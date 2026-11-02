Doa Sesudah Membaca Al-Qur'an Agar Ilmu Manfaat dan Berkah

Lafal lengkap doa sesudah membaca Al-Qur'an agar ilmu menjadi manfaat. Pelajari makna dan adab tilawah dari Prof. Dr. Mahmud Al-Dausary.

Profesor Doktor Mahmud Al-Dausary menekankan bahwa membaca Al-Qur'an bukan sekadar pelafalan ayat, melainkan ibadah penuh pahala yang memerlukan adab. Doa setelah membaca Al-Qur'an agar ilmu menjadi manfaat menjadi permohonan agar bacaan meresap ke hati dan diwujudkan dalam amal. Beliau mengutip bahwa Nabi SAW dan para sahabat memperhatikan hukum-hukum tilawah sebelum dan saat membacanya dalam buku Membaca Al-Qur'an: Adab dan Hukumnya.

Makna Penting Doa Setelah Tilawah

Merenungkan ayat-ayat Al-Qur'an merupakan bentuk perhatian terhadap Kitabullah seperti dijelaskan dalam Tadabbur Al-Qur'an: Hukum, Adab dan Dampaknya. Doa ini bermakna memohon agar ilmu tidak sekadar pengetahuan, tetapi berubah menjadi amal saleh dan keberkahan. Ia berfungsi sebagai penutup tilawah dengan harapan Allah memberikan ilmu yang berguna dan kemampuan mengamalkan petunjuk dalam kehidupan sehari-hari.

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Lafal Doa Pertama Menurut Riwayat Abu Hurairah

Doa yang paling masyhur dan diajarkan oleh Rasulullah SAW diriwayatkan dari Abu Hurairah RA dalam Sunan Tirmidzi nomor 3523. Lafalnya adalah Allāhummanfa'nī bimā 'allamtanī wa 'allimnī mā yanfa'unī wa zidnī 'ilman al-ḥamdu lillāhi 'alā kulli ḥālin wa a'ūdhu billāhi min ḥāli ahli al-nār. Artinya memohon agar Allah memberkahi ilmu yang diajarkan dan menambahkan ilmu yang bermanfaat serta berlindung dari keadaan ahli neraka.

Ibnu Uyainah menyatakan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah berhenti memohon tambahan ilmu nafi hingga wafat. Ibnu Katsir menambahkan bahwa Nabi tidak pernah diperintahkan meminta tambahan apa pun kecuali ilmu yang bermanfaat ini. Doa ini sangat dianjurkan dibaca setelah selesai membaca Al-Qur'an serta dalam majelis ilmu untuk memohon keberkahan.

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Lafal Doa Kedua Berlindung dari Keburukan

Doa kedua yang relevan dalam Sunan Tirmidzi adalah Allāhumma innī a'ūdhu bika min 'ilmin lā yanfa'u wa min qalbin lā yakhsya'u wa min du'ā'in lā yusma'u wa min nafsin lā tasyba'u. Artinya memohon perlindungan dari ilmu tidak bermanfaat, hati tidak khusyu, doa tidak dikabulkan, dan nafsu yang tidak puas. Hal ini relevan karena tilawah seharusnya menghasilkan hati khusyu dan jiwa yang cukup.

Rasulullah SAW memerintahkan umatnya meminta ilmu bermanfaat dan berlindung dari ilmu tidak bermanfaat sesuai riwayat Ibnu Majah. Ilmu yang tidak diamalkan akan menjadi hujah memberatkan di hari kiamat. Dengan membaca doa ini, pembaca memohon agar ilmu menjadi amal yang mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Ilmu Bermanfaat Menghasilkan Khasyah

Ibnu Jauzi menjelaskan bahwa ilmu bermanfaat mendatangkan khasyah rasa takut kepada Allah dan melahirkan ketundukan. Sebaliknya ilmu yang tidak mendatangkan khasyah tidak disebut ilmu bermanfaat. Doa ini mengandung permohonan perlindungan dari ilmu tidak berguna agar bacaan tidak berhenti pada ritual tanpa pemahaman. Ia harus menghasilkan ilmu yang menggerakkan hati dan amal nyata dalam kehidupan sehari-hari.