Dominasi Militer Iran dan Kebuntuan Diplomasi Global bersama Amerika Serikat

Analisis mendalam mengenai pergeseran kekuasaan di Teheran ke tangan IRGC, strategi blokade Selat Hormuz yang memicu krisis ekonomi global, serta inovasi drone fiber optik yang mengubah peta kekuatan militer dalam konflik dengan Amerika Serikat.

Proses perundingan damai antara Republik Islam Iran dan Amerika Serikat kini berada pada titik yang sangat sulit untuk diprediksi. Terdapat kontradiksi yang mencolok antara realitas di lapangan dengan apa yang terjadi di meja diplomasi.

Di satu sisi, citra satelit terbaru memperlihatkan pemandangan yang memprihatinkan, di mana reruntuhan fasilitas nuklir Natanz dan Fordow di wilayah Iran masih terus mengepulkan asap hitam. Hal ini merupakan dampak langsung dari rentetan serangan udara presisi yang dilancarkan oleh Amerika Serikat dalam sebuah operasi militer skala besar yang dikenal sebagai Operasi Epic Fury. Namun, di sisi lain, suasana yang terjadi di meja perundingan di Islamabad, Pakistan, justru menunjukkan hal yang sangat berbeda.

Teheran secara mengejutkan meluncurkan sebuah proposal perdamaian yang nadanya tidak mencerminkan pihak yang baru saja mengalami kehancuran infrastruktur, melainkan lebih mirip dengan tuntutan seorang pemenang perang. Hal inilah yang memicu reaksi keras dari Presiden Donald Trump pada 11 Mei 2026, yang dengan gaya bicara lugasnya menyebut proposal sepuluh poin dari Iran tersebut sebagai sampah yang sama sekali tidak dapat diterima oleh Washington.

Kebuntuan diplomatik ini sebenarnya bukan sekadar kegagalan komunikasi biasa, melainkan refleksi dari transformasi fundamental dalam struktur kekuasaan di Teheran. Saat ini, otoritas tertinggi di Iran telah bergeser secara total dari jubah para ulama menuju seragam kamuflase milik Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC. Situasi politik di Teheran pasca-kematian Ali Khamenei telah menciptakan kekosongan kekuasaan yang dengan sangat cepat diisi oleh sebuah junta militer de facto.

Meskipun Mojtaba Khamenei telah dinobatkan sebagai Pemimpin Tertinggi yang baru, posisinya dianggap tidak lebih dari sekadar simbol pemersatu tanpa kekuatan nyata di hadapan Dewan Militer. Dewan ini dipimpin oleh tokoh-tokoh garis keras seperti Ahmad Vahidi, Mohsen Rezaei, dan Mohammad Bagher Zolghadr, yang kini memegang kendali penuh atas arah kebijakan strategis negara. Hal inilah yang menjelaskan mengapa Iran justru merasa berada di atas angin dalam negosiasi damai meskipun fasilitas nuklirnya hancur.

Bagi IRGC, kerusakan fisik pada infrastruktur konvensional bukanlah akhir dari segalanya, karena mereka memiliki strategi lain yang lebih mematikan. Logika strategi yang diterapkan Iran saat ini berakar pada keyakinan bahwa Amerika Serikat tidak memiliki kemauan politik yang cukup kuat untuk terlibat dalam perang darat yang berkepanjangan di tanah Persia. Salah satu kartu as yang dimainkan adalah penutupan Selat Hormuz sejak Maret lalu, yang secara efektif melumpuhkan jalur distribusi energi dunia.

Tindakan berani ini berhasil melambungkan harga minyak mentah dunia hingga melampaui ambang 120 dolar AS per barel, yang kemudian menciptakan guncangan inflasi hebat di berbagai belahan dunia. Tekanan ekonomi ini membuat pemerintahan di Washington dan Brussel mulai merasa gemetar. Teheran menyadari sepenuhnya bahwa penderitaan ekonomi global adalah senjata yang jauh lebih ampuh daripada rudal balistik mana pun.

Oleh karena itu, dalam proposal balasannya, Iran dengan berani menuntut ganti rugi perang sebesar 270 miliar dolar AS serta menuntut pengakuan kedaulatan mutlak atas Selat Hormuz, termasuk hak untuk memungut biaya transit bagi setiap kapal yang melintas. Tuntutan ini secara efektif bertujuan untuk merombak tatanan maritim internasional yang telah berlaku selama lebih dari setengah abad.

Jika ditelisik lebih dalam, kekuatan sejati Iran saat ini bukan lagi terletak pada angkatan udara yang sudah lumpuh atau armada kapal perang besar yang mudah menjadi sasaran empuk rudal Amerika. Teheran telah melakukan revolusi militer melalui pengerahan drone kamikaze atau First-Person View (FPV) secara masif. Berdasarkan laporan intelijen, sedikitnya 10.000 drone FPV telah dikerahkan ke pasukan darat sejak berakhirnya Perang Dua Belas Hari pada tahun 2025.

Hal yang paling mengkhawatirkan bagi para perencana militer Barat adalah penggunaan teknologi berpemandu serat optik pada drone-drone tersebut. Drone ini terhubung dengan operator melalui kabel fisik yang sangat tipis, menyerupai benang gigi, sehingga menjadikannya benar-benar kebal terhadap sistem peperangan elektronik atau jamming tercanggih milik Israel maupun Amerika Serikat.

Dengan kombinasi tekanan ekonomi melalui minyak dan teknologi drone yang tak terdeteksi, Iran mencoba memaksakan kehendaknya dalam tatanan politik dunia yang baru, menciptakan kebuntuan yang bisa menyeret dunia ke dalam krisis yang lebih dalam





