Djarum Foundation Perkuat Kudus Sebagai Hub Olahraga Melalui Turnamen Internasional

Djarum Foundation menggelar turnamen bulu tangkis dan sepak bola gratis di Kudus untuk mendukung prestasi atlet dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui wisata olahraga.

Intan Apila yang merupakan warga berusia 32 tahun ini baru saja menetap selama satu tahun di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Selama periode waktu tersebut, ia telah menjadi saksi mata bagi penyelenggaraan tiga jenis ajang olahraga yang berbeda skala dan kategorinya. Ia menyaksikan kompetisi mulai dari sepak bola putri hingga bulu tangkis dengan peserta berusia dini hingga senior. Agenda ini mencakup kompetisi antarsekolah hingga pertemuan tingkat nasional dan internasional dalam satu periode yang singkat bagi penghuni baru tersebut.

Bagi Intan Apila, tingginya frekuensi penyelenggaraan event olahraga menjadi salah satu daya tarik utama dari tinggal di Kota Kudus. Setiap bulannya terasa selalu ada kalender pertandingan yang bisa dipilih untuk ditonton langsung oleh masyarakat umum. Sebagai seorang ibu tunggal dari satu anak, antusiasme terhadap dunia olahraga kini tersalurkan dengan baik melalui kehadiran berbagai pertandingan. Ia menyebut bahwa pengalaman menonton olahraga skala nasional hingga internasional secara langsung merupakan momen yang sangat menyenangkan. Keistimewaan lainnya adalah bahwa tiket untuk masuk ke seluruh arena pertandingan tidak dipungut biaya alias selalu gratis bagi penonton.

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Kalender Turnamen Bulu Tangkis Terpadu

Kabupaten Kudus kembali menjadi tuan rumah bagi ajang bulu tangkis internasional dalam rentang waktu dua pekan berturut-turut. Langkah ini menyusul kedatangan para pebulu tangkis Indonesia dalam turnamen Indonesia Masters Super 100 yang digelar pada 20 hingga 25 Oktober lalu. Turnamen tersebut resmi masuk dalam kalender tur Badminton World Federation atau BWF dan menjadi pemanasan bagi gelaran berikutnya. Dalam dua pekan beruntun setelahnya, Kudus kembali memfasilitasi turnamen level yunior dengan format yang berbeda.

Ajang pertama adalah MilkLife Superliga Junior 2026 yang dihelat pada tanggal 2 hingga 8 November 2026. Kompetisi ini mengadopsi format Piala Thomas dan Uber untuk mempertemukan ratusan pebulu tangkis muda dari berbagai klub. Setelah itu, dilanjutkan dengan turnamen perorangan MilkLife Junior International Series yang dihelat pada periode 9 hingga 15 November 2026. Rangkaian acara ini menunjukkan komitmen kuat dalam menyediakan fasilitas latihan dan bertanding bagi atlet muda. Kehadiran peserta, ofisial, dan suporter dari berbagai daerah juga ikut menggerakkan roda ekonomi lokal di Kabupaten Kudus.

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Strategi Pembinaan Atlet dan Kolaborasi Internasional

Yoppy Rosimin yang menjabat sebagai Direktur Program Bakti Olahraga Djarum Foundation menjelaskan bahwa serangkaian turnamen di Kudus adalah bagian dari kontribusi nyata untuk pembinaan olahraga. Upaya ini mencakup bidang sepak bola putri maupun bulu tangkis sebagai dua pilar utama yang digarap secara serius. Khusus untuk MilkLife Superliga Junior, pihaknya sengaja berkolaborasi dengan PBSI dan MilkLife untuk memberikan jam terbang dengan level internasional. Langkah ini diambil agar pebulu tangkis muda Indonesia dapat berpengalaman di kancah global yang kompetitif.

Penyelenggaraan ajang tersebut juga merupakan bagian dari upaya menghadirkan kompetisi berkualitas tinggi di Indonesia secara berkelanjutan. Yoppy Rosimin berharap ada efek positif lain selain perkembangan olahraga itu sendiri bagi masyarakat sekitar. Bupati Kudus Sam'ani Intakoris juga menyatakan dukungan penuh terhadap hal ini dengan mengharapkan manfaat ekonomi bagi warganya. Kehadiran peserta, ofisial, dan suporter dari sejumlah daerah memang ikut menggerakkan usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor kuliner dan jasa penginapan.

Dampak Ekonomi dan Potensi Wisata Olahraga

Turnamen MilkLife Superliga Junior 2026 mencatatkan partisipasi sebanyak 707 pebulu tangkis yang berasal dari berbagai belahan dunia. Mereka tidak hanya berasal dari PB Djarum dan klub-klub Indonesia lainnya, tetapi juga dari delapan negara berbeda. Negara-negara pengirim atlet tersebut meliputi Malaysia, Singapura, Filipina, China, Taiwan, Polandia, dan Amerika Serikat. Pada hari kelima pertandingan di Jumat tanggal 6 November 2026, GOR Djarum di Jati, Kudus, tidak hanya dimeriahkan oleh para pemain. Setiap klub yang datang juga membawa tim pendamping serta keluarga yang memberikan dukungan moril kepada anak-anak mereka.

Penonton di tribun turut menyemangati peserta dengan membawa alat musik seperti trompet dan drum selama pertandingan berlangsung. Di luar area arena, berjejer stan-stan makanan yang dikelola oleh UMKM lokal untuk melayani para atlet dan pengunjung. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir memaparkan bahwa potensi industri olahraga dan wisata olahraga memiliki peluang yang sangat besar. Ia menyoroti bahwa potensi industri olahraga global mencapai Rp 8.000 triliun, sementara Indonesia baru menggarap sekitar Rp 40 triliun atau 0,5 persen. Erick Thohir mendorong daerah-daerah lain untuk mengoptimalkan industri dan wisata olahraga agar dapat menyerap potensi tersebut secara maksimal.