Dominasi Mbappe dan Kejatuhan Vinicius: Dinamika Penebusan di Real Madrid

Dinamika perjalanan Kylian Mbappe dan Vinicius Junior di Real Madrid menjadi sorotan utama. Dalam kemenangan 2-1 melawan Real Sociedad, Mbappe memancarkan aura bintang dengan penampilan gemilang, sementara Vinicius justru gagal memenuhi ekspektasi para pendukung. Gol spektakuler dan assist brilian Mbappe menegaskan perannya yang krusial di tim. Di sisi lain, Vinicius kembali menampilkan performa di bawah standar dan harus ditarik keluar lebih awal, sebuah pemandangan yang tak biasa baginya.

Ironisnya, situasi ini bertolak belakang dengan kondisi setahun yang lalu. Pada saat itu, Vinicius menjadi kandidat kuat penerima penghargaan Ballon d'Or, sedangkan Mbappe masih berjuang untuk menyesuaikan diri di Santiago Bernabeu. Transformasi cepat ini memunculkan pertanyaan besar tentang apakah Vinicius mampu menemukan kembali performa terbaiknya di tengah dominasi yang ditunjukkan Mbappe. Musim lalu menjadi titik perubahan bagi Mbappe. Setelah melewati masa sulit akibat cedera dan masalah pribadi, ia mengakui telah melewati perubahan mental yang signifikan. Sejak Januari, kontribusinya di lapangan semakin menonjol. Mbappe mengakhiri musim dengan catatan fantastis 44 gol, rekor tertinggi untuk pemain debut di Madrid, sekaligus menjadi top scorer Eropa dengan 31 gol di La Liga. Pencapaian ini langsung mengukuhkan posisinya sebagai pemimpin baru skuad Los Blancos. Dominasinya semakin kentara musim ini dengan penampilan tajam sebagai striker utama, dengan koleksi empat gol dalam empat pertandingan. Ia bahkan mengambil peran krusial sebagai eksekutor penalti dan sesekali menangani tendangan bebas. Xabi Alonso, pelatih baru Madrid, menegaskan pentingnya sosok Mbappe: 'Kylian fundamental, dalam kondisi terbaik, baik secara permainan maupun kepribadian.'Sementara itu, Vinicius Jr mengalami penurunan drastis sejak penghujung musim lalu. Setelah gagal meraih Ballon d'Or 2024 yang jatuh ke tangan Rodri, performa Vinicius mengalami penurunan tajam. Di paruh kedua musim 2024/2025, ia hanya mampu menyumbang tiga gol di La Liga dan satu gol di Liga Champions. Madrid pun tersingkir di perempat final, memperjelas kemunduran sang winger. Kondisi semakin kompleks ketika Alonso memperkenalkan sistem baru yang menuntut peran berbeda dari para penyerang. Vinicius beberapa kali harus puas di bangku cadangan, bahkan terkejut dengan keputusan rotasi yang memberikannya peran kurang familiar. Meskipun sempat mencetak gol penentu kemenangan atas Real Mallorca, inkonsistensi Vinicius membuatnya kehilangan posisi yang tertanam. Para pendukung mulai melontarkan kritik, bahkan terdengar siulan untuknya di Santiago Bernabeu. Tantangan terbesar bagi Alonso adalah menjadikan Mbappe dan Vinicius dalam sistem proaktif yang diterapkannya. Eksperimen memainkan keduanya sebagai striker ganda belum membuahkan hasil memuaskan. Dalam laga besar seperti semifinal Piala Dunia Antarklub kontra PSG, kelemahan tersebut terlihat jelas. Vinicius dipaksa playing di posisi yang tidak nyaman, sementara Mbappe diberikan kebebasan bergerak di sisi kiri. Akibatnya, Madrid dihajar telak dengan skor 0-4. Musim ini, Alonso tampak lebih mengandalkan Mbappe dibanding Vinicius. Vinicius harus bersaing ketat dengan Rodrygo di sisi kiri, sedangkan statusnya sebagai ikon utama Madrid perlahan memudar. Meskipun staf pelatih tetap optimistis Vinicius bisa bangkit, Alonso tegas menyatakan bahwa pemilihan starter ditentukan berdasarkan performa, bukan reputasi. Di luar lapangan, situasi Vinicius tidak kalah rumit. Negosiasi kontrak barunya masih mengalami jalan buntu, terutama terkait kenaikan gaji. Pihak pemain menuntut paket serupa dengan bonus besar yang diterima Mbappe saat pindah dari PSG. Kondisi ini semakin memperlebar jurang antara keduanya. Mbappe bahkan mendapat nomor punggung 10, melewati tradisi klub, sementara Vinicius justru menjadi sasaran kekecewaan fans. Meskipun tidak ada konflik terbuka, hubungan Mbappe dan Vinicius di lapangan belum menunjukkan harmoni. Keduanya jarang sama-sama tampil cemerlang dalam satu laga besar. Jika tren ini terus berlanjut, Vinicius bisa semakin terpinggirkan. Pertanyaannya, apakah dia rela terus menjadi bayangan Mbappe di Madrid, atau justru akan mencari jalan lain untuk mengembalikan statusnya sebagai bintang utama?





Kylian Mbappe Vinicius Junior Real Madrid Xabi Alonso Ballon D'or

