Dokter Tifa Ungkap Perasaan ke Rismon Sianipar Pasca Perubahan Sikap Terkait Kasus Ijazah Jokowi

Dokter Tifa menulis surat terbuka untuk Rismon Sianipar setelah Rismon mengubah pendiriannya dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Surat tersebut mengungkapkan kenangan masa lalu dan dinamika persahabatan mereka.

Publik kini menyoroti surat yang ditulis oleh Dokter Tifa untuk Rismon Sianipar , yang dulunya adalah rekan seperjuangan dalam kasus ijazah palsu Presiden Joko Widodo ( Jokowi ). Hubungan mereka, yang sebelumnya akrab dan bahkan dikenal sebagai 'RRT' (merujuk pada inisial nama mereka bertiga), kini telah berubah drastis. Perubahan ini terjadi setelah Rismon memutuskan untuk mengubah arah perjuangannya, dengan meminta maaf kepada Jokowi dan mengajukan Restorative Justice (RJ) dalam kasus tersebut.

Keputusan Rismon untuk beralih haluan ini memicu reaksi dari Dokter Tifa, yang menuangkan pemikirannya melalui surat terbuka yang diunggah di akun X pribadinya. Surat tersebut mendapat banyak tanggapan dari netizen, yang turut serta dalam diskusi seputar perubahan sikap Rismon.\Sebelumnya, Rismon telah menyampaikan permohonan maaf kepada Jokowi atas hasil penelitiannya yang mempertanyakan keabsahan ijazah eks presiden tersebut. Bahkan, Rismon juga melakukan pertemuan langsung dengan Jokowi di Solo sebagai bagian dari proses RJ. Saat ini, Rismon tengah menunggu Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam kasus tersebut, sementara proses RJ masih berjalan. Dalam suratnya, Dokter Tifa mengenang kembali masa-masa awal perjuangan mereka bertiga dalam mengungkap kebenaran terkait ijazah Jokowi. Ia menyinggung pertemuan pertama mereka pada 15 April 2025 di Ruang 109 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, yang menurutnya adalah titik awal dari perjalanan yang berat dan tidak mudah. Dokter Tifa juga mengungkapkan rasa persahabatan yang mendalam, mengingat Rismon dan Roy Suryo sebagai sahabat yang tak terpisahkan.\Dokter Tifa dalam suratnya juga mengenang bagaimana Rismon dengan penuh semangat dan keyakinan berbicara tentang isu ijazah palsu Jokowi. Ia juga menyinggung tentang surat kematian yang ditulis Rismon serta ijazah S1-S2 Rismon di Yamaguchi, Jepang, yang kini juga menjadi perdebatan karena diduga palsu. Perubahan sikap Rismon ini, dari seorang yang lantang menyuarakan dugaan ijazah palsu menjadi pihak yang meminta maaf dan mendukung RJ, tentu menjadi sorotan publik. Surat Dokter Tifa ini menjadi pengingat akan perjalanan panjang dan perjuangan awal mereka dalam mengungkap kebenaran, serta kompleksitas dinamika persahabatan dan perubahan keyakinan dalam konteks politik dan hukum.





