DKI Jakarta Berpeluang Tingkatkan PAD Lewat Retribusi Sampah dan Inovasi Pajak

Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah Kementerian Keuangan, Adriyanto, menilai Provinsi DKI Jakarta masih memiliki celah signifikan untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama melalui optimalisasi retribusi sampah dan inovasi pemungutan pajak lainnya. Penurunan rasio pajak dan kesenjangan antara potensi dan realisasi perpajakan menjadi catatan penting untuk segera ditindaklanjuti.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dinilai masih memiliki ruang yang cukup besar untuk mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari sektor pajak. Salah satu potensi yang belum sepenuhnya tergali secara maksimal adalah melalui retribusi sampah .

Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah (P2D) Kementerian Keuangan, Adriyanto, menyampaikan pandangannya pada Kamis (16/4/2026) di Jakarta, bahwa dengan adanya Peraturan Daerah (Perda) mengenai retribusi sampah yang telah berlaku sejak tahun lalu, instrumen ini seharusnya dapat menjadi salah satu pilar penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di ibukota. Adriyanto merujuk pada data estimasi yang dihimpun oleh Kementerian Keuangan, yang menunjukkan adanya kesenjangan atau gap yang cukup signifikan antara potensi perpajakan di DKI Jakarta dengan realisasi penerimaannya. Berdasarkan perhitungan yang ada, potensi perpajakan di Jakarta hingga tahun 2024 diperkirakan mencapai angka yang mendekati Rp55 triliun. Namun, realisasi penerimaan pajak hingga periode yang sama baru berkisar di angka Rp50 triliun lebih. Kesenjangan sebesar kurang lebih Rp5 triliun ini menandakan bahwa masih ada ruang yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan penerimaan daerah. Hal ini menjadi sebuah catatan penting bagi Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan evaluasi dan strategi baru dalam mengelola potensi pajaknya. Penerimaan pajak daerah merupakan sumber pendanaan krusial bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di suatu daerah, sehingga setiap potensi yang ada perlu dimaksimalkan. Optimalisasi retribusi sampah, misalnya, bukan hanya sekadar menambah pundi-pundi daerah, tetapi juga dapat mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada lingkungan dan kesehatan publik. Selain itu, pengembangan sumber-sumber pendapatan lain yang inovatif juga sangat dibutuhkan untuk menjaga stabilitas keuangan daerah di tengah dinamika ekonomi yang terus berubah. Lebih lanjut, Adriyanto juga menyoroti tren penurunan rasio pajak di DKI Jakarta yang mulai terlihat sejak tahun 2023. Pada tahun 2023, rasio pajak tercatat sebesar 1,26 persen, yang kemudian mengalami perlambatan menjadi 1,21 persen pada tahun 2024. Tren penurunan ini diprediksi terus berlanjut pada tahun 2025, dengan data sementara menunjukkan angka 1,03 persen. Rasio pajak ini mengukur kontribusi penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah. Penurunan rasio pajak ini menjadi sinyal peringatan yang perlu mendapatkan perhatian serius, terutama dari dinas-dinas yang bertanggung jawab atas pengelolaan pendapatan daerah di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Adriyanto menekankan bahwa perbandingan PAD terhadap PDRB di DKI menunjukkan tren yang cenderung menurun, yang memerlukan intervensi kebijakan yang tepat sasaran. Ia mengimbau agar Pemprov DKI Jakarta secara aktif menggali potensi-potensi pajak daerah yang mungkin belum tergarap optimal. Salah satu cara yang disarankan adalah dengan memperluas basis ekonomi daerah, yang berarti mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi baru atau memperkuat sektor yang sudah ada. Selain itu, menciptakan gerakan ekonomi yang lebih besar juga dapat meningkatkan volume transaksi ekonomi, yang pada gilirannya akan berpotensi meningkatkan pemungutan pajak daerah. Misalnya, dengan mendorong investasi baru, mengembangkan industri kreatif, atau memfasilitasi UMKM untuk berkembang, pemerintah daerah dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih dinamis dan produktif, yang otomatis akan menghasilkan penerimaan pajak yang lebih besar. Pendekatan proaktif dan inovatif dalam penggalian potensi pajak daerah, diiringi dengan pengelolaan retribusi yang efektif seperti pada sektor sampah, akan menjadi kunci bagi DKI Jakarta untuk terus memperkuat kemandirian fiskalnya dan membiayai pembangunan kota yang berkelanjutan





