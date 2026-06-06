DLH Kalsel Kumpulkan Dua Ton Sampah dalam Aksi Bersih Lingkungan Serentak Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan berhasil mengumpulkan sekitar dua ton sampah lewat aksi bersih‑bersih serentak di 13 kabupaten/kota, meningkatkan kesadaran masyarakat dan memperkuat infrastruktur pengelolaan sampah.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan aksi bersih‑bersih sekaligus menggelar Car Free Day (CFD) secara serentak di 13 kabupaten/kota pada Sabtu, 6 Juni 2026, sebagai bagian dari peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia.

Kegiatan utama difokuskan pada Jalan Protokol Ahmad Yani di Banjarmasin, sekaligus meluas ke beberapa ruas jalan utama dan kawasan permukiman di masing‑masing daerah. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ikut berpartisipasi, membagi titik pembersihan secara terkoordinasi sehingga tiap unit memiliki lokasi kerja yang jelas.

Pada hari itu, petugas DLH bersama aparat kepolisian, TNI, serta relawan masyarakat menurunkan sampah plastik, sampah organik, dan limbah campuran yang menumpuk di sepanjang jalur utama hingga kilometer tujuh, memanfaatkan armada pengangkut roda tiga dan tong kompos yang baru disalurkan oleh kementerian. Hasil pencatatan resmi menunjukkan bahwa total sampah yang berhasil dikumpulkan mencapai 129 karung, setara dengan dua ton.

Sampah tersebut terdiri atas botol plastik, kantong plastik, kemasan makanan, serta sampah campuran lainnya yang berhasil diangkat dari jalan protokol, area publik, dan beberapa titik pinggir sungai. Angka dua ton dalam satu hari menunjukkan besarnya dampak kolaboratif antara pemerintah daerah dan warga, sekaligus menjadi bukti konkret efektivitas pendekatan serentak dalam mengatasi permasalahan sampah.

Kepala DLH Kalimantan Selatan, Subhan Nor Yaumil, menyatakan bahwa keberhasilan aksi ini tidak hanya terletak pada jumlah sampah yang terangkat, melainkan pada peningkatan kesadaran kolektif masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan ruang publik. Ia menambahkan bahwa dukungan infrastruktur berupa kendaraan pengangkut beroda tiga dan tong kompos yang telah diberikan kepada pemerintah kota Banjarmasin serta kabupaten Banjar akan memperkuat kapasitas penanganan sampah secara berkelanjutan.

Dengan langkah ini, DLH berharap gerakan kebersihan dapat berlanjut menjadi kebiasaan rutin, mendukung strategi keberlanjutan lingkungan daerah, serta menurunkan volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir di masa yang akan datang





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DLH Kalsel Hari Lingkungan Hidup Aksi Bersih‑Bersih Pengelolaan Sampah Kesadaran Lingkungan

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