Doa Awal Tahun yang Paling Populer di Nusantara

Umat Islam di Nusantara biasanya membaca doa ini setelah selesai salat Magrib pada malam 1 Muharram. Doa ini sangat komprehensif karena memuat permohonan keamanan, keimanan, dan perlindungan. Teks Arabnya adalah اللَّهُمَّ أَدْخِلْهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ، وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، وَرِضْوَانٍ مِنَ الرَّحْمَنِ، وَجَوَازٍ مِنَ الشَّيْطَانِ. Artinya adalah

Saat matahari terbenam pada akhir bulan Dzulhijjah, waktu Maghrib menjadi titik pergantian tahun. Umat Islam dianjurkan untuk bermuhasabah atas segala amal perbuatannya, sekaligus berdoa. Meskipun bukan berasal dari hadis marfu', doa awal tahun ini diyakini oleh para ulama salaf sarat akan fadhilah kebaikan.

Habib Utsman bin Yahya menukil dan menganjurkan pelafalannya secara terperinci di dalam kitab Maslakul Akhyar. Pembacaan doa tersebut memuat esensi ketauhidan yang teguh serta permohonan penjagaan mutlak dari tipu daya setan. Melalui munajat ini, kita berharap setiap langkah kehidupan di tahun baru senantiasa mendapat rida dan bimbingan Allah. Doa ini adalah doa yang diajarkan dan diamalkan oleh para Sahabat Nabi setiap kali memasuki bulan baru atau tahun yang baru.

Doa ini sangat komprehensif karena memuat permohonan keamanan, keimanan, dan perlindungan. Teks Arabnya adalah اللَّهُمَّ أَدْخِلْهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ، وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، وَرِضْوَانٍ مِنَ الرَّحْمَنِ، وَجَوَازٍ مِنَ الشَّيْطَانِ. Artinya adalah





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Doa Awal Tahun Doa Nusantara Umat Islam Salat Magrib Muharram

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