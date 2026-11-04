Doa Melihat Kesuksesan Orang Lain: Dalil dan Macam-Macam Bacaan Syukur

Panduan lengkap bacaan doa saat melihat kesuksesan orang lain berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis untuk menjauhkan hasad dan mempererat ukhuwah islamiyah.

Berita ini merangkum panduan spiritual dalam Islam untuk merespons kebahagiaan orang lain. Doa saat melihat kesuksesan orang lain bukan sekadar ungkapan formal, melainkan amalan yang memiliki nilai sosial dan spiritual tinggi. Al-Qur'an menempatkan syukur sebagai kebalikan dari kufur, di mana kufur berarti menutup diri dari kebenaran dan syukur berarti membuka serta mengakui nikmat yang diterima. Respons yang dianjurkan ketika menyaksikan keberhasilan individu lain adalah mengakui bahwa karunia tersebut berasal dari Allah dan memohon keberkahan atasnya, alih-alih membandingkan diri sendiri.

Rasulullah SAW memberikan tuntunan yang sangat jelas mengenai hal ini melalui sabda beliau. Beliau bersabda, Jika salah seorang dari kalian melihat sesuatu yang menakjubkan pada saudaranya, dirinya, atau hartanya, maka hendaklah ia mendoakan keberkahan untuknya, karena sesungguhnya penyakit ain itu benar adanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah, dan telah disahihkan oleh Al-Albani. Tuntunan ini menjadi landasan utama bahwa doa berfungsi sebagai benteng spiritual yang melindungi pemberi dan penerima nikmat.

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Mekanisme Spiritual Doa Syukur

Doa dalam konteks ini memiliki tiga fungsi sekaligus yang saling berkaitan. Pertama, doa menutup pintu hasad atau dengki yang dapat merusak hati. Kedua, doa mengakui kekuasaan Allah atas rezeki dan segala bentuk kenikmatan. Ketiga, doa memperkuat ukhuwah atau persaudaraan di antara umat Muslim. Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin dalam Silsilah al-Liqa' asy-Syahri menasihatkan agar ketika melihat Allah menganugerahi seorang hamba kenikmatan, seseorang harus berusaha menempuh sebab agar menjadi seperti hamba tersebut, dan jangan membenci apa yang Allah karuniakan kepadanya.

Dalam kerangka pemikiran ini, doa menjadi ungkapan rasa kagum yang sehat dan motivasi untuk berbenah diri. Merangkum berbagai sumber ulama, berikut adalah bacaan-bacaan doa yang dapat diamalkan ketika menyaksikan kesuksesan atau nikmat pada orang lain sebagai bentuk syukur dan agar dijauhkan dari hasad. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip bahwa memohon keberkahan atas nikmat orang lain termasuk bentuk kebaikan yang berdampak positif pada pelakunya sendiri dalam kehidupan dunia dan akhirat.

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Bacaan Doa Keberkahan Dari Hisnul Muslim

Sal satu bacaan doa utama yang dapat diamalkan adalah dengan mengucapkan, Ya Allah, berkahilah dia. Doa ini diriwayatkan dalam kitab Hisnul Muslim sebagai bagian dari azkar ketika melihat sesuatu yang menyenangkan pada saudara seiman, baik berupa harta, anak, maupun keadaan yang baik. Rasulullah SAW menganjurkan agar seseorang yang kagum pada nikmat saudaranya segera mendoakan keberkahan, bukan membiarkan rasa iri bersemayam di dalam hati.

Prinsip ini sejalan dengan pembahasan dalam buku Doa-Doa Pilihan Terbaik karya Abdurrazzaq bin Abdulmuhsin Al-Badr. Buku tersebut menjelaskan bahwa doa-doa yang menghimpun kebaikan dunia dan akhirat mencakup permohonan keberkahan atas nikmat orang lain. Kumpulan Doa Sehari-hari yang diterbitkan oleh Kementerian Agama juga menempatkan doa-doa singkat semacam ini sebagai amalan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, memudahkan umat Muslim untuk melaksanakannya secara konsisten.

Permohonan Tambah Karunia Dari Syaikh Al-Utsaimin

Bacaan doa selanjutnya yang sangat dianjurkan adalah, Ya Allah, tambahkanlah karunia-Mu kepadanya dan berilah aku karunia yang lebih utama darinya. Doa ini dinukil dari nasihat Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin dalam Silsilah al-Liqa' asy-Syahri rekaman nomor 19B. Beliau menjelaskan bahwa ketika seseorang melihat nikmat pada saudaranya, hendaklah ia berdoa agar nikmat itu ditambah dan ia sendiri diberi karunia yang lebih baik.

Penjelasan Syaikh Al-Utsaimin ini selaras dengan firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 32, yang memerintahkan untuk meminta kepada Allah bagian dari karunia-Nya. Doa ini menggabungkan kebaikan untuk orang lain dan permohonan untuk diri sendiri tanpa merendahkan pihak lain. Pendekatan ini mengajarkan umat Islam untuk bersaing dalam kebaikan dengan mendoakan kesuksesan orang lain sambil memohon peningkatan kualitas hidup bagi diri sendiri.

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Doa Membersihkan Hati Dari QS Al Hasyr

Salah satu ayat paling eksplisit dalam memohon kebersihan hati dari kedengkian terdapat dalam QS. Al-Hasyr ayat 10. Ayat ini berbunyi, Rabbanaghfir lanā wa li-ikhwāninā alladzīna sabaqūnā bil-īmāni wa lā taj'al fī qulūbinā ghillan lilladzīna āmanū rabbanā innaka ra'ūfur raḥīm. Artinya, Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh Engkau Maha Penyantun, Maha Penyayang.

Republika mengutip ayat ini sebagai doa yang sangat relevan ketika hati mulai terusik melihat kesuksesan orang lain. Dalam Jurnal The Power of Syukur, Choirul Mahfud menegaskan bahwa syukur mencakup tiga dimensi, yaitu hati, lisan, dan perbuatan. Doa Al-Hasyr ini merupakan manifestasi syukur tingkat hati yang paling fundamental, yaitu menerima bahwa pembagian rezeki adalah prerogatif Allah semata dan tidak ada yang mampu menantang keputusan-Nya.

Doa Hasad Mubah Dalam Hadis Bukhari

Terakhir, terdapat bacaan doa yang berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Umar. Nabi SAW bersabda bahwa tidak ada hasad yang disukai kecuali pada dua perkara. Bacaan doanya adalah, Andaikan aku diberi sesuatu yang telah diberikan kepada fulan, maka aku akan melakukan seperti apa yang ia lakukan. Doa ini dikenal sebagai hasad mubah atau hasid yang diperbolehkan karena didasarkan pada niat untuk meniru amal shalih.

Nabi SAW menegaskan bahwa hasad yang disukai hanya berlaku bagi seseorang yang diberi pemahaman Al-Qur'an lalu mengamalkannya, dan seseorang yang diberi harta lalu membelanjakannya di jalan kebenaran. Doa ini bukan berarti berharap hilangnya nikmat orang lain, melainkan mengharapkan kemampuan untuk mendapatkan nikmat serupa dan menggunakannya dengan cara yang benar. Ini adalah bentuk motivasi spiritual tertinggi untuk meningkatkan kualitas iman dan amal ibadah seseorang.