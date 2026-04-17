DKI Jakarta Bentuk Tim Khusus PJLP Pemberantas Ikan Sapu-Sapu

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membentuk tim khusus dari Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) untuk secara intensif menangkap dan mengendalikan populasi ikan sapu-sapu yang telah merusak ekosistem perairan ibu kota dan menimbulkan ancaman kesehatan.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengumumkan rencana strategis untuk membentuk tim khusus dari kalangan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan ( PJLP ) yang didedikasikan khusus untuk menangkap dan mengendalikan populasi ikan sapu-sapu di seluruh perairan ibu kota. Langkah terobosan ini diambil sebagai respons serius terhadap semakin maraknya keberadaan ikan sapu-sapu yang telah terbukti mengganggu keseimbangan ekosistem sungai, saluran air, dan waduk di wilayah Jakarta.

Dominasi ikan yang berasal dari perairan Amerika Selatan ini dinilai memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap keanekaragaman hayati akuatik di Jakarta. Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan di Jakarta Utara pada Jumat, Gubernur Anies menekankan bahwa penanganan masalah ikan sapu-sapu tidak boleh hanya bersifat seremonial atau sporadis. Ia menegaskan perlunya pendekatan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan, yang melibatkan personel khusus yang memiliki pemahaman mendalam tentang karakteristik dan metode penangkapan ikan sapu-sapu. "Kami akan konsentrasi, dan untuk itu, nanti akan ada penugasan secara khusus PJLP yang menangani ikan sapu-sapu ini," ujar Gubernur Anies. Lebih lanjut, ia menggarisbawahi bahwa ikan sapu-sapu merupakan spesies invasif yang mampu menimbulkan kerusakan ekosistem secara masif. Selain memiliki daya saing tinggi dalam memangsa telur ikan asli dan mengurangi populasi ikan lokal, ikan sapu-sapu juga memiliki kebiasaan menggali lubang di tanggul dan turap sungai untuk dijadikan sarang. Aktivitas ini secara perlahan namun pasti dapat merusak struktur infrastruktur pengendali banjir dan air, meningkatkan risiko kebocoran, serta memperparah erosi tepi sungai. Kerusakan struktural ini dapat berdampak luas, terutama saat musim hujan tiba. Selain masalah ekologis, Gubernur Anies juga menyoroti adanya potensi bahaya kesehatan yang ditimbulkan oleh ikan sapu-sapu. Merujuk pada laporan terkini dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), hasil uji sampel menunjukkan bahwa rata-rata kandungan residu berbahaya dalam tubuh ikan sapu-sapu telah melampaui ambang batas aman, yaitu di atas 0,3. Kadar residu yang tinggi ini menimbulkan risiko kesehatan serius apabila ikan tersebut dikonsumsi oleh manusia. "Kalau dikonsumsi, tentu berbahaya. Selain itu, ikan ini juga merusak lingkungan karena membuat sarang dengan cara menggerogoti dinding sungai," ungkap Gubernur Anies, menegaskan dua ancaman utama yang dibawa oleh spesies ini. Ancaman terhadap kesehatan manusia, ditambah dengan kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya, menjadi alasan kuat mengapa penanganan ikan sapu-sapu perlu ditingkatkan secara signifikan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelumnya telah menginisiasi gerakan penangkapan ikan sapu-sapu secara serentak di lima wilayah kota administrasi, melibatkan petugas dari Dinas Sumber Daya Air (SDA) yang dikenal sebagai pasukan biru dan petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) yang sering disebut pasukan oranye. Gubernur Anies sendiri turut hadir dan memantau langsung pelaksanaan gerakan tersebut, menunjukkan komitmen kuat Pemprov DKI Jakarta dalam mengatasi masalah ini. Pembentukan tim PJLP khusus ini diharapkan dapat memperkuat upaya penanganan ikan sapu-sapu, menjadikannya lebih fokus, efektif, dan berkelanjutan demi menjaga kelestarian lingkungan perairan Jakarta dan kesehatan masyarakatnya. Implementasi strategi baru ini akan melibatkan pelatihan khusus bagi anggota PJLP terpilih, penyediaan alat yang memadai, serta koordinasi yang erat dengan instansi terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Sumber Daya Air





antaranews / 🏆 6. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

