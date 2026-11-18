Data Gaikindo Januari-Oktober 2026 mengonfirmasi dominasi merek China seperti Jaecoo dan Geely dalam lonjakan penjualan kendaraan. Analisis mendalam mengenai dampak pasar dan posisi kompetitor di Indonesia.

Persaingan industri otomotif di Indonesia mengalami pergeseran signifikan seiring melonjaknya pangsa pasar bagi merek-merek asal Tiongkok. Berdasarkan data resmi yang dirilis oleh Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia ( Gaikindo), periode Januari hingga Oktober 2026 mencatatkan pertumbuhan penjualan yang luar biasa bagi pemain baru. Merek-merek China tersebut berhasil mendominasi daftar pertumbuhan tertinggi, menantang dominasi tradisional yang selama ini dimiliki oleh produsen otomotif Jepang.

Lonjakan Ekstrem Penjualan Jaecoo dan Geely

Jaecoo mencatatkan pertumbuhan penjualan retail paling fantastis di antara semua merek dengan kenaikan sebesar 4.934,3%. Jumlah unit yang terjual mencapai 30.407 unit selama Januari-Oktober 2026, sebuah peningkatan drastis dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebanyak 604 unit. Angka ini menjadikan Jaecoo sebagai salah satu entitas paling menonjol dalam industri kendaraan bermotor nasional saat ini.

Also read KTT ASEAN Filipina 2026 Plus China: Kolaborasi untuk Kemajuan dan Kesejahteraan ASEAN dan China

Geely menempati posisi kedua dengan kinerja penjualan retail sebesar 15.846 unit pada periode yang sama. Pertumbuhan ini mewakili lonjakan sebesar 875,7% dibandingkan capaian tahun lalu yang sebesar 1.624 unit. Keberadaan Geely yang kembali aktif di pasar Indonesia ini membuktikan bahwa strategi masuk kembali dengan agresif mampu menghasilkan respons pasar yang positif dan cepat.

Kinerja Xpeng, Jetour, dan Pemain Lainnya

Segmentasi kendaraan listrik mulai menunjukkan daya tarik kuat melalui kinerja Xpeng yang menempati urutan ketiga. Merek ini mencatatkan penjualan sebanyak 2.823 unit, meningkat sebesar 679,8% dibandingkan periode Januari-Oktober 2025 yang hanya mencapai 362 unit. Peningkatan ini mengindikasikan adopsi kendaraan listrik oleh konsumen Indonesia yang semakin meluas.

Advertisement

Jetour berhasil mengamankan posisi keempat dengan penjualan 2.938 unit. Angka tersebut merepresentasikan kenaikan sebesar 450,2% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencatatkan 534 unit. Di posisi kelima, Kia dari Korea Selatan masih bertahan dengan penjualan 842 unit yang naik sebesar 222,6% dari 261 unit di tahun lalu, membuktikan bahwa merek non-China juga masih memiliki ruang untuk berkembang.

Morris Garage (MG) berada di urutan keenam dengan penjualan 3.881 unit yang meningkat sebesar 154% dari 1.528 unit. GWM mencatatkan penjualan 1.987 unit dengan pertumbuhan 92,5% dari 1.032 unit. Sementara itu, Mitsubishi Fuso mencatatkan 36.554 unit dengan kenaikan 80,1% dari 20.295 unit, menunjukkan bahwa segmen kendaraan niaga juga menikmati momentum positif.

Posisi BYD, VinFast, dan Dinamika Pasar Keseluruhan

BYD menempati posisi kesembilan dengan penjualan 49.065 unit, tumbuh sebesar 58% dari 31.046 unit di tahun sebelumnya. Capaian ini memperlihatkan besarnya pasar kendaraan listrik BYD di Indonesia yang terus berekspansi. VinFast melengkapi sepuluh besar dengan penjualan 3.775 unit yang meningkat 35,4% dari 2.789 unit di tahun lalu.

Meskipun terjadi persaingan yang semakin ketat, merek-merek Jepang masih mendominasi pasar secara keseluruhan dalam hal volume total. Namun, kemampuan merek-merek China untuk merebut konsumen dalam jumlah besar melalui strategi penetrasi pasar yang agresif dan harga yang kompetitif menunjukkan pergeseran dinamika daya saing yang signifikan. Data ini menandai era baru dalam struktur pasar otomotif Indonesia yang semakin terdiversifikasi.