DJP Jelaskan SPP-TDLN Bukan Pajak Baru, Hanya TATA PPN Transaksi Digital

Direktorat Jenderal Pajak menegaskan SPP-TDLN bukan pajak baru. Sistem ini menata PPN transaksi digital luar negeri agar adil dan menghindari pemungutan ganda.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan secara tegas meluruskan pemahaman publik mengenai penerapan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri ( SPP-TDLN). Sistem ini tidak dimaksudkan sebagai pengenaan jenis pajak baru atau perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku saat ini.

Mekanisme SPP-TDLN Dan Kriteria Objek Pajak

Sistem tersebut merupakan upaya strategis pemerintah untuk menata mekanisme pemungutan PPN atas transaksi digital dari luar negeri dengan pendekatan yang lebih tertib dan berbasis teknologi. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, menjelaskan bahwa SPP-TDLN dirancang untuk menciptakan keadilan bagi pelaku usaha digital dalam maupun luar negeri.

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Pemungutan melalui sistem ini hanya berlaku secara spesifik untuk transaksi digital yang memenuhi kriteria sebagai objek PPN sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pemerintah tidak membebankan PPN kepada seluruh aktivitas transfer dana pribadi maupun remitansi atau pengiriman uang antar negara yang bersifat personal.

Hal ini menegaskan bahwa tidak semua transaksi lintas batas dikenai PPN. Fokus utama kebijakan ini adalah memastikan bahwa hanya kegiatan komersial digital yang sah sebagai objek pajak yang masuk dalam jaring pemungutan melalui SPP-TDLN.

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Posisi DJP Dan Kepastian Hukum Bagi Konsumen

Inge Diana Rismawanti menyampaikan pernyataan resmi di Jakarta pada Senin tanggal 2 November 2026, bahwa kebijakan ini bertujuan memberikan perlakuan setara antara pelaku usaha lokal dan asing. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan proses pemungutan pajak yang lebih tertib serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat luas.

DJP juga merancang mekanisme khusus untuk mencegah terjadinya pemungutan PPN secara berulang atau ganda atas satu transaksi digital yang sama. Jika suatu transaksi telah dikenai PPN oleh pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik yang ditunjuk sebagai pemungut, maka transaksi tersebut akan dilewati oleh sistem SPP-TDLN.

Kelemahan administrasi bagi konsumen juga disederhanakan secara signifikan. Masyarakat tidak lagi wajib melakukan penyetoran dan pelaporan PPN secara mandiri atas pemanfaatan layanan digital luar negeri yang telah ditentukan melalui mekanisme yang berlaku.

Dampak Nyata Dan Langkah Selanjutnya

Kebijakan ini tidak mengubah struktur tarif PPN yang sedang berjalan maupun menjadikan seluruh transaksi internasional sebagai objek pemungutan pajak otomatis. Transparansi informasi ini penting untuk menghindari kesalahpahaman publik terkait beban fiskal baru.

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Dengan adanya klarifikasi ini, DJP memastikan bahwa sistem baru berfungsi sebagai alat kontrol administratif而非 beban tambahan. Efisiensi administrasi menjadi kunci utama dalam implementasi SPP-TDLN untuk masa depan perpajakan digital Indonesia.