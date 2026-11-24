DKPP menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik KPU dan Bawaslu terkait pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres di Pilpres 2024.

Komisi Pemilihan Umum ( KPU) membantah dugaan menyelundupkan pasal dalam Peraturan KPU (P KPU) Nomor 19 Tahun 2023 untuk proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Sidang dugaan pelanggaran kode etik terhadap KPU dan Bawaslu digelar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ( DKPP) di Jakarta Pusat pada Selasa (24/11/2026).

Dalam persidangan tersebut, Hakim Ketua Ratna Dewi Pettalolo menyatakan tidak ada notulensi yang memuat pembahasan pengecualian ijazah SMA dalam PKPU Nomor 19 Tahun 2023. Pernyataan itu menjadi inti perdebatan karena pasal yang dipersoalkan diduga disisipkan untuk meloloskan pencalonan Gibran.

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Isi Pasal PKPU 19 Tahun 2023 yang Dipersoalkan

Pasal yang dipersoalkan mengecualikan bakal calon presiden atau calon wakil presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri, asalkan telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi.

Ketentuan tersebut merujuk pada ayat (1) huruf m yang mengatur bukti kelulusan. Dengan demikian, pengecualian ini berlaku khusus bagi kandidat yang pendidikan menengah atasnya ditempuh di luar negeri.

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Dewi Mayangsari, ASN Sekretariat Jenderal KPU RI, menjelaskan bahwa perubahan aturan dalam PKPU itu bermula dari rapat koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Dewi mengaku dihubungi pihak Kemendikdasmen melalui WhatsApp setelah rapat tersebut.

Dalam koordinasi lanjutan, kedua pihak membahas penyempurnaan redaksional norma pasal dalam PKPU. Dewi menyebut diskusi internal KPU dilakukan setelah rapat koordinasi kementerian lembaga pada tanggal 15 September, sebelum ia menghubungi Kemendikdasmen yang hadir dalam kegiatan itu.

Tudingan Pengadu terhadap KPU dan Bawaslu

Para pengadu menuding KPU tidak membahas substansi Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 dalam berbagai tahapan penyusunan peraturan tersebut. KPU juga disebut tidak memberikan akses Sistem Informasi Pencalonan (SILON) kepada Bawaslu.

Akibat tidak adanya akses SILON, Bawaslu disebut tidak dapat melakukan verifikasi faktual terhadap berkas calon wakil presiden. Para pengadu juga menduga KPU tidak melakukan verifikasi faktual kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait keterangan penyetaraan ijazah Gibran.

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Selain itu, Ketua dan anggota Bawaslu RI dinilai lalai dalam melakukan pengawasan terhadap penyusunan PKPU Nomor 19 Tahun 2023. Tudingan ini termuat dalam pokok aduan, sedangkan sumber ini belum memuat putusan DKPP atas perkara tersebut.

Perkara Pencalonan Gibran di DKPP

DKPP memeriksa empat perkara, yakni Nomor 26-PKE-DKPP/XI/2026, 27-PKE-DKPP/XI/2026, 29-PKE-DKPP/XI/2026, dan 31-PKE-DKPP/XI/2026. Pihak yang diadukan ialah Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin beserta enam anggota KPU RI lainnya, serta Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja bersama empat anggota Bawaslu RI.

Hakim Ketua Ratna Dewi Pettalolo juga mendalami usulan memasukkan norma pasal yang mengecualikan peserta Pilpres 2024 yang menempuh pendidikan di luar negeri dari kewajiban melampirkan ijazah SMA. Sumber ini tidak menyebutkan jadwal putusan atau langkah lanjutan yang akan diambil DKPP.