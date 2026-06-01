DJP Capai 13,59 Juta Pelaporan SPT Tahunan PPh Hingga 31 Mei 2026

Direktorat Jenderal Pajak mencatat progress pelaporan SPT Tahunan PPh mencapai lebih dari 13,5 juta pada akhir Mei 2026 setelah relaksasi untuk wajib pajak badan. Data ini mencakup komposisi pelaporan individu, badan usaha, Migas, dan PMSE serta dampak implementasi sistem Coretax terhadap nilai kurang bayar dan lebih bayar pajak.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak penghasilan (PPh) mencapai 13,59 juta pada 31 Mei 2026. Sebelumnya, DJP memberikan relaksasi pelaporan SPT Tahunan PPh bagi wajib pajak badan hingga 31 Mei 2026.

Per 31 Mei 2026 pukul 24.00 WIB, progres pelaporan SPT Tahunan PPh tercatat 13.593.754 SPT. Setoran pajak dari orang pribadi terdiri dari 10.962.917 SPT orang pribadi karyawan dan 1.504.209 SPT orang pribadi nonkaryawan. Untuk wajib pajak badan, tercatat 1.079.466 SPT badan dalam rupiah dan 1.724 SPT badan dalam dolar AS. Dari sektor migas, ada 17 wajib pajak migas dalam rupiah dan 270 wajib pajak migas dalam dolar AS.

Pelaporan SPT beda tahun buku yang dimulai 1 Agustus 2025 totalnya 45.108 SPT badan dalam rupiah dan 43 SPT badan dalam dolar AS. Jumlah wajib pajak yang melaporkan terdiri atas 18.264.418 orang pribadi, 1.145.478 badan, 91.891 instansi pemerintah, dan 233 PMSE. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan implementasi sistem Coretax DJP berdampak positif terhadap penerimaan negara. Per 30 April, nilai SPT kurang bayar tumbuh: orang pribadi karyawan 83%, nonkaryawan 949%, badan 18%.

Nilai SPT lebih bayar menurun: orang pribadi karyawan 46%, nonkaryawan 96%, sementara badan tumbuh 59%





antaranews / 🏆 6. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

SPT Tahunan Pajak Penghasilan Direktorat Jenderal Pajak Coretax Relaksasi Pelaporan Pajak

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Pemerintah Turunkan PPh Royalti Penulis dari 15% ke 1,5% Mulai 2026Pemerintah menurunkan Pajak Penghasilan untuk penulis buku dari 15 persen menjadi 1,5 persen efektif semester II 2026 dalam upaya mendukung ekonomi kreatif dan meningkatkan kesejahteraan penulis. Kebijakan ini diharapkan memberi insentif bagi penulis untuk terus berkarya, meski tantangan seperti ekosistem penerbitan yang belum sehat dan rendahnya minat baca tetap menghadang.

Read more »

Influencer dan Selebgram Dicoret dari Fasilitas Tarif PPh Final UMKM 0,5%Pemerintah mengeluarkan aturan baru dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 yang mencabut hak influencer, selebgram, dan sejumlah profesi bebas lainnya untuk menikmati tarif PPh final UMKM 0,5%. Aturan ini mengubah PP Nomor 55 Tahun 2022 dan fourth bahwa penghasilan dari pekerjaan bebas tidak termasuk dalam kategori usaha yang dapat dikenai tarif tersebut. Daftar pekerjaan bebas yang tertera dalam Pasal 56 ayat (4) mencakup berbagai profesi digital dan non-digital, seperti influencer, pemengaruh, selebgram, blogger, vlogger, pengacara, akuntan, dokter konsultan, dan lainnya. Mereka kini wajib menggunakan tarif umum PPh dan tidak lagi dapat memanfaatkan fasilitas tarif 0,5% untuk Usaha Mikro Kecil Menengah.

Read more »

Pemerintah Tetapkan Tarif PPh Final UMKM 0,5% dengan Syarat dan Pengecualian TertentuPeraturan Pemerintah Nomor 20/2026 mengatur tarif PPh Final UMKM 0,5 persen untuk WP orang pribadi, perseroan perorangan, dan koperasi dengan penghasilan hingga Rp 4,8 miliar. Beberapa profesi seperti pekerja bebas, kreator konten, dan seniman dikecualikan. WP juga dapat memilih tarif reguler jika memenuhi syarat tertentu.

Read more »

Rincian Aturan Baru Pajak UMKM: CV, Firma, dan PT Baru Kehilangan Fasilitas PPhPP 20/2026 batasi PPh final 0,5% UMKM hanya untuk orang pribadi, PT perorangan, & koperasi. CV, firma, & PT biasa tak lagi dapat.

Read more »