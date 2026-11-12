DJP Targetkan 1,9 Juta Wajib Pajak Hapus Bukti Potong SPT 2025

Direktorat Jenderal Pajak menemukan 1,9 juta wajib pajak menghapus bukti potong dalam pelaporan SPT Tahunan PPh 2025 untuk mengubah status pajak menjadi nihil.

Direktorat Jenderal Pajak ( DJP) telah mengidentifikasi sebanyak 1,9 juta wajib pajak yang melakukan penghapusan bukti potong saat melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) untuk Tahun Pajak 2025. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan bahwa tindakan ini dilakukan untuk mengubah status pajak kurang bayar atau lebih bayar menjadi nihil.

Deteksi Hapus Bukti Potong Di Coretax

Menurut Bimo Wijayanto, sistem DJP menyasar 475.698 wajib pajak di mana terindikasi terjadi penghapusan data bukti pemotongan dari sistem Coretax. Total bukti potong yang terhapus pada SPT Tahunan PPh 22 Tahun Pajak 2025 mencapai sebanyak 3.722.959 bukti potong.

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DJP tidak menindaklanjuti seluruh penghapusan tersebut secara instan. Penekanan komunikasi hanya diberikan kepada wajib pajak yang menghapus bukti potong dengan nilai Pajak Penghasilan (PPh) paling sedikit sebesar Rp100 ribu. Langkah ini diambil agar pengawasan lebih terfokus pada nilai nominal yang signifikan secara finansial.

Segmentasi Nilai PPh Yang Dihapus

Dari kelompok wajib pajak yang terindikasi menghapus bukti potong dengan nilai minimal Rp100 ribu, sebanyak 312.546 orang memiliki nilai PPh antara Rp100.000 hingga Rp1 juta. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar kasus melibatkan nilai penghindaran pajak dalam kisaran yang masih relatif rendah namun mencakup jumlah orang yang sangat besar.

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Di sisi lain, DJP mencatat adanya 71 wajib pajak dengan nilai pemotongan di atas Rp1 miliar. Kelompok ini mewakili risiko kehilangan penerimaan negara dalam jumlah yang jauh lebih besar per individu. Penghapusan data pada level ini menunjukkan potensi ketidakpatuhan yang lebih serius dibandingkan kelompok nilai kecil.

Selanjutnya, DJP mencatat kelompok dengan nilai PPh antara Rp10 juta hingga Rp100 juta mencakup 26.760 wajib pajak. Total nilai dari kelompok ini mencapai sekitar Rp720 miliar. Angka ini menjadi indikator penting bagi DJP dalam memprioritaskan sumber daya audit untuk mengejar kepatuhan di segmen menengah ke atas.

Kriteria Penentuan Sasaran DJP

DJP memastikan bahwa penentuan sasaran dilakukan berdasarkan sejumlah kriteria yang ketat. Pertama, bukti pemotongan harus berstatus valid dan telah dilaporkan oleh penerbit. Kedua, pajak tersebut merupakan pajak nonfinal. Ketiga, nilai dari seluruh PPh bukti potong yang dihapus mencapai minimal Rp100 ribu. Keempat, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) harus sesuai dengan SPT Tahunan yang dilaporkan.

Kriteria-kriteria ini dirancang untuk memastikan bahwa hanya kasus dengan dasar data yang kuat yang akan ditindaklanjuti oleh DJP. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesalahan penargetan dan memastikan bahwa proses penegakan hukum pajak berjalan dengan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Strategi Kepatuhan Sukarela Tanpa Ancaman

Sebagai tindak lanjut, DJP mengirimkan email pengingat kepada wajib pajak yang bersangkutan agar melakukan pembetulan SPT Tahunan 2025 secara mandiri. Komunikasi ini dirancang untuk mendorong kepatuhan sukarela tanpa langsung menekankan ancaman sanksi pidana atau administrasi. Pendekatan ini bersifat persuasif dan edukatif.

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Bimo Wijayanto menjelaskan bahwa tujuan utama dari strategi ini adalah memperbaiki mutu kepatuhan dan memperbaiki kepatuhan sukarela dengan memahami perilaku wajib pajak. Dengan memberikan kesempatan untuk memperbaiki laporan tanpa takut sanksi langsung, DJP berharap dapat meningkatkan kepatuhan jangka panjang masyarakat.

Taklimat media yang diadakan di Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (12/11/2026) ini menegaskan komitmen DJP untuk meningkatkan penerimaan negara melalui pendekatan yang lebih manusiawi namun tetap tegas terhadap data yang tidak sesuai. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi beban administrasi bagi DJP sekaligus memberikan edukasi kepada wajib pajak tentang pentingnya pelaporan data yang akurat.

Wajib pajak yang menerima email pengingat dari DJP diharapkan segera mengambil tindakan untuk melakukan pembetulan SPT. Dengan memperbaiki data secara mandiri, mereka dapat menghindari potensi pemeriksaan lebih lanjut dan menjaga reputasi kepatuhan pajak mereka. Kesadaran akan pentingnya pelaporan yang benar akan berkontribusi positif terhadap stabilitas ekonomi nasional.

Langkah proaktif DJP ini juga menunjukkan efektivitas sistem Coretax dalam mendeteksi anomali data secara real-time. Integrasi data antara pihak penerbit bukti potong dan wajib pajak memungkinkan DJP memiliki pandangan yang lebih komprehensif tentang kewajiban pajak. Hal ini merupakan terobosan signifikan dalam manajemen perpajakan modern.

Masyarakat wajib pajak lainnya diimbau untuk selalu memeriksa kembali kelengkapan dan keakuratan bukti potong sebelum melaporkan SPT. Kesalahan atau kelalaian dalam melaporkan data dapat berakibat pada penalti atau audit. Oleh karena itu, kolaborasi antara wajib pajak dan otoritas pajak melalui kepatuhan sukarela merupakan kunci keberhasilan sistem perpajakan di Indonesia.