Dokumen Perceraian Ahmad Dhani dan Maia Estianty: Hakim Tidak Pertimbangkan Klaim Perselingkuhan

Pegiat media sosial Rumail Abbas membedah dokumen perceraian Ahmad Dhani dan Maia Estianty yang diterbitkan Mahkamah Agung. Dokumen tersebut mengungkapkan bahwa hakim tidak mempertimbangkan klaim perselingkuhan Maia dan bahwa hak asuh anak diserahkan kepada anak-anak karena sudah mumayyiz.

Hakim di empat tingkat peradilan tidak mempertimbangkan klaim perselingkuhan Maia yang digaungkan Dhani, karena bukti tersebut dianggap tidak kuat atau tidak muncul dalam pertimbangan hukum.

Dhani tidak memenangkan hak asuh secara mutlak; Mahkamah Agung memutuskan memberikan hak pilih kepada Al, El, dan Dul untuk menentukan ikut ayah atau ibu karena sudah masuk usia mumayyiz. Dokumen mengungkap Maia melaporkan KDRT dan Dhani tidak membantah peristiwa perusakan barang pribadi Maia, melainkan berdalih hal itu dilakukan untuk memberi pelajaran kepada istrinya. Perceraian Ahmad Dhani dan Maia Estianty yang telah lama menjadi sorotan publik kini kembali menjadi perbincangan setelah seorang pegiat media sosial, Rumail Abbas, membedah dokumen perceraian mereka.

Dokumen yang dimaksud adalah putusan Mahkamah Agung (MA) No 12 PK/AG/2012 yang diterbitkan MA sebagai Landmark Decision dalam Laporan Tahunan MA RI 2013. Rumail Abbas mengekspos beberapa poin penting dari dokumen tersebut untuk menguji klaim Ahmad Dhani. Salah satu klaim yang sering diungkapkan Dhani adalah bahwa ia menjatuhkan talak tiga kepada Maia karena Maia diselingkuhi oleh petinggi salah satu televisi swasta. Namun, dalam putusan MA, hakim tidak mempertimbangkan pengakuan Maia yang Dhani klaim ada di dalam dokumen bertandatangan.

Klaim ini tidak muncul dalam pertimbangan hakim di empat tingkat peradilan. Jika dokumen tersebut memang diajukan, hakim wajib mempertimbangkannya, terutama dalam perkara cerai dengan taruhan hak asuh tiga anak dan harta miliaran. Selain itu, klaim Dhani menang hak asuh di tingkat Peninjauan Kembali (PK) juga tidak sesuai dengan fakta. Dalam dokumen cerai yang dibaca Rumail, PK menerapkan hak pilih diserahkan ke anak, bukan ke Dhani.

Alasannya anak termuda sudah 12 tahun (mumayyiz) saat PK diperiksa, dan secara de facto mereka tinggal dengan Dhani selama proses bertahun-tahun. Dokumen ini juga mengungkapkan bahwa Maia pernah melaporkan KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga) dan Dhani tidak membantah peristiwa perusakan barang pribadi Maia. Dhani hanya berdalih bahwa perusakan tersebut dilakukan untuk memberi pelajaran kepada istrinya. Perceraian ini menjadi salah satu kasus yang paling kontroversial di Indonesia, dengan berbagai klaim dan kontra-klaim dari kedua pihak.

Dokumen yang diungkapkan Rumail Abbas memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana hakim mempertimbangkan berbagai aspek dalam kasus ini, termasuk hak asuh anak dan klaim perselingkuhan





