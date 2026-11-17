Lembaga Survei Indonesia menilai Sufmi Dasco Ahmad menjadi penghubung vital antara pemerintahan Prabowo Subianto dan Presiden Jokowi, memperkuat stabilitas politik pasca mundurnya Gibran.

Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Djayadi Hanan menilai figur Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memegang peran krusial sebagai jembatan komunikasi antara Presiden Prabowo Subianto dengan berbagai pihak strategis. Analisis ini muncul saat Djayadi menjawab pertanyaan mengenai alasan loyalis Presiden Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka mendukung Sufmi Dasco Ahmad menjadi calon wakil presiden pengganti Gibran.

Menurut Djayadi Hanan, selama ini Sufmi Dasco Ahmad telah dikenal mampu memfasilitasi hubungan antara Presiden Prabowo Subianto tidak hanya dengan partai-partai politik di parlemen, tetapi juga dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo serta masyarakat di Solo. Dukungan ini juga mencakup keterlibatan Gibran ketika ia masih menjabat sebagai wakil presiden serta para pendukung setia Gibran Rakabuming Raka.

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Stabilitas Politik Pasca Mundurnya Gibran

Keberhentian Gibran Rakabuming Raka dari posisi wakil presiden tidak mengakibatkan terputusnya fungsi jembatan yang telah dijaga oleh Sufmi Dasco Ahmad. Pernyataan resmi Presiden Jokowi di sejumlah media massa setelah pengunduran diri Gibran menunjukkan bahwa dukungan politik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto masih tetap kokoh. Jokowi secara eksplisit menyampaikan bahwa dukungan tersebut tertuju pada program-program kerja pemerintah yang berpihak langsung kepada kepentingan rakyat.

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Ketidakadaan Arahan Politik dari Istana

Dewan Penasihat Gibranisti Ade Darmawan menegaskan bahwa tidak ada arahan politik dari Presiden Jokowi terkait dukungan untuk Sufmi Dasco Ahmad sebagai calon wakil presiden pengganti. Ade Darmawan menyatakan bahwa inisiatif dukungan tersebut murni berasal dari teman-teman relawan tanpa intervensi dari tingkat istana. Awal mula dukungan terhadap Sufmi Dasco Ahmad bermula ketika Gibran menyampaikan surat berhenti sebagai wakil presiden kepada MPR.

Komitmen Terhadap Program Kerja Pemerintahan

Dalam surat pengunduran dirinya, Gibran Rakabuming Raka secara jelas menegaskan bahwa dirinya tidak berada dalam posisi oposisi. Pernyataan tersebut mengukuhkan bahwa Gibran dan pendukungnya tetap mendukung program-program kerja Presiden Prabowo Subianto. Ketika ditanya mengenai kaitan antara dukungan terhadap program pemerintahan dengan dukungan kepada Sufmi Dasco Ahmad, Ade Darmawan menjelaskan bahwa pihaknya menilai Sufmi Dasco Ahmad merupakan sosok yang tepat untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada.