Djenar Maesa Ayu dan Arswendy Beningswara Menjenguk Tyo Pakusadewo di Rumah Sakit

Setelah Dewi Irawan, Djenar Maesa Ayu dan Arswendy Beningswara jugaMenjenguk Tyo Pakusadewo yang sedangdirawat intensif di Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta Barat. Melalui Instagram, Djenar menggambarkanTyo sebagai sahabat bandel namun hatinya sangat tulus dan lembut, merasa aman seperti memiliki keluarga. Tyo yang dalam kondisi kurang baik tetap berusaha melucukan dan menghibur tamu-tamunya, menunjukkan semangat yang luar biasa. Djenar juga mengajak dukungan donasifollowing jejak Dewi Irawan. Un-gahan ini memicu solidaritas di kalangan selebritas Indonesia.

Setelah kedatangan Dewi Irawan, Djenar Maesa Ayu dan Arswendy Beningswara juga meluangkan waktu untuk menjenguk Tyo Pakusadewo di Rumah Sakit Harapan Kita. Aktor senior Tyo Pakusadewo saat ini masih dalam perawatan intensif di rumah sakit tersebut, Jakarta Barat.

Berbagai rekan selebritas telah berdatangan untuk memberikan dukungan dan menengoknya. Djenar Maesa Ayu, melalui akun Instagram terverifikasinya, membagikan momen kedatangan tersebut pada hari Minggu (7/6/2026). Dalam unggahannya, Djenar menggambarkan Tyo sebagai sahabat yang 'paling bandel dan urakan', namun hati Tyo digambarkan sangat tulus dan lembut. Ia menekankan bahwa meskipun mereka tidak sering nongkrong, rasa kehangatan dan kepercayaan tetap kuat whenever they meet.

Ia merasa aman karena memiliki Tyo sebagai teman yang bisa diandalkan, mirip seperti keluarga. Saat mendengar kabar Tyo masuk rumah sakit, Djenar langsung mengambil tindakan untuk menjenguk dan memberikan dukungan. Djenar juga mengungkapkan bahwa ia merasa dimanja oleh cinta dan persahabatan.

"Saya juga merasa nyaman, karena dimanja cinta dan persahabasan. Ya, @tyopakoesadewo memang gila, tapi mulia hatinya," tulisnya. Ia juga mengikuti jejak Dewi Irawan dalam upaya donasi untuk Tyo, meski tak menyebut detail penyakit yang diderita. Dalam foto-foto yang dibagikan, Tyo tampak mengenakan seragam pasien biru muda dengan infus di tangan kirinya, namun tetap tersenyum meski dalam kondisi less than ideal.

Menariknya, meski sakit, Tyo tetap berusaha menghibur para tamu yang datang. Unggahan Djenar memicu respons dari sejumlah selebritas lainnya yang memberikan doa dan dukungan. Keterlibatan mereka menunjukkan solidaritas kearifan di dunia hiburan Indonesia dalam menghadapi kesulitan seorang sahabat. Kabar kondisi Tyo mengundang keprihatinan, namun semangat dan humor yang dia pertahankan menjadi inspirasi bagi sekitar





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Tyo Pakusadewo Djenar Maesa Ayu Arswendy Beningswara Rumah Sakit Kondisi Kesehatan Kunjungan Selebritas Persahabatan Dukungan Solidaritas

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