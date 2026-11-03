DJP Tegaskan SPP-TDLN Bukan Pajak Baru, Mulai 9 November Bank dan Fintech Wajib Pungut PPN

Direktorat Jenderal Pajak menegaskan SPP-TDLN bukan pajak baru melainkan sistem pemungutan PPN yang mulai berlaku 9 November. Bank dan fintech seperti Shopee, Lazada, dan GoTo wajib ikut serta dalam pemungutan pajak digital ini.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menegaskan bahwa pelaksanaan pungutan pajak digital yang dijadwalkan mulai tanggal 9 November bukanlah pengenalan jenis pajak baru, melainkan penerapan sistem yang sudah ada. Pernyataan resmi ini keluar untuk meluruskan informasi yang beredar terkait kewajiban bank pemerintah, bank swasta, serta perusahaan teknologi finansial seperti Shopee, Lazada, dan GoTo untuk ikut serta memungut dan menyetor pajak yang sebelumnya tidak dipungut.

Waktu Pelaksanaan dan Pihak yang Terlibat

Kebijakan tersebut secara resmi terkait dengan penerapan Sistem Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Transaksi Digital Luar Negeri atau SPP-TDLN yang sudah aktif sejak 25 September 2026. Hashim, yang dikutip pada hari Selasa tanggal 3 November 2026, menyatakan bahwa semua lembaga keuangan dan platform digital domestik harus turut serta dalam mekanisme pungutan ini untuk memastikan kepatuhan pajak yang lebih ketat terhadap transaksi digital.

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Pelaksanaan tugas pungutan ini bukan diserahkan secara acak kepada semua pelaku usaha, melainkan Ditjen Pajak telah menunjuk enam issuer sebagai pemungut PPN tahap awal. Penunjukan ini mencakup lima bank dan satu entitas teknologi keuangan yang memiliki kapasitas teknis untuk mengintegrasikan sistem pemungutan pajak ke dalam ekosistem transaksi mereka.

Klarifikasi Tarif dan Objek Pajak

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak, Inge Diana Rismawanti, menjelaskan bahwa sistem SPP-TDLN tidak mengubah tarif PPN yang berlaku di Indonesia. Kebijakan ini juga tidak dimaksudkan untuk mengenakan pajak terhadap seluruh transaksi yang melibatkan pihak luar negeri, melainkan hanya bagi transaksi digital yang memenuhi kriteria sebagai objek pajak menurut ketentuan yang berlaku.

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Inge menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu mengkhawatirkan setiap pengiriman uang dari luar negeri atau transfer dana personal akan langsung dikenai PPN. Mekanisme ini secara khusus ditujukan untuk menata pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri yang memang menjadi objek PPN, sehingga memberikan kepastian hukum bagi konsumen dan pelaku bisnis.

Penerapan sistem ini bertujuan untuk menciptakan perlakuan yang setara antara pelaku usaha dalam negeri dan luar negeri, serta memberikan kepastian hukum yang jelas. SPP-TDLN juga dirancang untuk memanfaatkan data secara aman dengan tetap memperhatikan aspek keamanan, pembatasan akses, dan ketentuan regulasi yang sudah ditetapkan pemerintah.

Mekanisme Pencegahan Pajak Berganda

Sistem SPP-TDLN juga dirancang untuk mencegah terjadinya pemungutan pajak berganda atas transaksi yang sama. Inge menjelaskan bahwa apabila PPN atas suatu transaksi digital luar negeri sudah dipungut oleh pelaku perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE yang telah ditunjuk pemerintah, transaksi tersebut tidak akan dipungut kembali melalui SPP-TDLN.

Hal ini berarti bahwa jika pajak sudah ditanggung oleh platform elektronik yang ditunjuk, konsumen tidak perlu melakukan pembayaran PPN tambahan melalui sistem lain. Mekanisme ini sangat penting untuk mencegah beban pajak ganda yang dapat merugikan konsumen dan pelaku usaha dalam ekosistem digital.

Dampak Administrasi bagi Konsumen

Dari sisi konsumen, penerapan sistem ini diharapkan membuat proses administrasi menjadi lebih sederhana dan praktis. Masyarakat tidak perlu lagi melakukan penyetoran dan pelaporan PPN secara mandiri atas pemanfaatan layanan digital luar negeri yang seharusnya sudah dipungut pajaknya melalui mekanisme SPP-TDLN.

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Langkah ini dinilai akan memberikan rasa aman dan kepastian bagi seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi digital. Proses yang lebih tertib dan berbasis teknologi ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak sekaligus mempermudah kehidupan konsumen dalam bertransaksi secara online.

Dasar Hukum dan Contoh Objek Pajak

Seluruh mekanisme SPP-TDLN diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK Nomor 49 Tahun 2026. Berdasarkan peraturan ini, pemungutan PPN atas transaksi digital luar negeri dilakukan terhadap barang kena pajak tidak berwujud dan jasa kena pajak dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean berupa jasa digital oleh pemanfaat jasa.

Objek PPN dalam kategori ini meliputi transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dengan konsumen end user serta transaksi antar perusahaan melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Contoh konkret objek pajak ini meliputi e-book, piranti lunak, game digital, data elektronik, barang virtual, koin virtual, streaming film dan musik, serta layanan web hosting dan video conference yang berbasis piranti lunak.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto, yang sebelumnya memimpin sosialisasi di Kantor Pusat DJP pada tanggal 16 September 2026, menegaskan bahwa regulasi ini adalah bagian dari upaya pemerintah menata pemungutan PPN agar lebih adil, tertib, dan berbasis teknologi. Dengan demikian, ekosistem digital Indonesia dapat berkembang seiring dengan peningkatan penerimaan negara secara transparan.