Dominasi Asia Dalam Ekspansi Nuklir Global Menuju 2026

Asia mendominasi 73% kapasitas PLTN global saat ini. China, India, dan Jepang memimpin investasi untuk ketahanan energi dan transisi karbon di tengah gejolak geopolitik.

Pasar energi global sedang mengalami pergeseran struktur signifikan di mana Kawasan Asia mendominasi pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN secara global. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah memicu lonjakan harga minyak dan gas yang mendorong negara-negara Asia mencari sumber energi alternatif untuk mengurangi ketergantungan impor bahan bakar fosil. Selain mempercepat pengembangan energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin, sejumlah negara kini semakin mengandalkan energi nuklir sebagai bagian dari strategi penyediaan listrik rendah karbon dalam jangka panjang.

Kapasitas Konstruksi Nuklir Di Asia

Data yang dirilis oleh Global Energy Monitor atau GEM pada Agustus 2026 menunjukkan bahwa kapasitas PLTN yang tengah dibangun di seluruh dunia mencapai sekitar 91 gigawatt. Dari jumlah total tersebut, sebanyak 66 gigawatt atau sekitar 73 persen berada di kawasan Asia. Artinya, hampir tiga perempat kapasitas PLTN baru yang sedang dibangun secara global terkonsentrasi di kawasan tersebut dengan angka yang sangat dominan.

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Ekspansi energi nuklir di Asia berpotensi mengubah pola permintaan batu bara dan gas alam dalam jangka panjang. Kolumnis Reuters Gavin Maguire dalam analisis pada Kamis 12 November 2026 menegaskan bahwa hal ini akan terjadi apabila pertumbuhan kapasitas nuklir berlangsung bersamaan dengan pengembangan energi terbarukan. Namun, pembangunan PLTN membutuhkan waktu bertahun-tahun sehingga dampaknya terhadap konsumsi bahan bakar fosil tidak akan terjadi secara instan.

Posisi Dominasi China Di Sektor Ini

China menjadi negara yang paling agresif membangun pembangkit listrik tenaga nuklir dalam periode ini. Berdasarkan data GEM yang dikompilasi Reuters, China memiliki kapasitas PLTN dalam tahap konstruksi lebih dari 43 gigawatt yang jauh melampaui negara-negara lainnya di seluruh dunia. Posisi berikutnya ditempati India dengan kapasitas sekitar 6,6 gigawatt, Jepang 6,1 gigawatt, dan Korea Selatan 5,6 gigawatt.

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Keempat negara tersebut menjadi pemain utama dalam pembangunan PLTN global dengan China sendiri yang menyumbang hampir separuh dari seluruh kapasitas nuklir yang sedang dibangun di dunia. Besarnya pembangunan PLTN di Asia mencerminkan kebutuhan energi kawasan yang terus meningkat terutama untuk menopang aktivitas industri, urbanisasi, dan pertumbuhan konsumsi listrik yang pesat.

Strategi Energi Jangka Panjang India

India juga mempercepat pengembangan energi nuklir sebagai bagian dari rencana mengurangi ketergantungan terhadap batu bara tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi. Pemerintah India menargetkan kapasitas PLTN mencapai 100 gigawatt pada tahun 2047 yang merupakan peningkatan tajam dari kapasitas sekitar 8,8 gigawatt saat ini. Untuk mencapai target ambisius tersebut, India mulai membuka peluang investasi sektor swasta dalam industri nuklir melalui perubahan regulasi pada akhir 2025.

Perubahan regulasi ini membuka jalan bagi teknologi reaktor nuklir baru yang lebih fleksibel. India juga sedang menjajaki potensi pemanfaatan Small Modular Reactors atau reaktor modular kecil yang menawarkan pendekatan konstruksi lebih cepat dibanding reaktor konvensional. Meskipun demikian, teknologi ini masih menghadapi tantangan besar terkait biaya tinggi, kesiapan komersial, dan kerangka regulasi yang masih perlu disempurnakan.

Transformasi Produksi Listrik Global

Dominasi Asia tidak hanya terlihat dari banyaknya proyek yang sedang dibangun, tetapi juga dari peningkatan produksi listrik tenaga nuklir dalam beberapa dekade terakhir. Secara historis, Amerika Utara dan Eropa merupakan pusat produksi listrik nuklir dunia namun perkembangan industri nuklir di Asia terus meningkat terutama didorong oleh ekspansi kapasitas pembangkit di China.

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Data produksi listrik nuklir global menunjukkan bahwa kawasan Asia mengalami pertumbuhan pesat sejak awal 2000-an meskipun sempat mengalami penurunan setelah kecelakaan nuklir Fukushima di Jepang pada tahun 2011. Dalam satu dekade terakhir, produksi listrik tenaga nuklir Asia meningkat dari sekitar 300 terawatt-hour pada tahun 2013 menjadi lebih dari 800 terawatt-hour pada tahun 2025 sehingga semakin mendekati produksi Amerika Utara.

Jepang menjadi contoh menarik dalam transformasi ini. Sebelum kecelakaan Fukushima pada 2011, energi nuklir menyumbang sekitar 30 persen produksi listrik nasional Jepang. Sementara ketika produksi listrik nuklir di sejumlah negara Eropa cenderung stagnan atau menurun dibandingkan puncak historisnya, Asia justru menjadi salah satu pusat pertumbuhan baru yang krusial bagi ketahanan energi dunia di masa depan.