Zadar setelah mendominasi sekaligus menjuarai Federasi Bola Basket Internasional (FIBA) 3x3 Shibuya ...

Read more »