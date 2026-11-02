DJP Pastikan Transfer Uang Pribadi Tidak Otomatis Kena PPN lewat SPP-TDLN

DJP memastikan transfer uang pribadi dan remitansi keluarga tidak otomatis dikenai PPN dalam sistem SPP-TDLN. Hanya transaksi digital luar negeri tertentu yang dipungut.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memastikan transfer uang pribadi maupun remitansi atau pengiriman uang kepada keluarga tidak otomatis menjadi objek pajak dalam sistem SPP-TDLN. Penegasan tersebut disampaikan Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti, dikutip dari Antara pada Senin (2/11/2026).

Sebelumnya, sistem tersebut sempat dipahami akan membuat seluruh transaksi keuangan dari luar negeri dikenai pajak pertambahan nilai (PPN). DJP kemudian meluruskan bahwa penerapannya tidak sesederhana itu. Penjelasan ini penting agar masyarakat memahami ruang lingkup kebijakan secara tepat.

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Pemungutan PPN Hanya untuk Transaksi Tertentu

Inge menjelaskan bahwa pemungutan PPN melalui SPP-TDLN hanya berlaku bagi transaksi digital luar negeri yang memenuhi kriteria sebagai objek PPN sesuai ketentuan. Dengan kata lain, tidak semua transaksi dari luar negeri masuk dalam cakupan tersebut.

Inge menegaskan bahwa tidak semua transaksi luar negeri dikenai PPN. Masyarakat, menurutnya, tidak perlu menganggap setiap pengiriman uang dari luar negeri atau transfer dana personal akan langsung dikenai PPN.

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Mekanisme ini secara khusus ditujukan untuk menata pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri yang memang menjadi objek PPN. Dengan pengaturan yang jelas, batasan antara transaksi pribadi dan transaksi digital komersial diharapkan menjadi lebih terang.

Mencegah Pemungutan Pajak Berganda

Selain tidak mengenakan PPN secara otomatis terhadap transfer dana pribadi, SPP-TDLN juga dirancang untuk mencegah pemungutan pajak berganda. Hal ini menjadi salah satu tujuan utama dari desain sistem tersebut.

Inge menjelaskan, apabila PPN atas suatu transaksi digital luar negeri sudah dipungut oleh pelaku perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) yang telah ditunjuk pemerintah, transaksi tersebut tidak akan dipungut kembali melalui SPP-TDLN.

Dengan aturan ini, satu transaksi tidak dikenai pungutan dua kali. Kepastian tersebut diharapkan membuat wajib pajak dan pelaku usaha lebih mudah memenuhi kewajibannya.

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Kemudahan Administrasi bagi Konsumen

Dari sisi konsumen, sistem ini diharapkan membuat proses administrasi menjadi lebih sederhana. Masyarakat tidak perlu melakukan penyetoran dan pelaporan PPN secara mandiri atas pemanfaatan layanan digital luar negeri yang pajaknya seharusnya sudah dipungut melalui mekanisme tersebut.

Inge menilai mekanisme ini membuat proses menjadi lebih praktis dan tertib, sekaligus memberikan kepastian bagi seluruh pihak yang terlibat. Ia menyampaikan hal tersebut sebagai bagian dari penjelasan kepada publik.

DJP juga menegaskan bahwa sistem pemungutan tersebut tidak mengubah tarif PPN yang berlaku. Penggunaannya diarahkan untuk memastikan pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri berjalan sesuai ketentuan, sekaligus memberi kepastian bagi konsumen maupun pelaku usaha.