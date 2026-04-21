DJP Siapkan Rencana Pengenaan PPN untuk Jasa Jalan Tol dalam Renstra 2025-2029

Pemerintah melalui DJP berencana mengenakan PPN pada jasa jalan tol sebagai bagian dari strategi perluasan basis pajak dalam Rencana Strategis 2025-2029 guna meningkatkan rasio pajak nasional.

Pemerintah Indonesia, melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bawah naungan Kementerian Keuangan, saat ini tengah mematangkan rencana kebijakan strategis terkait perluasan basis perpajakan nasional. Salah satu poin krusial yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) DJP untuk periode 2025 hingga 2029 adalah wacana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa penggunaan jalan tol di seluruh wilayah Indonesia.

Langkah ini diambil sebagai upaya nyata pemerintah dalam mengoptimalkan pendapatan negara serta memperkuat struktur fiskal di tengah tantangan ekonomi global yang dinamis. Kebijakan ini dipandang sebagai instrumen penting guna memastikan bahwa sektor-sektor yang selama ini belum tersentuh pajak dapat memberikan kontribusi yang proporsional bagi pembangunan nasional. Pemerintah menekankan bahwa rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) saat ini masih perlu ditingkatkan secara signifikan guna mendanai berbagai program pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan anggaran sangat besar setiap tahunnya. Dalam dokumen Renstra tersebut, pemerintah menjelaskan bahwa kebijakan penambahan objek pajak baru tidak hanya terpaku pada jasa jalan tol saja. DJP juga secara komprehensif mengkaji penerapan pajak pada transaksi digital lintas negara serta implementasi pajak karbon yang lebih luas. Strategi ekstensifikasi dan intensifikasi pajak ini dirancang agar sistem perpajakan di Indonesia lebih adaptif terhadap perkembangan zaman, terutama dengan munculnya model bisnis baru di era digital. DJP menegaskan bahwa setiap langkah perluasan basis pajak akan dilakukan dengan prinsip keadilan, di mana beban pajak didistribusikan secara lebih merata kepada berbagai sektor ekonomi. Meskipun wacana ini telah muncul ke permukaan, pihak otoritas pajak belum memberikan rincian teknis terkait besaran tarif PPN yang akan diberlakukan maupun mekanisme pemungutan yang nantinya akan dibebankan kepada pengguna jasa jalan tol. Pemerintah saat ini masih berada pada tahap perumusan kebijakan yang sangat hati-hati agar nantinya tidak membebani daya beli masyarakat secara berlebihan. Lebih lanjut, implementasi kebijakan ini tentu akan melibatkan sinkronisasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pengelola jalan tol dan kementerian teknis terkait lainnya. Pemerintah memastikan bahwa rencana ini akan disusun secara matang melalui aturan turunan yang lebih detail agar tercipta kepastian hukum bagi para pelaku usaha dan masyarakat. Kebijakan pajak jalan tol ini juga dipandang sebagai upaya untuk menyesuaikan tarif jasa infrastruktur dengan nilai ekonomi yang ada saat ini. Dalam jangka menengah, pemerintah menargetkan agar reformasi pajak dapat meningkatkan kemandirian fiskal Indonesia, sehingga ketergantungan terhadap pembiayaan luar negeri dapat dikurangi secara bertahap. Melalui transparansi dan tata kelola pajak yang baik, DJP berharap masyarakat dapat memahami pentingnya kontribusi pajak dalam pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Meskipun rencana ini masih dalam tahap awal, sinyal kuat dari DJP menunjukkan bahwa masa depan sistem perpajakan Indonesia akan sangat berfokus pada digitalisasi dan perluasan cakupan objek pajak untuk memastikan keberlangsungan ekonomi jangka panjang yang lebih kokoh dan berdaya saing di kancah internasional





kompascom / 🏆 9. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pajak Pertambahan Nilai Direktorat Jenderal Pajak Jalan Tol Rasio Pajak Kebijakan Fiskal

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »