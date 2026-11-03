DJP Pastikan SPP-TDLN Bukan Pajak Baru, Hanya Atur PPN Transaksi Digital Luar Negeri

DJP menegaskan SPP-TDLN bukan pajak baru. Transfer dana pribadi tetap bebas PPN. Skema ini hanya menata pemungutan PPN transaksi digital asing untuk efisiensi administrasi pajak nasional.

Direktorat Jenderal Pajak ( DJP) Kementerian Keuangan telah merilis klarifikasi resmi terkait sistem pemungutan pajak transaksi digital luar negeri atau yang dikenal dengan istilah SPP-TDLN. Penegasan ini dilakukan untuk meluruskan informasi yang beredar di masyarakat dan memastikan pemahaman yang tepat tentang ruang lingkup kebijakan perpajakan tersebut.

Konfirmasi DJP SPP-TDLN Bukan Pajak Baru

DJP secara eksplisit menyatakan bahwa rencana penerapan SPP-TDLN sama sekali bukan merupakan pajakan jenis baru yang menambah beban masyarakat. Skema regulasi ini juga tidak akan menyebabkan seluruh transaksi yang melibatkan pihak luar negeri, seperti transfer uang pribadi maupun remitansi, otomatis dikenakan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pernyataan tegas ini disampaikan DJP sebagai respons langsung atas pernyataan Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Hashim Djojohadikusumo, yang mengklaim akan adanya pemungutan pajak baru.

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Mekanisme Dan Objek Pemungutan Pajak

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, menjelaskan bahwa SPP-TDLN merupakan mekanisme teknis pemerintah untuk menata pemungutan PPN atas transaksi digital luar negeri agar lebih tertib, adil, dan berbasis teknologi. Inge menekankan bahwa kebijakan ini tidak mengubah tarif PPN yang berlaku, melainkan hanya mengatur tata cara pemungutan terhadap transaksi digital asing yang memenuhi kriteria sebagai objek PPN menurut ketentuan perpajakan nasional. Dengan demikian, aktivitas transfer dana pribadi dan kiriman uang masyarakat tetap tidak menjadi objek pemungutan pajak dalam skema ini.

Secara teknis, mekanisme SPP-TDLN dirancang untuk mencegah terjadinya pemungutan pajak berganda atau double taxation. Jika PPN atas suatu transaksi digital luar negeri sudah dipungut oleh pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) yang telah ditunjuk oleh otoritas, maka transaksi tersebut tidak akan dipungut kembali melalui mekanisme SPP-TDLN. Hal ini memastikan bahwa tidak ada duplikasi penarikan pajak atas item yang sama dalam satu siklus transaksi.

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Stakeholder Dan Klaim Kadin Indonesia

Klarifikasi DJP datang menyusul pernyataan Hashim Djojohadikusumo dalam acara Pembukaan Rapimnas Kadin 2026 di Jakarta pada Kamis, 29 Oktober 2026, yang menyebutkan bahwa bank pemerintah, bank swasta, fintech, hingga platform e-commerce seperti Shopee, Lazada, dan GoTo akan mulai memungut pajak pada 9 November 2026. Hashim menegaskan bahwa pajak digital ini akan segera dilaksanakan dan semua entitas tersebut wajib ikut pungut serta menyetor pajak yang sebelumnya belum dipungut. Ia menyebut hal ini sebagai upaya memperluas skema pemungutan pajak digital untuk meningkatkan kapasitas fiskal negara.

Hashim juga mengklaim bahwa hampir Rp10.000 triliun kekayaan Indonesia bergerak di pasar gelap dan belum terjangkau oleh otoritas pajak. Menurut perhitungannya, rasio penerimaan negara Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) masih berkisar di angka 12 persen, yang ia anggap lebih rendah dibandingkan dengan sejumlah negara lain. Klaim tersebut menyoroti urgensi pemerintah dalam memperluas basis pemungutan pajak digital agar potensi pendapatan negara dapat tertampung dengan lebih optimal.

Status Issuer Dan Langkah Selanjutnya

Mengenai klaim tersebut, DJP melalui Inge menyatakan bahwa mereka belum mengonfirmasi cakupan pemungutan yang melibatkan semua bank swasta dan platform e-commerce sebagaimana disebutkan Hashim. Inge menegaskan bahwa calon pemungut pajak atau issuer lainnya saat ini masih menjalani periode stabilisasi sistem. Penunjukan resmi sebagai issuer baru hanya akan diumumkan setelah seluruh tahapan persiapan teknis dan operasional dianggap selesai dan siap operasional.

Sebelum diterapkan secara penuh, sistem SPP-TDLN telah melalui serangkaian pengujian ketat dalam lingkungan sandbox serta periode stabilisasi yang lama. Tahapan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan sistem, kelancaran proses bisnis, keakuratan pertukaran data, serta integrasi yang sempurna dengan pihak-pihak yang terlibat dalam ekosistem perpajakan digital. Langkah ini diambil untuk meminimalkan risiko gangguan layanan saat skema resmi diluncurkan kepada publik.

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Sebelumnya, pada 25 September 2026, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijyanto telah secara resmi menunjuk enam lembaga keuangan sebagai issuer awal dalam skema SPP-TDLN. Keenam lembaga tersebut terdiri dari lima bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) utama dan satu bank syariah, yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk, yang siap menjadi ujung tombak implementasi kebijakan ini.