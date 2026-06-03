Dokter Mata Jelaskan Ciri Khas dan Faktor Risiko Thyroid Eye Disease

Dokter spesialis mata dr. Tri Wahyu Sp.M mengungkapkan bahwa Thyroid Eye Disease (TED) adalah gangguan autoimun yang menyebabkan mata menonjol dan berbagai gejala lain. Artikel ini membahas gejala, faktor risiko, serta pentingnya deteksi dini dan penanganan untuk kualitas hidup pasien.

Dokter spesialis mata lulusan Universitas Padjadjaran dr. Tri Wahyu Sp. M pada diskusi di Jakarta hari Rabu 3 Juni 2026 menjelaskan bahwa pasien dengan penyakit tiroid sering menunjukkan ciri khas mata menonjol atau melotot akibat kondisi hipertiroid yang memengaruhi area mata.

Kelainan ini disebut Thyroid Eye Disease (TED), yaitu gangguan autoimun yang menyebabkan peradangan dan pembengkakan pada otot serta jaringan lemak di sekitar bola mata. dr. Tri mengatakan sekitar 90 persen pasien TED memiliki kondisi hipertiroid, sementara sisanya memiliki kadar hormon tiroid yang normal atau di bawah normal. Gejala khas TED meliputi mata menonjol, penglihatan ganda, kelopak mata susah menutup, mata juling, dan gangguan gerak bola mata.

Sementara gejala hipertiroid itutidak terlalu spesifik, seperti gemetar, berkeringat di malam hari, penurunan berat badan, dan buang air besar yang sering tidak disadari. Pasien dengan TED sering pertama kali datang ke dokter mata karena masalah pada mata tersebut. Wanita usia di atas 40 tahun memiliki risiko lima kali lebih tinggi menderita TED karena faktor genetik, stres, dan rokok. Penyakit ini juga berdampak pada kualitas hidup karenaubahan penampilan dapat menimbulkan rasa minder, menutup diri, bahkan berhenti bekerja.

Deteksi dini dan penanganan tepat sangat penting untuk mempertahankan fungsi kelopak mata dan aspek estetika





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