DKPP memproses empat aduan jurnalis ke tahap sidang bersama karena isu tumpang tindih, sementara satu aduan lain dinyatakan gugur karena tak ada perbaikan administrasi.

Comite Kelembagaan dan Disiplin Perfilman ( DKPP) resmi menyampaikan perkembangan terbaru terkait penanganan aduan pelanggaran kode etik jurnalistik. Pejabat tersebut menyatakan bahwa dari total lima laporan yang diterima, empat di antaranya telah lolos verifikasi materiel dan resmi ditetapkan sebagai perkara yang akan diproses lebih lanjut.

Perkara Terverifikasi dan Jadwal Sidang

Empat perkara tersebut telah dialihkan ke Bagian Persidangan DKPP dan terdaftar secara resmi pada 9 November 2026. Kedua pasangan kasus ini dicatat dengan nomor Perkara Nomor 26-PKE-DKPP/XI/2026 dan Perkara Nomor 27-PKE-DKPP/XI/2026. Kedua perkara awal berasal dari laporan yang diajukan oleh Sri Afrianis dan Dudy Agung Trisna dari Yayasan Dewi Keadilan, serta laporan terpisah dari Muhammad Afghan Ababil.

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Pada rapat verifikasi materiel berikutnya yang dilaksanakan pada 10 November 2026, dua aduan lainnya juga dinyatakan Memenuhi Syarat. Laporan dari Paman Nurlette dan Novi Manaban masuk ke dalam registrasi Perkara Nomor 29-PKE-DKPP/XI/2026. Sementara itu, laporan yang diajukan oleh Denny Indrayana beserta rekan-rekan lainnya terdaftar sebagai Perkara Nomor 31-PKE-DKPP/XI/2026.

Alasan Penyatuan Sidang Pemeriksaan

Heddy menjelaskan secara rinci bahwa keempat perkara ini akan diperiksa secara bersamaan dalam satu rangkaian sidang. Alasan utama dari keputusan ini adalah adanya kesamaan pihak teradu serta pokok-pokok aduan yang saling beririsan secara substansial. Pendekatan ini diambil untuk efisiensi proses dan konsistensi putusan.

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Proses pemeriksaan akan dibagi menjadi empat agenda terpisah yang dilaksanakan pada hari berbeda. Agenda pertama akan fokus pada penjelasan pokok aduan dari para pelapor dan jawaban dari pihak yang diadukan. Agenda kedua akan mendengarkan keterangan dari pihak-pihak terkait lainnya.

Agenda ketiga akan mencakup pemeriksaan keterangan saksi serta verifikasi alat bukti yang disajikan. Agenda terakhir akan membahas pendalaman keterangan dari semua pihak yang terlibat. Seluruh rangkaian sidang tersebut dijadwalkan berlangsung pada 23 November, 24 November, 25 November, dan 1 Desember 2026.

Status Aduan Ketiga yang Gugur

Sementara proses empat perkara berjalan, satu aduan lain yang disampaikan oleh Ibnu Jandi ditetapkan berstatus gugur. Sebelumnya, laporan ini sempat berstatus Belum Memenuhi Syarat dalam tahap verifikasi administrasi yang dilakukan dua kali berturut-turut.

Pemeriksaan administrasi pertama dilakukan pada 19 Oktober 2026, dan kedua pada 6 November 2026. Sekretariat DKPP telah mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Ibnu Jandi selaku pelapor pada 9 November 2026 mengenai ketidaklengkapan data yang diperlukan.

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Keputusan akhir ini dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi Administrasi Nomor BA-37/DKPP/SET-02/XI/2026 yang ditandatangani pada 19 November 2026. Dasar penolakan ini adalah karena pelapor tidak menyampaikan perbaikan atau kelengkapan dokumen hingga batas waktu akhir yang ditentukan pada 18 November 2026.