Doa Melindungi Rumah Tangga dari Godaan Dunia dan Materialisme

Penjelasan lengkap tentang pentingnya doa untuk menjaga keharmonisan rumah tangga agar tidak terpengaruh oleh godaan harta dan dunia, berdasarkan tuntunan Al-Quran dan Hadits.

Dalam pandangan Islam, kehidupan dunia memang dihiasi oleh berbagai hal yang memikat hati manusia, namun hal tersebut bukanlah tujuan akhir melainkan sekadar ujian dan kesenangan sementara.

Allah SWT menggambarkan secara gamblang bahwa perempuan, anak-anak, harta, emas, perak, kendaraan, dan berbagai aset lainnya, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. Ali 'Imran ayat 14, hanyalah perhiasan hidup duniawi. Penjelasan ayat ini tidak berarti bahwa Islam menolak urusan dunia atau melarang mencari kebahagiaan material. Sebaliknya, ajaran ini mengingatkan umat manusia agar kecintaan pada dunia tidak pernah menggeser kecintaan utama kepada Allah SWT serta tanggung jawab moral kepada keluarga.

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Doa Agar Keluarga Tetap Prioritas

Ketika godaan dunia mulai mengaburkan prioritas hidup dan membuat seseorang lalai, pasangan suami istri sangat membutuhkan kekuatan spiritual agar tetap berpijak pada nilai-nilai keluarga yang diridhai oleh Allah. Di sinilah letak urgensi doa sebagai sarana ikhtiar batin untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Imam Al-Qurthubi dalam Tafsir Al-Qurthubi menjelaskan bahwa mawaddah (cinta kasih) dan rahmah (kasih sayang) dalam rumah tangga adalah perasaan yang menghubungkan suami dan istri dengan ikatan yang kuat.

Ketika perasaan suci ini terancam oleh cinta dunia yang berlebihan, seperti kecintaan terhadap harta atau jabatan, keharmonisan keluarga pun menjadi goyah. Muhammad Fachri dalam bukunya yang berjudul Kunci Rumah Tangga Harmonis dalam Islam menekankan bahwa keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri adalah kunci utama stabilitas keluarga. Ketika salah satu pihak terlalu larut dalam urusan duniawi, keseimbangan itu akan runtuh dan merusak fondasi rumah tangga.

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Oleh karena itu, doa agar pasangan selalu mengutamakan keluarga daripada godaan dunia menjadi ikhtiar penting untuk memohon agar Allah menjaga hati pasangan, menautkannya kepada keluarga, dan menjauhkannya dari segala hal yang dapat merusak keutuhan rumah tangga. Berikut adalah beberapa doa fundamental yang dapat diamalkan lengkap dengan teks Arab, latin, arti, serta penjelasan ulama. Pertama adalah doa dari Q.S. Al-Furqan ayat 74 yang memohon agar pasangan dan keturunan menjadi penyejuk hati.

Doa Penyejuk Hati Pasangan dan Keturunan

Teks Arabnya adalah Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Artinya, Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan-pasangan dan keturunan kami sebagai penyenang hati, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Para mufasir menjelaskan bahwa qurrata a'yun menggambarkan kebahagiaan yang menghadirkan ketenteraman batin. Doa ini memohon agar pasangan tidak menjadikan keluarga sebagai beban melainkan sebagai prioritas yang menyenangkan hati.

Ketika keluarga sudah menjadi penyejuk hati, godaan dunia akan terasa lebih mudah ditepis karena hati telah terpaut pada sesuatu yang lebih mulia. Kedua adalah doa dari Q.S. Ali 'Imran ayat 8 yang memohon agar hati tidak condong kepada kesesatan setelah mendapatkan petunjuk. Teks Latinnya adalah Rabbanā lā tuzigh qulūbanā ba'da idz hadaitanā.

Doa Menjaga Hati Dari Fitnah Dunia

Ini mengajarkan bahwa petunjuk Allah adalah anugerah yang harus terus dijaga agar tidak tergelincir oleh gemerlap dunia. Ketiga adalah doa khusus agar hati pasangan terpaut hanya kepada keluarga dan dijauhkan dari fitnah, termasuk fitnah harta dan lawan jenis. Dengan memohon agar hati pasangan terpaut kepada keluarga, doa ini menjadi benteng agar pasangan tidak mudah terlena oleh godaan eksternal.

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Keempat adalah doa agar pasangan dijauhkan dari rezeki haram dan diberikan kecukupan dari jalan yang halal, karena salah satu godaan dunia yang paling kuat adalah harta. Dengan mengamalkan doa-doa ini, pasangan dapat memperkuat ikatan batin dan menjaga rumah tangga dari ancaman perpecahan akibat materialisme.