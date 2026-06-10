DJBC Sita Puluhan Juta Batang Rokok Ilegal, Potensi Kerugian Negara Terhindar Rp 8,6 Miliar

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berhasil meredakan operasi penyelundupan rokok tanpa pita cukai dengan menyita hampir 9 juta batang di Jakarta dan Banten. Di tengah developments ini, KPK menahan Bupati Muara Enim dalam kasus korupsi untuk%D dispersi. Sementara, Piala Dunia 2026 siap digelar dengan deretan suvenir trofi yang ramai di Meksiko. Di Filipina, gempa 7,8 magnitude menewaskan puluhan orang dan memicu peringatan tsunami di kawasan.

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ( DJBC ) berhasil meredam operasi penyelundupan rokok ilegal secara signifikan. Dalam sebuah pengungkapan yang disampaikan di Kantor Pusat DJBC , Jakarta, pada Selasa 9 Juni 2026, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budhi Utama, memaparkan hasil penindakan yang menusuk.

Operasi ini berhasil menyita totalsebanyak 8.944.800 batang rokok tanpa pita cukai yang diduga akan diedarkan ke wilayah Jakarta dan Banten. Proses penindakan bermula dari informasi regarding pengiriman rokok ilegal ke gudang di Jalan Kampung Kemeranggen, Taman Baru, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Banten. Setelah mendapatkan informasi tersebut, petugas DJBC segera melakukan penyelidikan further dan pengembangan jusqu'h des的结果.

Estimasi nilai barang yang disita mencapai Rp 13,28 miliar, sedangkan potensi kerugian negara yang dapat terselamatkan dari segi penerimaan cukai diperkirakan sebesar Rp 8,66 miliar. Langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah yang lebih luas untuk mengurangi peredaran barang kena cukai yang illegal sekaligus memastikan stabilitas penerimaan negara dari sektor cukai. Sementara itu, developments lain dalam kejadian pidana yang juga menuai perhatian adalah penetapan Bupati Muara Enim, Edison, sebagai tersangka dalam dugaan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Edison ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilaksanakan pada Senin malam, 8 Juni 2026, terkait dugaan korupsi dalam pengadaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Muara Enim. Selain Edison, KPK juga menetapkan tiga tersangka lainnya. dalam penyidikan, KPK berhasil menyita uang tunai sejumlah Rp 2 miliar. Setelah melalui proses pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Edison kemudian dibawa ke Rumah Tahanan (Rutan) dengan status sebagai terdakwa.

Di bidang olahraga, persiapan untuk Piala Dunia 2026 yang akan dimulai pada 11 Juni mendatang menjadi sorotan khusus di negara tuan rumah, Meksiko. Suvenir berbentuk replika trofi Piala Dunia menjadi merchandise yang paling diminati di Mexico City, terutama di kawasan wisata terkenal dan sekitar stadion. Pedagang kaki lima maupun toko suvenir resmi menawarkan berbagai ukuran replika trofi, mulai dari yang kecil untuk pajangan meja hingga ukuran besar.

Turnamen edisi ke-22 ini akan berlangsung di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026 dengan participant 48 tim nasional, yang merupakan peningkatan dari format sebelumnya yang hanya melibatkan 32 tim. Upacara pembukaan akan digelar di Stadion Azteca, Mexico City, pada Kamis, 11 Juni 2026 waktu setempat, dengan laga pembuka antara tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan. Sementara itu, di kawasan Asia Tenggara, wilayah selatan Filipina sedang menghadapi dampak dari sebuah gempa bumi besar.

Gempa dengan kekuatan magnitudo 7,8 mengguncang lepas pantai Pulau Mindanao, tepatnya di dekat kota General Santos, pada Senin pagi, 8 Juni 2026 waktu setempat. Kejadian ini memicu peringatan dini tsunami untuk beberapa negara di kawasan Asia-Pasifik, termasuk Filipina, Malaysia, Jepang, dan Indonesia. Hingga Selasa, 9 Juni 2026, korban jiwa akibat gempa tersebut sudah mencapai 37 orang, dengan lebih dari 200 orang luka-luka dan masih 12 orang lainnya yang dicari di bawah reruntuhan.

Sebagian besar korban meninggal akibat tertimpa bangunan yang roboh dan tanah longsor yang dipicu guncangan gempa. Wilayah Soccsksargen, termasuk Kota General Santos dan Davao Occidental, menjadi areas dengan damping paling parah. Tim penyelamat masih terus melakukan upaya penyisiran dan pencarian di lokasi terdampak untuk menemukan korban yang masih missing atau terjebak di bawah puing-puing bangunan





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