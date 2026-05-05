Dokter Muda Meninggal Karena Kelelahan Ekstrem: Sorotan Regulasi Internship

Kematian Dokter Myta Aprilia Azmy akibat kelelahan ekstrem memicu perdebatan mengenai perlindungan dokter muda selama masa internship dan kegagalan regulasi yang ada dalam mengatur jam kerja dan istirahat yang memadai.

Dokter Myta Aprilia Azmy, seorang dokter muda yang penuh dedikasi, meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang pada tanggal 1 Mei 2026.

Penyebab kematiannya adalah kelelahan ekstrem yang diakibatkan oleh beban kerja yang sangat berat selama masa internship. Tragedi ini kembali menyoroti permasalahan serius dalam regulasi program internship di Indonesia, yang dinilai gagal memberikan perlindungan yang memadai bagi dokter-dokter muda. Kondisi kerja yang eksploitatif, dengan jam kerja yang panjang dan tanpa istirahat yang cukup, tidak hanya membahayakan kesehatan dokter tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya kesalahan medis yang dapat membahayakan keselamatan pasien.

Dokter Myta dilaporkan berjuang melawan sesak napas hebat dan demam tinggi sebelum akhirnya menghembuskan napas terakhir di ruang ICU RSMH. Kematian Dokter Myta memicu perdebatan sengit mengenai apakah kematian dokter muda di lapangan dapat dianggap sebagai 'musibah medis' yang tak terhindarkan atau akibat dari sistem yang menuntut terlalu banyak dari para dokter muda.

Regulasi yang ada, seperti Permenkes Nomor 13 Tahun 2025, dinilai tidak memiliki klausul yang secara tegas mengatur batas maksimal jam kerja dan jeda istirahat antar shift bagi dokter internship. Padahal, dalam praktik medis, istirahat yang cukup, minimal 11 jam antar shift, sangat penting untuk mencegah kelelahan akut, hilangnya konsentrasi, dan potensi terjadinya medical error. Realitas di lapangan, terutama di rumah sakit daerah tipe C dan D, seringkali jauh lebih berat.

Jumlah dokter yang terbatas, ditambah dengan tingginya arus pasien akibat program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), membuat dokter internship harus bekerja tanpa henti, menangani pasien bertubi-tubi sambil tetap dibebani tugas administrasi dan lapangan. Jam kerja 'maraton' ini menjadi hal yang dinormalisasi, meskipun tidak tertulis dalam aturan. Para ahli hukum kesehatan menyoroti adanya pengaburan regulasi yang membuat status perlindungan hukum dokter internship berada dalam posisi yang sangat rentan.

Dalam Permenkes Nomor 13 Tahun 2025, dokter internship tidak lagi dianggap sebagai siswa, tetapi juga belum menjadi dokter definitif yang mandiri. Meskipun demikian, mereka sudah dianggap sebagai tenaga medis, yang seharusnya dilindungi seperti tenaga medis lainnya. Namun, kenyataannya, tidak ada standar yang jelas mengenai hak-hak mereka, dan tidak ada batasan jam kerja yang rigid, sehingga dokter internship rentan menjadi korban eksploitasi oleh rumah sakit yang kekurangan personel.

Perlunya standardisasi hak yang jelas bagi dokter internship, layaknya pekerja profesional, menjadi tuntutan yang semakin kuat. Kemenkes juga perlu lebih proaktif dalam melakukan audit beban kerja di wahana-wahana internship untuk memastikan bahwa dokter-dokter muda tidak bekerja melebihi batas kemampuan mereka dan mendapatkan istirahat yang cukup. Tragedi ini harus menjadi momentum untuk perbaikan sistem internship secara menyeluruh, demi melindungi kesehatan dan keselamatan dokter-dokter muda yang merupakan aset berharga bagi bangsa





