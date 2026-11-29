Panduan lengkap doa memohon ketenangan hati setelah sholat fardhu berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW untuk menenangkan jiwa dan menghapus kecemasan.

Ketenangan batin merupakan kebutuhan fundamental bagi setiap individu yang tengah menghadapi dinamika kehidupan yang penuh tekanan. Bagi seorang muslim, pendekatan spiritual melalui dzikir dan doa menjadi metode utama untuk memulihkan stabilitas psikologis dan mencari perlindungan ilahi.

Kegiatan beribadah, khususnya menunaikan sholat fardhu, harus diiringi dengan permohonan ketenangan hati agar hati tetap tentram. Berikut adalah panduan lengkap mengenai bacaan doa dan dzikir yang diajarkan dalam Islam untuk menenangkan jiwa pasca sholat.

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Sumber Ilmiah Dzikir Pasca Sholat

Penjelasan mendalam mengenai tuntunan dzikir setelah sholat telah dipaparkan oleh berbagai ulama terkemuka dalam karya literatur Islam yang diakui keasliannya. Dr. Abdullah bin Hamod Al-Forih dalam buku beliau berjudul Sunnah dan Dzikir Harian Nabi SAW menguraikan berbagai anjuran dzikir yang dapat diamalkan secara rutin.

Syaikh Sa'id bin 'Ali bin Wahf al-Qahthani juga membahas tema serupa secara komprehensif dalam karyanya yang berjudul Dzikir Pagi dan Petang dan Sesudah Sholat Fardhu. Beliau menempatkan berbagai doa perlindungan dan ketenangan sebagai bagian integral dari rutinitas spiritual pascaindahat.

Selain itu, Imam Nawawi dalam kitab klasik Al-Adzkar juga mengutip dan menjelaskan kedudukan berbagai doa tersebut sebagai wasilah untuk meraih ketenangan hati. Kitab-kitab tersebut menjadi rujukan utama bagi umat muslim dalam mengamalkan dzikir dengan tuntunan yang tepat sesuai Sunnah.

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Doa Memohon Jiwa yang Tentram dan Ridha

Doa pertama yang diajarkan Nabi Muhammad SAW secara spesifik memohon kepada Allah agar diberikan jiwa yang merasa tenang dan yakin. Teks Arabnya adalah: اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ نَفْسًا بِكَ مُطْمَئِنَّةً، تُؤْمِنُ بِلِقَائِكَ، وَتَرْضَىى بِقَضَائِكَ، وَتَقْنَعُ بِعَطَائِكَ.

Bacaan Latinnya adalah: Allahumma inni as'aluka nafsan bika muthma'innah, tu'minu biliqa'ika, wa tardha bi qadha'ika, wa taqna'u bi 'atha'ika. Artinya dalam bahasa Indonesia berbunyi: Ya Allah, aku memohon kepada-Mu jiwa yang merasa tenang kepada-Mu, yang yakin akan bertemu dengan-Mu, yang ridha dengan ketetapan-Mu, dan yang merasa cukup dengan pemberian-Mu.

Doa ini diriwayatkan oleh Imam Thabrani dan banyak dikutip dalam berbagai kitab dzikir klasik. Syaikh Sa'id bin 'Ali bin Wahf al-Qahthani juga menganjurkan pembacaan doa ini selepas mengerjakan shalat atau pada saat-saat mustajabnya doa untuk menghadirkan ketenangan jiwa.

Permohonan Rahmat dan Perbaikan Urusan

Doa kedua merupakan permohonan agar Allah senantiasa melimpahkan rahmat-Nya dan tidak membiarkan hamba bergantung sepenuhnya pada kekuatannya sendiri. Teks Arabnya: اَللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَأَصْلِحْ لِي شَأْننِي كُلَّهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ.

Bacaan Latinnya: Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tharfaka 'ainin, wa ashlih li sya'ni kullahu, la ilaha illa anta. Artinya: Ya Allah, rahmat-Mu aku harapkan, maka janganlah Engkau bebankan pada diriku walau sekejap mata pun urusan-urusan tersebut dan perbaikilah segala urusanku, tidak ada Tuhan selain Engkau.

Doa ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Nawawi dalam Al-Adzkar mengutipnya sebagai dzikir yang dapat menghadirkan ketenangan dan perbaikan urusan. Kandungan maknanya yang mendalam menjadikannya wasilah untuk melepaskan beban psikologis dan menyerahkan segala urusan kepada Allah.

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Doa Kelapangan Hati dari Nabi Musa AS

Doa ketiga diabadikan dalam Al-Qur'an surat Thaha ayat 25-28 dan diajarkan Nabi Musa alaihissalam ketika menghadapi tugas yang berat. Teks Arabnya: رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.

Artinya: Wahai Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku, dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Doa ini dikutip dalam berbagai kitab doa, termasuk Buku Kumpulan Doa Sehari-hari terbitan Kemenag RI.

Kandungan doa ini secara langsung memohon ketenangan hati dan hilangnya rasa sempit serta gelisah. Doa ini sangat relevan bagi mereka yang membutuhkan kelapangan dada dan kemudahaan dalam menyelesaikan berbagai persoalan hidup.

Perlindungan dari Kecemasan dan Beban Hutang

Doa keempat diajarkan Nabi Muhammad SAW ketika ada seorang sahabat yang sedang dililit hutang dan diliputi kecemasan. Teks Arabnya: اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ.

Bacaan Latinnya: Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan, wal 'ajzi wal kasal, wal bukhli wal jubn, wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Artinya: Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari rasa gundah dan sedih, dari kelemahan dan kemalasan, dari sifat kikir dan pengecut, dari beban hutang dan dari penindasan orang.

Doa ini tercatat dalam hadits riwayat An-Nasai dan Syaikh Sa'id bin 'Ali bin Wahf al-Qahthani mencantumkannya dalam Hisnul Muslim. Doa ini secara eksplisit memohon perlindungan dari hamm atau kegelisahan dan hazan atau kesedihan, yang merupakan dua sumber utama ketidaktenangan hati.