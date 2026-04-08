Doktif Kembali 'Menyerang' Richard Lee, Minta Penyidik Perluas Penyidikan

Perseteruan hukum antara Dokter Detektif dan Richard Lee kembali bergulir. Doktif menolak negosiasi dan meminta penyidik untuk mendalami keterlibatan pihak lain dalam kasus ini.

Pertarungan hukum antara Samira Farahnaz alias Dokter Detektif (Doktif) dan Richard Lee (DRL) kembali memanas di Polda Metro Jaya pada Selasa, 7 April 2026. Doktif, yang dikenal sebagai sosok yang vokal dalam kasus ini, mengungkapkan kekecewaannya terhadap proses pemeriksaan Richard Lee yang dinilai tidak berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Ia menuding adanya upaya dari pihak Richard Lee untuk menghindari penyitaan aset digital, termasuk akun media sosial dan kanal YouTube.

Doktif menegaskan bahwa dirinya tidak akan mencabut laporan terhadap Richard Lee, menolak segala bentuk negosiasi atau tawar-menawar dalam kasus ini. Hal ini mencerminkan tekadnya untuk terus mengawal kasus hingga tuntas, demi menegakkan keadilan dan mengungkap kebenaran. \Dalam kunjungannya ke Polda Metro Jaya, Doktif yang didampingi oleh kuasa hukumnya, menyerahkan surat informasi tambahan kepada penyidik. Surat tersebut berisi permohonan agar penyidik melakukan pengembangan penyidikan terhadap pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan Richard Lee, termasuk orang-orang terdekatnya. Kuasa hukum Doktif, Haryadi, mengungkapkan bahwa bukti-bukti mengenai keterlibatan lingkaran inti Richard Lee sudah cukup jelas, sehingga penyidik diharapkan dapat mendalami dugaan keterlibatan pelaku lain dalam kasus ini. Langkah ini menunjukkan upaya Doktif untuk memastikan bahwa kasus ini tidak hanya menyasar Richard Lee secara individu, tetapi juga mengungkap jaringan yang lebih luas jika memang ada. Doktif juga mengungkapkan bahwa masa penahanan Richard Lee diperpanjang, yang mengindikasikan bahwa proses hukum masih terus berjalan dan kasus ini memiliki kompleksitas yang perlu diurai.\Doktif, yang dikenal luas sebagai sosok yang konsisten dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan keadilan, menekankan bahwa kasus ini memiliki dampak yang signifikan terhadap banyak pihak. Ia berharap agar proses hukum dapat berjalan secara transparan dan adil, serta memberikan kejelasan kepada masyarakat mengenai kasus ini. Selain itu, Doktif berharap bahwa kasus ini dapat memberikan efek jera kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran hukum, khususnya yang berkaitan dengan produk dan layanan yang merugikan masyarakat. Keterlibatan publik dalam mengawal kasus ini sangat penting untuk memastikan keadilan ditegakkan dan hak-hak korban terlindungi. Dukungan dari masyarakat dan media massa sangat diharapkan untuk mengawal kasus ini hingga tuntas. Dokter Detektif terus berjuang untuk kebenaran, menolak segala bentuk tekanan dan intimidasi, dan bertekad untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Redam Gejolak Global, OJK Aktifkan Kembali Protokol Stabilitas Pasar ModalDi tengah tensi geopolitik dunia, OJK resmi memberlakukan kembali kebijakan strategis seperti buyback tanpa RUPS hingga pembatasan short selling.

Read more »

Ingin Manfaatkan Kesempatan dalam Kesempitan Malaysia, 1 Pemain Siap Gantikan Lee Zii JiaMeragukannya kondisi Lee Zii Jia membuat pemain independen lain, Cheam June Wei, siap menjadi pengganti menuju Thomas Cup 2026.

Read more »

Deadline Makin Dekat, Legenda Malaysia Sentil Kejelasan Lee Zii JiaLegenda bulu tangkis Malaysia mendesak kejelasan soal kondisi Lee Zii Jia sebelum persiapan Thomas Cup 2026 semakin mepet.

Read more »

Gak Dibayar 7 Bulan, Lee Seung Gi Keluar dari Agensi Big Planet MadeLee Seung Gi resmi mengakhiri kontrak dengan Big Planet Made setelah honor tidak dibayar selama 7 bulan. Simak kronologi lengkap dan respons agensi di sini.

Read more »

Don Lee Ucapkan Terima Kasih ke Pemprov DKI Jakarta Atas Dukungan Syuting Film 'Extraction: Tygo'Aktor Korea Selatan Ma Dong-seok (Don Lee) menyampaikan apresiasi kepada Pemprov DKI Jakarta atas dukungan selama syuting film internasional 'Extraction: Tygo'. Syuting dilakukan di beberapa lokasi di Jakarta, termasuk kawasan Kota Tua, dengan melibatkan bintang lain seperti Lisa dari BLACKPINK.

Read more »

Lee Seung Gi Akhiri Kontrak dengan Agensi, Imbas Masalah PembayaranPenyanyi sekaligus aktor Lee Seung Gi memulai proses pengakhiran kontrak eksklusifnya dengan agensi Big Planet Made Entertainment.

Read more »