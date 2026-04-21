Dominasi Otomotif Jepang Terancam oleh Ekspansi Masif Produsen Tiongkok di Indonesia

Pakar otomotif ITB memprediksi pergeseran dominasi pasar otomotif Indonesia seiring agresivitas merek Tiongkok dalam segmen kendaraan listrik dan mobil kelas menengah, meski tantangan purnajual dan rantai pasok lokal tetap menjadi pekerjaan rumah utama.

Gelaran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026 kembali menjadi saksi bisu betapa agresifnya pabrikan otomotif asal Tiongkok dalam mencengkeram pasar domestik Indonesia. Pameran berskala internasional ini dipenuhi oleh jajaran produk kendaraan listrik (EV) terbaru dari berbagai jenama asal Negeri Tirai Bambu yang menawarkan fitur canggih dengan harga yang sangat kompetitif.

Fenomena ini memicu perbincangan hangat di kalangan pengamat industri, termasuk pakar otomotif dari Institut Teknologi Bandung, Yannes Martinus Pasaribu. Menurut Yannes, penetrasi brand Tiongkok saat ini bukan sekadar tren sesaat, melainkan pergeseran struktural yang mulai mengancam dominasi produsen Jepang yang selama puluhan tahun menjadi penguasa tunggal pasar otomotif nasional. Dalam analisisnya, Yannes menjelaskan bahwa meskipun produsen otomotif Jepang masih memiliki basis konsumen yang loyal dan kuat, khususnya di segmen kendaraan konvensional seperti SUV entry level, MPV entry level, serta mobil murah ramah lingkungan atau LCGC, posisi mereka mulai terusik secara signifikan. Pergeseran ini terjadi paling nyata pada segmen kendaraan listrik serta model SUV dan hatchback kelas menengah. Yannes memproyeksikan bahwa dalam kurun waktu tiga hingga lima tahun ke depan, dominasi Jepang pada segmen konvensional memang belum sepenuhnya akan tergantikan. Namun, kecepatan adopsi teknologi dari pihak Tiongkok sangat luar biasa. Faktor utama yang mempercepat fenomena ini adalah fluktuasi dan tingginya biaya bahan bakar minyak (BBM) yang membuat masyarakat mulai melirik opsi kendaraan listrik sebagai solusi transportasi yang lebih ekonomis dalam jangka panjang untuk penggunaan harian di area perkotaan yang padat. Lebih lanjut, Yannes menyoroti tantangan yang masih harus dihadapi oleh produsen Tiongkok, yakni persepsi masyarakat terhadap ketahanan produk dan nilai jual kembali. Banyak konsumen Indonesia masih menyimpan kekhawatiran terkait daya tahan mesin jangka panjang serta ketersediaan suku cadang yang mudah didapatkan. Walaupun begitu, ia mencatat bahwa persepsi ini mulai bergeser seiring dengan komitmen pabrikan Tiongkok yang mulai serius menggarap pasar melalui perakitan lokal dan perbaikan layanan purnajual. Namun, tantangan lain muncul dari sisi industri pendukung. Kehadiran pabrik perakitan (CKD) memang berhasil menyerap tenaga kerja lokal, tetapi integrasi pemasok komponen nasional masih menjadi hambatan. Banyak produsen Tiongkok yang masih cenderung membawa rantai pasok mereka sendiri dari luar negeri, sehingga target transfer teknologi dan penguatan komponen lokal melalui aturan TKDN masih bersifat administratif dan belum memberikan dampak yang signifikan bagi kemandirian industri otomotif nasional secara menyeluruh





jawapos / 🏆 35. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Otomotif Mobil Listrik IIMS 2026 Industri Otomotif Kendaraan Tiongkok

United States Latest News, United States Headlines

