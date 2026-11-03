DJPHormati Putusan MK Soal Gugatan Bebas PPN Pembalut Menstruasi

Direktorat Jenderal Pajak menyampaikan sikap terkait permohonan uji undang-undang nomor 406/PUU-XXIV/2026 yang meminta pembalut menstruasi bebas PPN demi menopang kesehatan dan kebutuhan primer perempuan.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan siap menyampaikan keterangan resmi terkait permohonan pengujian undang-undang yang telah terdaftar di Mahkamah Konstitusi dengan nomor 406/PUU-XXIV/2026. Permohonan ini menyoroti ketidakhadiran produk pembalut menstruasi secara eksplisit dalam daftar barang kena pajak yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Institusi perpajakan tersebut menegaskan kesiapannya untuk mengikuti mekanisme persidangan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku saat ini.

Sikap Resmi DJP Terhadap Gugatan Konstitusi

Inge Diana Rismawanti, selaku Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, menyatakan bahwa keterangan resmi akan disampaikan melalui mekanisme persidangan di Mahkamah Konstitusi. Pemerintah secara tegas menghormati hak konstitusional setiap warga negara untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang kepada lembaga negara tersebut. DJP juga menyatakan penghormatan penuh terhadap proses hukum serta kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan memutus permohonan uji materi yang sedang berjalan.

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Latar Belakang Gugatan Oleh Bernita Matondang

Gugatan ini diajukan oleh seorang Warga Negara Indonesia bernama Bernita Matondang pada Senin, 2 November 2026. Pemohon melakukan uji materi terhadap Pasal 16B ayat 1a huruf j angka 1 serta Penjelasan Pasal 16B ayat 1a huruf j angka 1 dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Gugatan ini secara spesifik menyoroti persoalan konstitusional mengenai penghilangan produk sanitasi menstruasi dari kategori barang kebutuhan pokok yang bebas pajak.

Argumen Konstitusional Tentang Kebutuhan Esensial

Dalam surat gugatannya, pemohon mengemukakan bahwa belum terdapat jaminan normatif yang memadai mengenai objektifitas penentuan barang kebutuhan pokok bagi rakyat banyak. Bernita Matondang berargumen bahwa kriteria yang digunakan seharusnya bersifat rasional dan proporsional, dengan mempertimbangkan kebutuhan sanitasi menstruasi yang muncul dari proses biologis perempuan. Ketiadaan jaminan normatif ini dinilai berpotensi mengakibatkan kebutuhan esensial yang berkaitan dengan fungsi biologis manusia tidak memperoleh pertimbangan yang setara dalam penentuan kebijakan fasilitas perpajakan.

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Pendekatan Pemerintah Terhadap Kesehatan Perempuan

Pemerintah memahami bahwa pembalut menstruasi merupakan produk yang sangat penting untuk menunjang kesehatan, kebersihan, dan aktivitas sehari-hari perempuan. Aspirasi mengenai keterjangkauan produk sanitasi menstruasi diakui sebagai hal yang patut menjadi perhatian serius dalam pembahasan kebijakan publik. Namun, Direktur Inge Diana Rismawanti menekankan bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini, pembalut belum termasuk dalam kelompok barang yang memperoleh fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai.

Tuntutan Putusan dan Implementasi Hukum

Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk memutus bahwa Pasal 16B ayat 1a huruf j angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tuntutan tersebut juga menyatakan bahwa penjelasan pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa penentuan barang kebutuhan pokok harus mempertimbangkan kebutuhan esensial secara objektif. DJP sendiri menyatakan bahwa selama ini mereka melaksanakan pemungutan dan administrasi perpajakan secara ketat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.