DKPP memeriksa dugaan pelanggaran etik KPU terkait perubahan redaksional PKPU 19/2023 yang menjadi dasar pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Pilpres 2024.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sedang memeriksa dugaan pelanggaran kode etik terhadap pengurus Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum ( Bawaslu). Pemeriksaan ini berfokus pada proses penyusunan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 tahun 2023 yang menjadi landasan administrasi pencalonan Gibran Rakabuming Raka dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Penegasan Bebas Dugaan Penyisipan Pasal oleh KPU

Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara tegas membantah adanya tuduhan bahwa mereka menyelundupkan pasal-pasal tertentu ke dalam aturan pencalonan. Pernyataan ini disampaikan untuk meredam kekhawatiran bahwa terdapat manipulasi regulasi yang memudahkan Gibran Rakabuming Raka memenuhi syarat administratif sebagai calon wakil presiden. KPU menekankan bahwa seluruh proses penyusunan peraturan telah mengikuti mekanisme hukum yang berlaku.

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Pejabat Kementerian Hukum dan HAM, Hernadi, memberikan keterangan resmi saat sidang DKPP di Jakarta pada hari Selasa, 24 November 2026. Ia menegaskan bahwa tidak ada penyisipan pasal baru, melainkan hanya adanya perubahan redaksional pada Pasal 18 ayat 3 PKPU Nomor 19 Tahun 2023. Perubahan ini dilakukan dalam rangka proses harmonisasi norma agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Detail Perubahan Redaksional Pasal 18 Ayat 3 PKPU

Hernadi menjelaskan bahwa modifikasi teknis terjadi pada satu kata kunci dalam Pasal 18 ayat 3 PKPU Nomor 19 Tahun 2023. Kata ketentuan diubah menjadi bukti dalam konteks penyediaan dokumen kelulusan. Penjelasan ini bertujuan untuk menyelaraskan kalimat-kalimat teknis sesuai dengan substansi yang diatur dalam aturan tersebut agar tidak menimbulkan tafsir ganda.

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Meskipun terjadi perubahan redaksional, Hernadi memastikan bahwa substansi awal dari pasal tersebut tetap terjaga. Ia menyatakan bahwa perubahan ini murni bersifat teknis dan dilakukan untuk sinkronisasi norma. Namun, jika di kemudian hari terdapat norma hasil harmonisasi yang dinilai bermasalah, tanggung jawab hukum sepenuhnya berada pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga pembuat peraturan.

Pembebanan Tuntutan Terhadap 12 Pejabat Pemilu

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa empat perkara dugaan pelanggaran kode etik yang melibatkan total 12 penyelenggara pemilu. Para terduga pelanggaran terdiri dari Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin beserta enam anggota KPU RI lainnya. Selain itu, Dewan juga memeriksa Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja bersama empat anggota Bawaslu RI yang lain atas keterlambatan pengawasan.

Para pengadu dalam perkara ini menuding bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak membahas substansi Pasal 18 ayat 3 PKPU Nomor 19 Tahun 2023 dengan baik dalam berbagai tahapan penyusunan. Tuduhan lainnya mengarah pada akses Sistem Informasi Pencalonan (SILON) yang tidak diberikan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Ketidaksediaan akses ini mengakibatkan lembaga pengawas pemilu tidak dapat melakukan verifikasi faktual terhadap berkas calon wakil presiden.

Dugaan Kelalaian Verifikasi Ijazah Gibran

Pihak pengadu juga menduga bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak melakukan verifikasi faktual kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait keterangan penyetaraan ijazah Gibran Rakabuming Raka. Dokumen ijazah dari sekolah asing di luar negeri ini menjadi salah satu syarat administratif yang diperdebatkan dalam proses pencalonan Pilpres 2024. Dugaan ini memperkuat argumen bahwa proses verifikasi administratif mungkin dilakukan dengan kelalaian.

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Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI juga diduga lalai dalam melakukan pengawasan terhadap penyusunan PKPU Nomor 19 Tahun 2023. Kelalaian ini dinilai sebagai pelanggaran kode etik karena mereka gagal mengawasi proses legislasi internal KPU yang berdampak pada keabsahan administrasi pencalonan. Sidang DKPP menjadi forum penting untuk mengklarifikasi apakah kelalaian administratif ini benar-benar terjadi sesuai tuduhan.