Dokter Tifa meminta hakim perintahkan polisi uji digital forensik ijazah SD, SMP, dan SMA Joko Widodo akibat dugaan ketiadaan cap sidik jari yang janggal.

Dokter Tifa secara tegas meminta majelis hakim di persidangan untuk memerintahkan kepolisian melakukan uji digital forensik terhadap tiga spesimen ijazah yang atas nama Presiden Joko Widodo. Permintaan ini mencakup dokumen pendidikan dari jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, hingga Sekolah Menengah Atas sebagai bagian dari proses verifikasi bukti di pengadilan.

Persidangan ini menyoroti dokumen resmi yang diperlihatkan oleh saksi dari Komisi Pemilihan Umum RI. Tifa menyatakan bahwa dirinya menemukan sejumlah hal yang dinilai janggal dan tidak sesuai dengan prosedur standar pada dokumen-dokumen pendidikan tersebut yang menjadi bahan pemeriksaan dalam persidangan.

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Temuan Ketidakwajaran Cap Sidik Jari

Ketidakwajaran utama yang ditunjukkan oleh Dokter Tifa adalah terkait fotokopi ijazah tingkat SMP dan SMA atas nama Joko Widodo. Tifa menekankan bahwa pada dokumen-dokumen fotokopi tersebut, tidak terlihat adanya cap tiga jari yang seharusnya menjadi bagian dari verifikasi keaslian dokumen resmi di Indonesia.

Pentingnya tanda tangan dan cap sidik jari dalam dokumen administratif sangat krusial untuk memastikan integritas identitas pemegang dokumen. Ketiadaan tanda tangan biometrik ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai validitas dan keaslian dari ketiga spesimen ijazah yang menjadi fokus pemeriksaan.

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Interaksi Saksi Verifikasi KPU RI

Merespon temuan tersebut, Tifa segera menanyakan kepada saksi yang bertugas melakukan verifikasi di Komisi Pemilihan Umum RI. Ia bertanya spesifik mengenai apakah ketiadaan cap tiga jari tersebut dianggap sebagai suatu kejanggalan atau kesalahan prosedural yang signifikan dalam proses verifikasi.

Saksi dari KPU tersebut memaparkan dalam persidangan bahwa dokumen ijazah tersebut telah melewati proses verifikasi. Namun, fokus perhatian Tifa tetap pada aspek fisik dokumen yang menunjukkan anomali dalam tanda tangan biometrik yang seharusnya ada.

Intervensi Majelis Hakim dan Polisi

Berdasarkan ketidakwajaran tersebut, Tifa meminta agar majelis hakim memerintahkan kepolisian untuk melakukan pemeriksaan digital forensik yang mendalam. Langkah ini diperlukan untuk memastikan kebenaran fakta dan keabsahan dokumen pendidikan yang telah diajukan dalam proses persidangan.

Permintaan ini bertujuan untuk menggunakan teknologi forensik digital guna menganalisis jejak digital dan fisik pada dokumen ijazah. Hal ini akan memberikan bukti ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara objektif di hadapan pengadilan.

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Masa Depan Validasi Dokumen Pendidikan

Proses permintaan uji digital forensik ini akan menjadi penentu dalam menegakkan keadilan dan transparansi. Majelis hakim akan mengevaluasi permintaan ini untuk menentukan apakah bukti tambahan diperlukan dalam memutus perkara.

Kepolisian diharapkan dapat memberikan hasil pemeriksaan yang akurat dan teliti. Hasil uji forensik akan menjadi komponen penting dalam keseluruhan proses hukum yang sedang berlangsung saat ini.