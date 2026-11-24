Simak doa malam 1 Rajab yang dapat diamalkan umat Islam, mulai dari doa utama hingga redaksi doa riwayat Sayidina Ali, beserta landasan riwayatnya.

Malam 1 Rajab diyakini menjadi salah satu momentum istimewa dalam tradisi Islam karena dipercaya sebagai waktu mustajab untuk berdoa. Mengingat keistimewaan tersebut, umat Islam dianjurkan mengetahui doa malam 1 Rajab yang dapat dipanjatkan pada malam pertama bulan Rajab.

Imam al-Syafi'i dalam kitab al-Umm menyebutkan lima malam yang diyakini sebagai waktu mustajab untuk berdoa, dan malam pertama Rajab termasuk di dalamnya. Keutamaan itu juga dijelaskan Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Ali Quds dalam kitab Kanzun Najah was Surur fil Ad'iyah al-Lati Tasyrohus Shudur.

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Landasan Riwayat Doa Malam Rajab

Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Ali Quds dalam Kanzun Najah menguraikan anjuran menghidupkan malam Rajab dengan doa dan ibadah. Namun, umat Islam perlu memahami landasan riwayatnya secara proporsional.

Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Tabyin al-'Ajab menjelaskan bahwa tidak terdapat hadis sahih yang secara khusus menetapkan amalan atau doa tertentu untuk bulan Rajab. Keistimewaan Rajab berkaitan dengan kedudukannya sebagai salah satu bulan haram.

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Karena itu, berdoa pada malam pertama Rajab dapat dilakukan sebagai bagian dari ibadah umum, tanpa meyakini adanya ritual khusus yang diwajibkan. Pemahaman ini membantu umat Islam membedakan antara anjuran berdoa dan keyakinan terhadap amalan yang bersifat wajib.

Doa Utama Malam 1 Rajab dan Maknanya

Doa utama malam 1 Rajab adalah Allâhumma Bârik Lanâ fî Rajaba wa Sya'bâna wa Ballighnâ Ramadhân. Doa ini disebut sebagai doa yang paling masyhur dan paling dianjurkan untuk dibaca pada malam pertama Rajab.

Doa tersebut diriwayatkan dari Anas bin Malik ra. bahwa Nabi SAW membacanya ketika memasuki bulan Rajab. Imam al-Nawawi dalam al-Adzkar mencantumkannya sebagai bagian dari zikir dan doa yang dianjurkan.

Lafal latinnya adalah Allâhumma bârik lanâ fî rajaba wa sya'bâna wa ballighnâ ramadhân. Artinya, Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, serta pertemukanlah kami dengan bulan Ramadhan.

Redaksi Doa Panjang dari Riwayat Sayidina Ali

Mafatih al-Jinan yang dikutip Detik.com memuat redaksi doa yang lebih panjang untuk malam Rajab. Doa ini memohon berkah di bulan Rajab dan Sya'ban, sampai pada bulan Ramadhan, serta pertolongan untuk berpuasa dan shalat malam.

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Syekh Abdul Hamid Quds dalam Kanzun Najah menyebutkan doa tersebut dibaca Sayidina Ali pada malam pertama bulan Rajab. Di dalamnya terdapat permohonan shalawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya, perlindungan dari segala keburukan, serta agar tidak diambil dalam keadaan tertipu atau lalai.

Doa panjang itu juga memohon pertolongan untuk menjaga lisan dan menundukkan pandangan, serta agar hasil akhir urusan tidak menjadi penyesalan. Selain itu, doa ini memohon keluasan, ketenangan, keamanan, kesehatan, rasa syukur, dan ketakwaan. Keluarga, anak, dan saudara seiman turut disebut dalam permohonan tersebut.

Cara Mengamalkan Doa Malam Rajab

Doa-doa tersebut dapat diamalkan oleh umat Islam pada malam pertama Rajab sebagai bagian dari ibadah umum. Umat Islam tetap perlu memahami bahwa tidak ada amalan khusus yang diwajibkan untuk bulan Rajab.

Rujukan yang dipakai dalam pembahasan ini meliputi kitab al-Umm, Kanzun Najah was Surur, Tabyin al-'Ajab, al-Adzkar, dan Mafatih al-Jinan. Dengan memahami rujukan tersebut, umat Islam dapat memilih doa yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing secara proporsional.