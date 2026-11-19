Djournal Coffee berkolaborasi dengan YKPI dalam kampanye Breast Cancer Awareness. Donasi Rp 50 juta terkumpul dari penjualan menu Cherry Mont Blanc untuk edukasi kesehatan.

Djournal Coffee bekerja sama dengan Yayasan Kanker Payudara Indonesia atau YKPI menggelar kampanye kesadaran kanker payudara di Jakarta pada Rabu, 18 November 2026. Kolaborasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya deteksi dini untuk kesehatan payudara.

Mekanisme Kampanye dan Menu Spesial

Kolaborasi ini mengusung tagline Sadari Sejak Dini dan Make Every Day Exciting dalam kerangka Pink October 2026. Rheina Ariestia Djafar dari Ismaya Group menjelaskan kedekatan dengan pelanggan perempuan menjadi alasan utama mengangkat isu kesehatan tersebut.

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Kampanye ini memperkenalkan menu khusus Cherry Mont Blanc yang tersedia sepanjang Oktober 2026. Sebagian hasil penjualan minuman ini disalurkan langsung kepada YKPI sebagai bentuk dukungan sosial.

Dari inisiatif penjualan tersebut, terkumpul donasi sebesar Rp 50 juta. Dana ini akan digunakan untuk mendukung program edukasi dan peningkatan kesadaran tentang kanker payudara di kalangan masyarakat luas.

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Dukungan Stakeholder dan Data Kasus

Linda Agum Gumelar, pendiri sekaligus Ketua YKPI, menekankan bahwa edukasi kanker membutuhkan dukungan berbagai pihak di luar organisasi kesehatan. Selama ini, YKPI telah menjalankan edukasi di berbagai wilayah Indonesia mulai dari Aceh hingga Papua.

Data tahun 2024 mencatat sekitar 63.000 kasus baru kanker payudara di Indonesia. Angka tersebut menjadi penguat urgensi edukasi agar semakin banyak pasien mendapatkan pemeriksaan dan penanganan lebih awal.

Kekhawatiran terhadap biaya perawatan hingga efek samping pengobatan sering membuat perempuan menunda pemeriksaan. Linda mengingatkan agar masyarakat tidak langsung menganggap benjolan sebagai kanker tanpa konfirmasi medis.

Panduan Pemeriksaan Medis dan Deteksi Dini

dr. Agus Sutarman, Dokter Spesialis Bedah Onkologi, menjelaskan bahwa benjolan adalah tanda yang paling sering ditemukan dalam deteksi dini. Kondisi ini tidak selalu menimbulkan rasa sakit sehingga perempuan perlu tetap waspada.

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Pemeriksaan payudara sendiri atau SADARI disarankan dilakukan secara rutin setiap bulan. Waktu yang paling tepat adalah seminggu setelah haid dan disesuaikan dengan siklus menstruasi setiap individu.

Pemeriksaan harus mencakup seluruh area payudara untuk mengenali perubahan yang mungkin terjadi. Jika benjolan atau kelainan lain masih ditemukan pada pemeriksaan berikutnya, segera konsultasikan kepada dokter spesialis.

SADARI membantu mengenali kondisi payudara namun tidak menggantikan pemeriksaan medis profesional. Masyarakat diajak untuk tidak takut terhadap hasil pemeriksaan dan segera mencari penanganan jika ada kelainan.