DJP Lakukan Pemblokiran Serentak Ratusan Rekening Wajib Pajak di Berbagai Daerah pada Mei 2026

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melakukan operasi pemblokiran serentak terhadap rekening bank wajib pajak yang memiliki tunggakan di beberapa wilayah pada Mei 2026. Tindakan ini melibatkan Kantor Wilayah DJP Banten, Jakarta Selatan II, Jawa Barat I, serta tiga Kanwil di Jawa Timur, dengan total rincian tunggakan mencapai ratusan miliar hingga triliun rupiah. Pemblokiran dilakukan setelah serangkaian upaya persuasif seperti Surat Teguran dan Surat Paksa tidak membuahkan hasil, dan didasarkan pada Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. DJP juga menelusuri aset keuangan lain di lembaga jasa keuangan untuk mengamankan penerimaan negara.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan kembali melakukan operasi pemblokiran serentak terhadap rekening bank wajib pajak yang memiliki tunggakan di beberapa wilayah selama bulan Mei 2026.

Tindakan ini termasuk bagian dari langkah penagihan aktif untuk mengamankan penerimaan negara. Sejumlah kantor wilayah (Kanwil) DJP telah melaksanakan pemblokiran terhadap ratusan rekening di berbagai bank, baik milik negara maupun swasta nasional. Di Banten, Kanwil DJP Banten memblokir 84 rekening wajib pajak di 15 bank dengan total tunggakan Rp 330,66 miliar. Operasi ini berlangsung pada 18-22 Mei 2026 dan melibatkan 12 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah tersebut.

Hal serupa juga dilakukan oleh Kanwil DJP Jakarta Selatan II pada 13 Mei 2026, di mana 60 rekening di 17 bank diblokir dengan total tunggakan Rp 1,07 triliun. Sebelumnya, Kanwil DJP Jawa Barat I telah melaksanakan pemblokiran terhadap 174 rekening wajib pajak dengan total tunggakan Rp 224,60 triliun pada 6 Mei 2026, melibatkan 16 KPP di wilayahnya.

Di Jawa Timur, tiga kanwil-Jawa Timur I, II, dan III-melakukan blokir serentak pada 6-8 Mei 2026 dari 3.185 berkas penunggak yang tersebar di 11 bank besar di Jakarta dan Tangerang, meski jumlah tunggakan tidak diungkapkan secara detail. Tindakan pemblokiran ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang terakhir diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2000. Prosesnya dilakukan setelah berbagai upaya persuasif seperti penyampaian Surat Teguran dan Surat Paksa tidak membuahkan hasil.

Kepala Kanwil DJP Banten, Aim, menyatakan tujuan operasi adalah memberikan efek jera sekaligus meningkatkan kesadaran dan kepatuhan seluruh wajib pajak. Kepala Kanwil DJP Jakarta Selatan II, Imam Arifin, menegaskan bahwa rangkaian penagihan aktif, termasuk pemblokiran dan penyitaan aset, merupakan instrumen hukum yang diamanatkan untuk mengamankan hak negara atas pajak.

Sementara itu, Kepala Bidang PPIP Kanwil DJP Jawa Barat I, Nandang Hidayat, menekankan langkah ini diambil untuk menciptakan kepastian hukum dan iklim perpajakan yang adil, dengan memastikan seluruh prosedur SOP dan peraturan perundang-undangan dipatuhi. DJP juga memperluas penelusuran ke aset keuangan lain di lembaga jasa keuangan seperti subrekening efek, polis asuransi, dan instrumen keuangan lainnya sesuai aturan. Dari seluruh aktivitas pemblokiran Mei 2026, teridentifikasi setidaknya 419 rekening wajib pajak dengan total tunggakan mencapai Rp 1,62 triliun.

DJP berkomitmen untuk memperlakukan semua wajib pajak secara setara, yang patuh dilindungi, yang tunggakan diingatkan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Operasi broader ini bertujuan menekan tunggakan pajak yang signifikan dan meningkatkan compliance rate di Indonesia





