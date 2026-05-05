DKI Jakarta Lanjutkan Insentif Fiskal Kendaraan Listrik, Sejalan dengan Kebijakan Pusat

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengonfirmasi akan terus memberikan insentif fiskal berupa pembebasan PKB dan BBNKB untuk kendaraan listrik berbasis baterai, sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri. Kebijakan ini juga mencakup pembebasan dari aturan ganjil genap untuk mendorong penggunaan kendaraan ramah lingkungan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara resmi mengonfirmasi bahwa kebijakan pemberian insentif fiskal bagi kendaraan listrik berbasis baterai akan terus berlanjut, sejalan dengan arahan dari pemerintah pusat.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta, Lusiana Herawati, yang merujuk pada Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/3764/SJ mengenai pemberian insentif fiskal tersebut. Lusiana menjelaskan bahwa setelah terbitnya Surat Edaran Mendagri, Pemprov DKI Jakarta tetap memberikan insentif berupa pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) bagi kendaraan listrik berbasis baterai.

Kebijakan ini merupakan bagian integral dari upaya berkelanjutan untuk mendorong penggunaan kendaraan rendah emisi di wilayah Jakarta, serta memperkuat ekosistem energi bersih di tingkat daerah. Insentif fiskal dinilai krusial untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik oleh masyarakat, mengingat manfaatnya yang signifikan dalam mengurangi polusi udara dan mendukung keberlanjutan lingkungan. Selain insentif fiskal, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mempertahankan kebijakan pembebasan kendaraan listrik dari aturan ganjil genap, sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo.

Kebijakan ini dianggap relevan dalam mendukung pengendalian polusi udara yang menjadi salah satu prioritas utama pemerintah daerah, serta mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam memilih moda transportasi yang lebih ramah lingkungan. Syafrin menekankan bahwa pembebasan ganjil genap bagi kendaraan listrik berbasis baterai merupakan bagian dari komitmen DKI Jakarta untuk mengurangi emisi dan memperkuat sistem transportasi perkotaan yang berkelanjutan. Lebih lanjut, Syafrin Liputo menambahkan bahwa pengembangan kendaraan listrik harus dilihat sebagai bagian dari kerangka mobilitas perkotaan yang lebih luas.

Ia menggarisbawahi pentingnya penguatan transportasi publik sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi masalah kemacetan dan polusi udara di Jakarta. Konsistensi kebijakan lingkungan juga menjadi faktor kunci dalam mencapai target pengurangan emisi secara bertahap. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk terus berinovasi dan mengembangkan kebijakan-kebijakan yang mendukung penggunaan kendaraan listrik dan transportasi berkelanjutan, demi menciptakan lingkungan hidup yang lebih sehat dan berkualitas bagi seluruh warga Jakarta.

Upaya ini tidak hanya melibatkan pemberian insentif, tetapi juga peningkatan infrastruktur pendukung, seperti stasiun pengisian kendaraan listrik (SPKLU), serta edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat kendaraan listrik. Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan adopsi kendaraan listrik di Indonesia, khususnya di Jakarta, dapat meningkat secara signifikan, memberikan kontribusi positif terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca dan peningkatan kualitas udara.

Pemerintah juga terus berupaya untuk menarik investasi dalam industri kendaraan listrik, menciptakan lapangan kerja baru, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Keberhasilan program ini akan menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia untuk mengadopsi kebijakan serupa, sehingga tercipta ekosistem kendaraan listrik yang kuat dan merata di seluruh negeri. Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan untuk memberikan insentif tambahan bagi produsen kendaraan listrik yang berinvestasi di Indonesia, serta memberikan kemudahan perizinan dan regulasi untuk mempercepat pengembangan industri ini.

Dengan demikian, Indonesia dapat menjadi pemain utama dalam pasar kendaraan listrik global, sekaligus berkontribusi terhadap upaya global dalam mengatasi perubahan iklim





