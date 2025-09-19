DK PBB Gagal Sahkan Resolusi, Sanksi Iran Berpotensi Dipulihkan

Dewan Keamanan PBB gagal mengesahkan resolusi yang bertujuan mencegah pemberlakuan kembali sanksi terhadap Iran. Kegagalan ini membuka jalan bagi pemulihan sanksi berdasarkan JCPOA dan Resolusi 2231, memicu perdebatan diplomatik terkait program nuklir Iran.

Waktu baca 3 menit Hamilton, Kanada (ANTARA) - Dewan Keamanan (DK) PBB pada hari Jumat (19/9) mengalami kegagalan dalam mengesahkan rancangan resolusi yang bertujuan untuk mencegah pemberlakuan kembali sanksi terhadap Iran . Sanksi ini sebelumnya telah dicabut berdasarkan Kesepakatan Nuklir 2015, atau yang dikenal sebagai Joint Comprehensive Plan of Action ( JCPOA ).

Rancangan resolusi yang diajukan oleh Korea Selatan, yang pada saat itu menjabat sebagai presiden DK PBB, berupaya untuk mempertahankan pencabutan sanksi dengan menegaskan bahwa ketentuan dari resolusi sanksi sebelumnya tetap berakhir. Namun, usulan tersebut tidak berhasil mendapatkan dukungan sembilan suara yang diperlukan untuk disahkan. \Kegagalan pengesahan resolusi ini membuka jalan bagi kemungkinan pemberlakuan kembali sanksi sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam JCPOA dan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231, yang mengesahkan kesepakatan nuklir pada tahun 2015. Rusia, China, Pakistan, dan Aljazair mendukung rancangan resolusi tersebut. Sementara itu, Guyana dan Korea Selatan memilih untuk abstain. Sembilan anggota lainnya --- Inggris, Prancis, Denmark, Slovenia, Sierra Leone, Panama, Amerika Serikat, Yunani, dan Somalia --- memilih untuk menolak. Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, menjelaskan setelah pemungutan suara bahwa dukungan Rusia terhadap resolusi tersebut tidak menandakan perubahan posisi. Menurutnya, dukungan tersebut diberikan semata-mata untuk memastikan pencabutan sanksi tetap berlaku, karena dianggap sebagai keputusan yang tepat secara politik dan hukum. Nebenzia juga menuding negara-negara Eropa telah gagal menjaga jalur diplomasi yang ada, serta mengabaikan serangan yang dilakukan Israel terhadap Iran. Duta Besar China untuk PBB, Fu Cong, juga menekankan dukungan negaranya terhadap kelanjutan pencabutan sanksi terhadap Iran. Fu Cong bahkan menuding Amerika Serikat telah melancarkan serangan militer yang gegabah terhadap fasilitas nuklir Iran, yang menurutnya justru merusak proses negosiasi yang sebelumnya diinisiasi oleh Washington sendiri. Sementara itu, Duta Besar Inggris untuk PBB, Barbara Woodward, menyambut baik hasil pemungutan suara. Ia menekankan bahwa resolusi tersebut merupakan bagian penting dari proses. Inggris menolak resolusi tersebut karena, jika disahkan, resolusi itu akan menghapus secara permanen enam resolusi DK terkait program nuklir Iran, sehingga menghilangkan isu penting tersebut dari agenda dewan. \Dalam konferensi pers yang diselenggarakan setelah sidang, Duta Besar Iran untuk PBB, Amir Saeid Iravani, menolak keputusan yang telah diambil. Ia menyalahkan Amerika Serikat dan tiga negara Eropa, yang dikenal sebagai E3 (Inggris, Prancis, dan Jerman), atas kerusakan yang terjadi pada diplomasi dan rezim nonproliferasi. Iravani menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan penyalahgunaan proses politik. Ia juga menekankan bahwa program nuklir Iran tidak akan terpengaruh oleh serangan bom, tidak akan berhenti karena sanksi, dan tetap berada di jalur damai. E3, yang terdiri dari Inggris, Prancis, dan Jerman, merupakan penandatangan kesepakatan nuklir 2015 yang membatasi aktivitas nuklir Iran. Berdasarkan kesepakatan yang telah disahkan oleh DK PBB, Iran sepakat untuk membatasi pengayaan uranium dan mengizinkan inspeksi internasional untuk memastikan bahwa program nuklirnya hanya bersifat damai. Namun, setelah serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, Teheran menghentikan kerja sama dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA), dengan alasan bahwa lembaga tersebut dianggap tidak netral. Mekanisme yang diatur dalam Resolusi 2231 DK PBB memungkinkan pemulihan sanksi dalam waktu 30 hari jika Iran gagal memenuhi kewajibannya





Iran PBB Sanksi Nuklir JCPOA

