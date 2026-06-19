DJP Jakarta Selatan II Blokir Dua Rekening PT AG Tunggak Pajak Rp24,86 Miliar

Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II memblokir dua rekening PT AG dengan saldo Rp33,49 miliar karena tunggakan pajak Rp24,86 miliar. Tindakan ini dilakukan setelah berbagai upaya persuasif dan administratif tidak membuahkan hasil, dan dilanjutkan dengan penyitaan pada 10 Juni 2026.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II melakukan pemblokiran dua rekening milik PT AG dengan total saldo Rp33,49 miliar karena perusahaan tersebut menunggak pajak sebesar Rp24,86 miliar.

Tindakan ini merupakan bagian dari upaya penagihan pajak yang dilakukan setelah berbagai tahapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan telah ditempuh. Sebelum pemblokiran, DJP telah menerbitkan surat teguran pada 24 September 2024 sebagai langkah awal untuk mendorong penyelesaian kewajiban perpajakan secara sukarela. Upaya persuasif kepada wajib pajak telah dilakukan jauh hari, namun tunggakan belum juga dilunasi. Setelah surat teguran, dilanjutkan dengan penerbitan Surat Paksa pada 8 Oktober 2025 oleh KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu.

Surat paksa ini diterbitkan karena tunggakan pajak atas ketetapan yang belum dilunasi masih ada. Meskipun telah diberikan batas waktu, wajib pajak belum juga memenuhi kewajibannya. Untuk mengamankan aset yang dapat digunakan untuk melunasi utang pajak, KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu melakukan pemblokiran rekening pada 14 Mei 2026. Pemblokiran ini merupakan langkah antisipatif agar aset berupa dana di rekening tidak dipindahkan atau ditarik sebelum dilakukan penyitaan.

Atas rekening yang telah diblokir, kemudian dilakukan tindakan penyitaan pada Selasa, 10 Juni 2026. Penyitaan dilakukan pada rekening bank yang terdaftar di Kantor Cabang Bank BNI Cabang Pembantu Hang Lekir yang beralamat di Jalan Hang Lekir 2 No. 28, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Proses penyitaan didasarkan pada Surat Pelaksanaan Melaksanakan Penyitaan yang telah diterbitkan. Dalam pelaksanaan sita tersebut, Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II telah berkoordinasi dengan Kantor Pusat Bank BNI untuk memastikan kelancaran proses.

Pihak bank memberikan dukungan penuh sehingga seluruh rangkaian kegiatan berjalan tertib, lancar, dan sesuai prosedur. Sinergi antara Direktorat Jenderal Pajak dan pihak perbankan merupakan bagian penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan penagihan pajak.

Kegiatan penyitaan ini dilaksanakan oleh Juru Sita Pajak Negara KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu, Ibnu Shodiq W, didampingi oleh Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan Kanwil DJP Jakarta Selatan II, Dwi Prasetyo Widodo dan Kepala Seksi Bimbingan Penagihan Kanwil DJP Jakarta Selatan II, Slamet Aji serta kuasa wajib pajak sebagai saksi. Kepala Kanwil DJP Jakarta Selatan II menegaskan bahwa tindakan penagihan aktif merupakan langkah terakhir yang ditempuh setelah berbagai upaya persuasif dan administratif dilakukan.

Tindakan ini sekaligus menunjukkan komitmen Direktorat Jenderal Pajak dalam menegakkan hukum perpajakan secara profesional, adil, dan berlandaskan ketentuan yang berlaku. Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II mengimbau seluruh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, lengkap, dan tepat waktu. Dengan adanya tindakan ini, diharapkan kepatuhan wajib pajak semakin meningkat dan penerimaan negara dari sektor pajak dapat optimal. Pemblokiran dan penyitaan aset merupakan upaya terakhir setelah berbagai pendekatan persuasif dan administratif tidak membuahkan hasil.

Pihak DJP berharap kejadian ini dapat menjadi pelajaran bagi wajib pajak lainnya agar tidak menunda-nunda pembayaran pajak. Proses penagihan aktif seperti ini akan terus dilakukan terhadap wajib pajak yang tidak kooperatif. DJP juga terus menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk perbankan, untuk memastikan efektivitas penagihan. Melalui koordinasi yang baik, proses penagihan dapat berjalan sesuai aturan dan tidak merugikan pihak manapun.

DJP mengingatkan bahwa pajak adalah kewajiban setiap warga negara dan perusahaan yang harus dipenuhi demi pembangunan negara. Oleh karena itu, diharapkan tidak ada lagi wajib pajak yang menunggak hingga harus dilakukan tindakan pemblokiran dan penyitaan





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Pajak Pemblokiran Rekening Penyitaan DJP Tunggakan

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